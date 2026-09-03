Javier Bardem ya tiene nuevo proyecto tras ‘El ser querido’ con otros actores premiados con el Oscar: “No puedo expresar la emoción que siento”

El actor español Javier Bardem.

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“El año pasado trabajé mucho y he estado dando la cara a los proyectos este año y la verdad es que es un poco abrumador”. Con estas palabras comentaba Javier Bardem en El cine en la SER cómo ha sido un 2026 en el que ha estrenado o estrenará varias producciones: El ser querido, ahora en cines, Dune: Parte Tres, que llegará en noviembre, Búnker, presentada ahora en el Festival de Venecia, y el documental Iron Maiden: Burning Ambition.

Sin embargo, el trabajo parece acumularse para el actor ganador de un Óscar por No es país para viejos, y ahora ya tiene nuevos proyectos para el futuro que ya están llamando la atención, como Porto Rico, la película sobre la historia colonial de Puerto Rico en la que actuará junto a Bad Bunny, Viggo Mortensen y Edward Norton, o The Turning Door, una producción de animación y fantasía para todos los públicos en la que acaban de anunciar al intérprete español como uno de los integrantes del reparto.

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Dirigida por Nicholas Ashe Bateman, The Turning Door cuenta una historia sobre una niña que encuentra una misteriosa caja escondida en el armario de sus padres: al transformarse en una puerta, cae a un mundo llamado El Giro, donde emprende una aventura de magia, criaturas extrañas y alquimia para regresar a casa y salvar a sus padres. Bardem no llega solo al elenco, sino que se ha anunciado también la incorporación de otras dos actrices ganadoras del Óscar, Marion Cotillard y Vanessa Redgrave, para un reparto del que también forman parte Alicia Vikander, Jamie Dornan, Jodie Turner-Smith, Bill Nighy y Gillian Anderson.

Victoria Luengo y Javier Bardem interpretan a una hija y un padre en 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen

Un director entusiasmado

Bateman, quien hasta ahora solo había dirigido la película The Wanting Mare y también ha trabajado también como actor, guionista y montador, no ha ocultado su ilusión a la hora de contar con estos nuevos actores para el proyecto. “Tras muchos años escribiendo y soñando con crear papeles para grandes actores, me resulta casi imposible expresar la gratitud, la emoción y la admiración que siento por el inmenso talento de nuestro elenco”, ha afirmado en declaraciones recogidas por la revista Variety.

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Bateman ha señalado además que “Javier, Marion, Anna, Dame Vanessa Redgrave y nuestra querida heroína Pippa Kelly poseen una magia especial que ha transformado nuestra epopeya”. “Es el mayor honor de mi vida”, ha añadido, anticipando que uno de los grandes atractivos de la película es que, al tener partes musicales, será poder escuchar cómo canta todo el reparto. La película está producida por Christine D’Souza de After Hours, Hunter Hall y Bateman de Maere Studios, y Laura Rister de Esme Grace Pictures, productora que tiene en su historial títulos como Ferrari. Mister Smith representa conjuntamente los derechos nacionales junto a After Hours.

Nicholas Ashe Bateman, director de 'The Turning Door'.

La película iniciará ahora su fase de producción, mientras Bardem ya se prepara para el rodaje de Porto Rico, que comenzó oficialmente en agosto de 2026. Esta será una de las producciones latinoamericanas más ambiciosas de los últimos años, dirigida por René Pérez Joglar (Residente), líder y fundador de Calle 13, quien escribió el guion junto a Alexander Dinelaris (ganador de un Óscar por Birdman). En la producción, destaca el respaldo ejecutivo del director mexicano Alejandro González Iñárritu, mientras que la dirección de fotografía correrá a cargo de Anthony Dod Mantle.

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