España

Calor de pleno verano en septiembre: la Aemet avisa de que los termómetros llegarán a los 40 grados y activa alertas en estas zonas

Los termómetros no bajarán de los 20 grados (noche tropical) en el Mediterráneo y el sur peninsular, y la presencia de polvo en suspensión formará calima

Multitud de personas disfrutan del último domingo de agosto en la playa de La Herradura, en la costa de Granada. (EFE/Alba Feixas)
Multitud de personas disfrutan del último domingo de agosto en la playa de La Herradura, en la costa de Granada. (EFE/Alba Feixas)
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de que los días que nos quedan por delante estarán caracterizados por un calor “anómalo” para principios de septiembre. Aunque estamos ya en el otoño meteorológico, los termómetros seguirán marcando durante estas jornadas valores plenamente veraniegos.

Se alcanzarán los 40-42 grados en valles de la mitad sur peninsular y las noches serán tropicales (aquellas en las que no se baja de los 20 grados) en zonas del Mediterráneo y la mitad sur. Este calor, según la Aemet, es probable que se mantenga hasta principios de la próxima semana. Además, irá acompañado de polvo en suspensión, por lo que se formará calima; esta estará presente hoy en el sur peninsular, Ceuta, Melilla y las islas Canarias orientales.

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Este jueves el escenario será más intenso que el día anterior, que ya dejó temperaturas por encima de los 36 grados en amplias zonas del nordeste, centro y sur peninsular. Este día, de hecho, vuelven a subir las temperaturas tanto en la Península como en las islas Baleares.

Una viandante se protege del sol con un paraguas en Córdoba este domingo. (EFE/Salas)
Una viandante se protege del sol con un paraguas en Córdoba este domingo. (EFE/Salas)

En el Cantábrico y en el suroeste esta diferencia puede ser notable, con una subida de más de 6 grados incluso. En buena parte del interior peninsular, el valle del Ebro y la isla de Mallorca se podrán superar los 35 grados, mientras que en los valles del Guadalquivir y del Guadiana los termómetros llegarán a marcar 40 grados. Con respecto al archipiélago canario, las temperaturas se van a mantener sin cambios o van a subir ligeramente en las vertientes norte.

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Avisos naranjas y amarillos por calor

Ante esta situación, la Aemet ha activado alertas por calor en 11 comunidades autónomas, un escenario que podría ser perfectamente el de meses como julio o agosto. Los vemos a continuación por provincias.

En nivel naranja, lo que implica riesgo importante, se encuentran zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, que están siendo algunas de las regiones más castigadas por este episodio de altas temperaturas excepcionales: Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Badajoz y Cáceres.

España enfrenta este jueves temperaturas plenamente veraniegas. (Windy)
España enfrenta este jueves temperaturas plenamente veraniegas. (Windy)

Mientras tanto, en nivel amarillo están este jueves Granada, Huesca, Teruel, Zaragoza, Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Albacete, Guadalajara, Girona, Lleida, Tarragona, Ourense, Madrid, Navarra, La Rioja y Valencia.

Predominio del tiempo estable

Además del calor, el otro protagonista de los últimos días ha sido la lluvia. Las tormentas y los chubascos obligó a la Aemet a activar avisos en varias provincias; sin embargo, estos ya no están presente en el mapa este jueves. Durante la presente jornada predominará un tiempo estable bajo la influencia de las altas presiones, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la Península y Baleares.

Descubre por qué la percepción de la temperatura varía tanto de una persona a otra. La ciencia explica cómo factores como la genética, la grasa corporal y el estrés influyen en si eres más propenso a sentir frío o calor.

Únicamente se prevén nubes bajas en el litoral de Alborán, el Estrecho, Ceuta, Melilla, el litoral atlántico gallego y resto del Cantábrico. Además, por la tarde, es posible que aparezca alguna nube de evolución en zonas altas del tercio este, lo que podría dar lugar a algún chubasco aislado.

Con respecto al viento, este será fundamentalmente flojo y variable en el interior peninsular y de brisas en el Mediterráneo. En el Cantábrico, soplará del este, flojo; en el Ampurdán, tramontana moderada durante la primera mitad del día. En el sureste, el litoral de Alborán y el Estrecho tenderá el levante a moderado y podrán darse rachas muy fuertes en este último lugar.

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