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Llega a plataformas ‘Toy Story 5′, la última película de la saga que ha batido récords históricos para Pixar desde su estreno

La última parte de la famosa franquicia aterriza en Disney+ y nos trae a casa las aventuras de los juguetes más famosos de la historia del cine

Toy Story 5 está producida por Pixar Animation Studios para Walt Disney Pictures. La película, siendo la quinta entrega principal de la serie de películas de Toy Story, está escrita y dirigida por Andrew Stanton.
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Por fin llega a plataformas la última entrega de Toy Story después de haber arrasado en la taquilla durante los últimos tres meses de exhibición en salas. Se estima que ha recaudado más de 1.140 millones de dólares, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de 2026 y rompiendo récords históricos para Pixar en su estreno.

Toy Story 5 sitúa a Jessie, Bonnie, la tecnología y las pantallas en el centro de una aventura sobre el impacto de los dispositivos digitales en la infancia, de forma que consigue adaptar la fórmula a los nuevos tiempos.

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Así, la quinta entrega sitúa a Bonnie, de nueve años, ante la llegada de Lilypad, una tableta que sus padres le regalan por sus dificultades para relacionarse con otros niños. Jessie y los demás juguetes consideran que el dispositivo les relega y buscan que la niña haga amigas fuera de internet.

Toy Story 5
Jessie es ahora la protagonista de 'Toy Story 5' (Disney Pixar)

Han pasado más de 30 años desde el estreno de la primera Toy Story, una película que revolucionó la animación mediante técnicas digitales que hasta entonces no se habían utilizado y que entró casi de inmediato en el imaginario popular. Sus continuaciones expandieron las aventuras del vaquero Woody, el piloto espacial Buzz Lightyear y los demás muñecos; para muchos espectadores, Toy Story 3 fue la cima de la franquicia por un final de emoción genuina, pero está claro que el universo no para de expandirse y renovarse.

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Qué plantea ‘Toy Story 5′ sobre niños y pantallas

La saga ha abordado el tránsito de la infancia a la edad adulta a través de la amistad, la soledad, la búsqueda de identidad y la aceptación de las distintas etapas vitales. Los juguetes funcionan como un reflejo de miedos ligados al abandono.

Después de una cuarta entrega poco memorable, la nueva película devuelve el liderazgo del grupo a Jessie, tras la marcha de Woody para vivir su propia vida. La vaquera pide ayuda a su antiguo compañero y ambos afrontan peripecias que separan a los juguetes, les obligan a reunirse y les enfrentan a obstáculos para cumplir su objetivo.

Esta imagen publicada por Disney muestra a los personajes Woody, con la voz de Tom Hanks (izquierda), y Buzz Lightyear, con la voz de Tim Allen, en "Toy Story 5" de Disney y Pixar. (Disney/Pixar via AP)
Esta imagen publicada por Disney muestra a los personajes Woody, con la voz de Tom Hanks (izquierda), y Buzz Lightyear, con la voz de Tim Allen, en "Toy Story 5" de Disney y Pixar. (Disney/Pixar via AP)

El conflicto de fondo resulta oportuno porque muestra a unos juguetes que se sienten obsoletos ante una era en la que parecen haber perdido su sentido, lo que genera buenas dosis de nostalgia y de incertidumbre frente al futuro.

Escenas míticas y una franquicia para el recuerdo

Entre las secuencias más míticas de esta nueva propuesta, encontramos a una horda de Buzz Lightyear que acude en ayuda de los protagonistas a través de varias secuencias memorables. Esos pasajes aportan la imaginación visual que siempre ha caracterizado a la franquicia.

Toy Story 5 llega a Disney Plus el 23 de septiembre y se incorpora al catálogo de todas las películas de la saga que se han convertido en un clásico contemporáneo y ya forman parte del imaginario colectivo de varias generaciones que abarcan desde adultos que vivieron en su momento el fenómeno hasta los niños del momento que descubren por primera vez a estos personajes que llegan rápidamente al corazón y se quedan para siempre con nosotros.

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