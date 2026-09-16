España

Lluvias intensas, fuerte viento y granizo grande: la Aemet advierte de que el temporal podría provocar inundaciones y riadas en Cataluña y la Comunidad Valenciana

El organismo meteorológico avisa de que el cambio de tiempo podrá dar lugar a una “situación potencialmente muy adversa” en el este de España

Una persona camina con un paraguas bajo la lluvia, a 15 de septiembre de 2023, en Valencia. (Rober Solsona / Europa Press)
Una persona camina con un paraguas bajo la lluvia, a 15 de septiembre de 2023, en Valencia. (Rober Solsona / Europa Press)
Guardar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera este miércoles una jornada complicada en el este del país, con “lluvias y tormentas muy fuertes” que afectarán especialmente a Cataluña y la Comunidad Valencia; y en menor medida, también en al sur de Aragón, puntos de la Región de Murcia y el extremo oriental de Castilla-La Mancha.

El organismo estatal advierte que será dará una “situación potencialmente muy adversa” y no descarta posibles inundaciones, granizo de gran tamaño y rachas muy fuertes de viento.

PUBLICIDAD

La Aemet detalla que desde el mediodía, “la intensidad y persistencia de los chubascos podría generar inundaciones y/o riadas locales” en Cataluña y la Comunidad Valenciana. En esta última, además, el granizo podrá ser superior a cuatro centímetros.

Ocho comunidades en aviso

Ante esta previsión, la Aemet ha activado avisos por lluvias, tormentas y altas temperaturas para este lunes en ocho comunidades autónomas, con aviso naranja (peligro importante) por precipitaciones que podrían dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En Baleares, la Aemet ha activado el aviso naranja por lluvias en Mallorca, donde se podrían acumular 30 litros por metro cuadrado en una hora. El resto de la isla permanecerá bajo nivel amarillo (peligro bajo) por precipitaciones de la misma intensidad y por tormentas, con mayor incidencia en el sur, el interior y el Levante.

PUBLICIDAD

En Aragón, habrá aviso naranja por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en Teruel. También se ha activado el nivel amarillo en otros puntos de la provincia por acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Las tormentas podrán dejar granizo de hasta dos centímetros.

En Cataluña, la Aemet mantiene avisos naranjas por lluvias que podrán alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en una hora y los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en áreas de Barcelona, Girona y Tarragona. En otras zonas habrá nivel amarillo por precipitaciones de entre 20 y 30 litros por metro cuadrado en una hora, además de tormentas con posible granizo de hasta dos centímetros. En los sectores con aviso naranja, los acumulados superiores a 100 litros por metro cuadrado podrían concentrarse en apenas dos o tres horas.

La Comunidad Valenciana registrará avisos naranjas por lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora en distintos puntos de Castellón y Valencia. También habrá nivel amarillo por acumulados de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y tormentas que podrían ir acompañadas de granizo de hasta dos centímetros, sobre todo en áreas interiores y prelitorales.

En Andalucía, la Aemet ha activado el nivel amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas en puntos de Almería y Granada.

En Castilla-La Mancha, el nivel amarillo afectará a varias áreas de Albacete y Cuenca por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Las tormentas podrían dejar granizo y rachas de viento muy fuertes.

Mapa de alertas meteorológicas para este miércoles, 16 de septiembre de 2026. (Aemet)
Mapa de alertas meteorológicas para este miércoles, 16 de septiembre de 2026. (Aemet)

La Región de Murcia tendrá nivel amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas en el noroeste de la comunidad.

En Canarias, la Aemet ha establecido el nivel amarillo por temperaturas máximas de hasta 34 grados en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife, con especial incidencia en las vertientes meridionales y del sureste de las islas.

El peligro se traslada el jueves a Baleares

La Aemet advierte de que en la madrugada del jueves aumentará la inestabilidad en Baleares, con chubascos “muy intensos”, con una previsión de más de 50 litros por metro cuadrado en una hora, que “podrían derivar en inundaciones locales”.

En el archipiélago también podrían producirse granizadas. Además, añaden los meteorólogos, “las rachas asociadas a las tormentas serán muy fuertes y podrán provocar caída de objetos o el derribo de ramas o árboles”.

Ante este escenario, la Aemet pide extremar las precauciones, mantenerse informado del pronóstico del tiempo y seguir las recomendaciones de Protección Civil, en caso de que lance avisos.

Temas Relacionados

AemetTiempoTiempo en EspañaMeteorologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nace el BAM-IS Poseidón, el nuevo buque de la Armada Española para rescate submarino con drones capaces de operar a 3.000 metros

Forma parte de los programas impulsados por Defensa para acompañar la entrada en servicio de los submarinos S-80

Nace el BAM-IS Poseidón, el nuevo buque de la Armada Española para rescate submarino con drones capaces de operar a 3.000 metros

España lidera la producción de aguacate en Europa gracias al clima de Andalucía, pero una predicción señala que Italia o Grecia nos quitará el trono antes de 2050

La disponibilidad de tierra y agua en la Costa Tropical de Granada y Málaga, la zona tradicional de cultivo ya se ha vuelto un obstáculo. Eso empuja a los productores hacia Cádiz y Huelva

España lidera la producción de aguacate en Europa gracias al clima de Andalucía, pero una predicción señala que Italia o Grecia nos quitará el trono antes de 2050

Cuál es la fruta que cuida los músculos y es clave para el sistema nervioso

Este alimento rico en vitaminas y minerales contribuye al bienestar general dentro de una dieta variada y equilibrada

Cuál es la fruta que cuida los músculos y es clave para el sistema nervioso

Un alcalde se pone a tapiar casas para que no entren okupas y se equivoca de dirección: “Acabará tapiando la entrada del ayuntamiento si denunciamos a uno”

El regidor, que defiende que “la propiedad privada es sagrada”, cortó el acceso a un edificio sin avisar a su propietario

Un alcalde se pone a tapiar casas para que no entren okupas y se equivoca de dirección: “Acabará tapiando la entrada del ayuntamiento si denunciamos a uno”

Las revistas del corazón de esta semana: la nueva nariz de Andy y el nuevo desprecio de Isabel Pantoja a su hija

Las principales cabeceras del corazón llegan al kiosco con portadas muy diferentes en las que también destacan Amaia Montero, Lady Gaga, Penélope Cruz y Shakira

Las revistas del corazón de esta semana: la nueva nariz de Andy y el nuevo desprecio de Isabel Pantoja a su hija
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nace el BAM-IS Poseidón, el nuevo buque de la Armada Española para rescate submarino con drones capaces de operar a 3.000 metros

Nace el BAM-IS Poseidón, el nuevo buque de la Armada Española para rescate submarino con drones capaces de operar a 3.000 metros

La izquierda se ‘divorcia’ en Madrid y presentará cinco candidaturas diferentes para deleite de Almeida, que ya piensa en revalidar su mayoría absoluta

La Agencia Española de Protección de Datos analiza un posible ataque ejecutado con un agente de IA

Alemania, Francia y Reino Unido: los países europeos que ya retiran la nacionalidad a los delincuentes y cuyo modelo quiere copiar Feijóo

Los cuatro marroquís y el turco que perdieron la nacionalidad francesa tras ser condenados por terrorismo: así le quita Francia el carnet a los extranjeros nacionalizados

ECONOMÍA

España lidera la producción de aguacate en Europa gracias al clima de Andalucía, pero una predicción señala que Italia o Grecia nos quitará el trono antes de 2050

España lidera la producción de aguacate en Europa gracias al clima de Andalucía, pero una predicción señala que Italia o Grecia nos quitará el trono antes de 2050

Un alcalde se pone a tapiar casas para que no entren okupas y se equivoca de dirección: “Acabará tapiando la entrada del ayuntamiento si denunciamos a uno”

Cuidado si recibes un mensaje de WhatsApp de un contacto conocido pidiéndote dinero urgentemente

Las dos Españas de la vivienda: la entrada para comprar una casa de 90 m² va de 29.000 a 144.000 euros según el lugar en que se viva

Mercadona pierde compradores mientras Lidl y Dia le comen terreno: así cambia el mapa de los supermercados en España

DEPORTES

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Zverev, la figura del tenis en 2026 que ha aprovechado las lesiones de Sinner y Alcaraz y se hizo fuerte gracias a una conversación con Nadal

Mayssa Baha, la ‘nueva Lamine Yamal’ que se disputan España y Marruecos: 15 años y ya ha debutado en Primera División

Primero fue el running, luego el gimnasio y ahora la escalada: el nuevo deporte de moda aumenta su popularidad y los rocódromos crecen casi un 50% en tres años

Los tres cambios de urgencia que necesita el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid para 2027: “Si me das un plano te lo arreglo”