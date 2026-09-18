España

Comienza el traslado de migrantes al campamento del puerto de Ceuta, donde más de 4.000 personas esperan conseguir una de las 1.700 plazas disponibles

El inicio del traslado de los migrantes que malvivían en las playas ceutíes de El Trampolín y Benítez hacia el campamento del puerto derivó este viernes en momentos de tensión. El miedo a quedarse sin plaza provocó carreras y una avalancha que la Policía Nacional pudo contener con material antidisturbios

El traslado de buena parte de los migrantes que permanecen en los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez ha comenzado a primera hora de este viernes. Las fuerzas y cuerpos de seguridad acompañan a una multitud hacia el dispositivo del Puerto, donde solo caben 1.800 personas pese a que se estima que entre las dos playas hay más de 4.000. Por este motivo se han producido momentos de tensión ya que algunos migrantes comenzaron a correr y fue necesario el refuerzo de Policía Nacional.
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Está en desarrollo el traslado de los migrantes que malvivían en asentamientos en las playas ceutíes de El Trampolín y Benítez al campamento habilitado en el Puerto de Ceuta. Se ha podido llevar a cabo un día después de que la Audiencia Nacional levantara el veto a su utilización, tras rechazar el recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que había paralizado cautelarmente su puesta en funcionamiento por las dudas planteadas sobre su ubicación junto a infraestructuras consideradas estratégicas.

El operativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado comenzó poco después de las 6:30 de esta mañana. Antes, desde alrededor de las 6:00, centenares de personas ya esperaban en la zona de la playa de Benítez a la espera de conocer cuándo comenzaría el traslado y cuántas personas podrían ser acogidas en el nuevo recinto.

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Entre quienes esperaban el traslado, la inquietud principal giraba en torno al reducido número de plazas del nuevo campamento, cerca de 1.700, frente a una población migrante en situación administrativa irregular mucho mayor en la ciudad autónoma. Según los datos que manejaba este jueves el Gobierno de Ceuta, al menos 13.000 personas se encontraban en esa situación, de las cuales más de 4.000 permanecían en los asentamientos de El Trampolín y Benítez.

Comienza el traslado de inmigrantes desde las playas de Ceuta al campamento instalado en el Puerto de la ciudad (Gabriela Sardá Núñez / Europa Press)
Comienza el traslado de inmigrantes desde las playas de Ceuta al campamento instalado en el Puerto de la ciudad (Gabriela Sardá Núñez / Europa Press)

Más de 4.000 personas buscan encontrar una plaza

El traslado comenzó con varias patrullas de la Guardia Civil desplegadas en la playa de El Trampolín. Los agentes agruparon a las personas que permanecían allí para iniciar el recorrido hacia el recinto portuario. Los primeros grupos llegaron a Playa Benítez y se sumaron a quienes ya se encontraban en ese asentamiento. El número de personas que avanzaban hacia el puerto aumentó y el desplazamiento perdió el orden inicial.

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Según información de Europa Press, parte de la multitud empezó a trotar por la carretera que discurre junto a la playa. Minutos después, algunos migrantes corrieron hacia las instalaciones por temor a quedarse sin plaza en el campamento. Los agentes desplegados no lograron contener el avance en un primer momento. La situación quedó bajo control en el extremo de Playa Benítez más cercano a la zona industrial que conduce al puerto, donde se incorporaron refuerzos de la Policía Nacional.

En ese punto, los agentes detuvieron a la multitud para reorganizar el grupo antes de retomar el traslado hacia las instalaciones de acogida. Los migrantes esperaban a que el dispositivo recuperara un ritmo ordenado. La situación permanece estable, aunque el miedo a no conseguir una plaza supone que la avalancha vuelva a formarse por momentos, mientras agentes de la Policía Nacional equipados con material antidisturbios reducen el flujo de personas a una fila discontinua a golpe de porra. Algunas personas han resultado heridas.

*en ampliación

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