Lluvias intensas, fuerte viento y granizo grande: la Aemet advierte de que el temporal podría provocar inundaciones y riadas en Cataluña y la Comunidad Valenciana

Una persona camina con un paraguas bajo la lluvia, a 15 de septiembre de 2023, en Valencia. (Rober Solsona / Europa Press)

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera este miércoles una jornada complicada en el este del país, con “lluvias y tormentas muy fuertes” que afectarán especialmente a Cataluña y la Comunidad Valencia; y en menor medida, también en al sur de Aragón, puntos de la Región de Murcia y el extremo oriental de Castilla-La Mancha.

El organismo estatal advierte que será dará una “situación potencialmente muy adversa” y no descarta posibles inundaciones, granizo de gran tamaño y rachas muy fuertes de viento.

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La Aemet detalla que desde el mediodía, “la intensidad y persistencia de los chubascos podría generar inundaciones y/o riadas locales” en Cataluña y la Comunidad Valenciana. En esta última, además, el granizo podrá ser superior a cuatro centímetros.

Ocho comunidades en aviso

Ante esta previsión, la Aemet ha activado avisos por lluvias, tormentas y altas temperaturas para este lunes en ocho comunidades autónomas, con aviso naranja (peligro importante) por precipitaciones que podrían dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En Baleares, la Aemet ha activado el aviso naranja por lluvias en Mallorca, donde se podrían acumular 30 litros por metro cuadrado en una hora. El resto de la isla permanecerá bajo nivel amarillo (peligro bajo) por precipitaciones de la misma intensidad y por tormentas, con mayor incidencia en el sur, el interior y el Levante.

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En Aragón, habrá aviso naranja por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en Teruel. También se ha activado el nivel amarillo en otros puntos de la provincia por acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Las tormentas podrán dejar granizo de hasta dos centímetros.

En Cataluña, la Aemet mantiene avisos naranjas por lluvias que podrán alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en una hora y los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en áreas de Barcelona, Girona y Tarragona. En otras zonas habrá nivel amarillo por precipitaciones de entre 20 y 30 litros por metro cuadrado en una hora, además de tormentas con posible granizo de hasta dos centímetros. En los sectores con aviso naranja, los acumulados superiores a 100 litros por metro cuadrado podrían concentrarse en apenas dos o tres horas.

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La Comunidad Valenciana registrará avisos naranjas por lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora en distintos puntos de Castellón y Valencia. También habrá nivel amarillo por acumulados de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y tormentas que podrían ir acompañadas de granizo de hasta dos centímetros, sobre todo en áreas interiores y prelitorales.

En Andalucía, la Aemet ha activado el nivel amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas en puntos de Almería y Granada.

En Castilla-La Mancha, el nivel amarillo afectará a varias áreas de Albacete y Cuenca por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Las tormentas podrían dejar granizo y rachas de viento muy fuertes.

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Mapa de alertas meteorológicas para este miércoles, 16 de septiembre de 2026. (Aemet)

La Región de Murcia tendrá nivel amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas en el noroeste de la comunidad.

En Canarias, la Aemet ha establecido el nivel amarillo por temperaturas máximas de hasta 34 grados en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife, con especial incidencia en las vertientes meridionales y del sureste de las islas.

El peligro se traslada el jueves a Baleares

La Aemet advierte de que en la madrugada del jueves aumentará la inestabilidad en Baleares, con chubascos “muy intensos”, con una previsión de más de 50 litros por metro cuadrado en una hora, que “podrían derivar en inundaciones locales”.

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En el archipiélago también podrían producirse granizadas. Además, añaden los meteorólogos, “las rachas asociadas a las tormentas serán muy fuertes y podrán provocar caída de objetos o el derribo de ramas o árboles”.

Ante este escenario, la Aemet pide extremar las precauciones, mantenerse informado del pronóstico del tiempo y seguir las recomendaciones de Protección Civil, en caso de que lance avisos.