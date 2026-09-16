Cuál es la fruta que cuida los músculos y es clave para el sistema nervioso

Imagen de una frutería (AdobeStock)

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Hay frutas que modifican notablemente sus características a medida que pasan del estado verde al maduro. Su composición determina no solo su sabor y textura, sino también la facilidad con la que el organismo puede digerirlas. En algunos casos, el proceso de maduración transforma determinados hidratos de carbono y hace que el alimento resulte más suave y digestible.

Además de aportar energía, algunas frutas destacan por contener nutrientes como el potasio y determinadas vitaminas. También pueden incluir sustancias que, aunque no son digeridas por las enzimas intestinales, llegan hasta el tramo final del intestino y pueden contribuir al funcionamiento normal del tránsito intestinal. Es el caso del plátano, una fruta cuya composición experimenta cambios relevantes durante su maduración.

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Uno de los aspectos más característicos del plátano es precisamente la transformación que experimentan sus hidratos de carbono. Cuando la fruta todavía está verde, el almidón constituye el principal hidrato de carbono de su composición. Sin embargo, a medida que avanza la maduración, este almidón se transforma progresivamente en azúcares sencillos, principalmente sacarosa, glucosa y fructosa.

Un hombre se come un plátano en un descanso en el gimnasio (AdobeStock)

Este proceso explica, en buena medida, el cambio que se produce en el sabor y en la textura del fruto. El plátano maduro adquiere una textura más suave y resulta bastante digerible. Por el contrario, el plátano verde puede ser más difícil de digerir debido a su elevado contenido en almidón. Según la FEN, su consumo puede resultar indigesto y favorecer la aparición de flatulencias y dispepsias.

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La maduración de esta fruta no es, sin embargo, el único elemento de interés en su composición. El plátano también contiene inulina y otros fructooligosacáridos que no son digeridos por las enzimas intestinales. Estas sustancias llegan hasta la parte final del intestino, donde ejercen efectos beneficiosos relacionados con el tránsito intestinal.

El plátano, la fruta estrella del potasio

A sus características digestivas se suma su contenido en minerales. El plátano es fuente de potasio, un nutriente que contribuye al funcionamiento normal de los músculos. Esta aportación convierte a la fruta en una opción que puede formar parte de una alimentación variada, especialmente dentro de una dieta que incluya diferentes frutas y verduras.

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El Dr López Rosetti nos cuenta la importancia de consumir frutas y verduras.

En el apartado de las vitaminas destaca la B6. De acuerdo con la FEN, esta vitamina contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. La cantidad presente en el plátano puede representar una aportación significativa a las necesidades diarias: un solo plátano cubre alrededor del 30% de las ingestas recomendadas de vitamina B6 para hombres de entre 20 y 39 años con actividad física moderada.

En general, el plátano puede formar parte de una alimentación variada, aunque su tolerancia puede depender de la maduración. Las personas a las que el plátano verde les resulte difícil de digerir pueden optar por consumirlo maduro, ya que en este estado el almidón se ha transformado progresivamente en azúcares sencillos y la fruta resulta, de esta manera, más suave y digerible. Ante una situación médica concreta o una dieta con restricciones específicas, las recomendaciones deben adaptarse a las indicaciones de un profesional sanitario.

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