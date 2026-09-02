Si buscas un thriller adictivo, acaba de llegar a plataformas esta serie definida como “hipnótica y absorbente”: un policiaco del responsable de ‘Lupin’

Michael Polly (David Morrissey) es el respetado director de una escuela cuya vida se desmorona cuando su esposa desaparece misteriosamente. A medida que la policía, con la detective Annie Cassidy (Eve Myles) a la cabeza, inicia una tensa investigación en la que Polly se convierte en el principal sospechoso, los secretos del pasado de la pareja comienzan a salir a la luz.

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Acaba de llegar a Filmin este thriller detectivesco de George Kay (responsable de series como Hijack o Lupin) que arranca con la desaparición de la esposa de un director de colegio privado y convierte ese caso en una investigación sobre los secretos de una familia y la psicología de su principal sospechoso.

La serie, producida para ITV, llega a la plataforma con David Morrissey en el papel de Michael Polly y Eve Myles como la inspectora Annie Cassidy. La ficción está inspirada libremente en el libro To Hunt a Killer, de Julie Mackay y Robert Murphy, que además asesoraron su desarrollo.

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La historia de Gone comienza cuando Michael Polly vuelve a casa una tarde y descubre que su mujer, Sarah, ha desaparecido. A partir de esa denuncia, Annie Cassidy, una detective descrita como pragmática e inflexible, queda desconcertada por el aparente estoicismo del director desde las primeras horas del caso.

David Morrissey en la serie 'Gone', donde es sospechoso de la desaparición de su mujer (Filmin)

La crítica británica ha recibido la serie con entusiasmo. The Guardian la definió como “el drama más absorbente que veremos este año”, mientras The Sunday Times calificó de “hipnótica” la interpretación de Morrissey y subrayó que captura “la dualidad de este hombre brutalmente reprimido”.

Una desaparición y un sospechoso

La desaparición de Sarah actúa como punto de partida de un misterio que cambia a medida que aparecen nuevas pistas y pruebas desconcertantes. La investigación deja pronto de centrarse solo en una persona desaparecida y empieza a destapar las tensiones ocultas tras la imagen de perfección de la familia Polly.

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En el centro del relato está Michael Polly, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida. Su serenidad ante la desaparición de su esposa se convierte en uno de los primeros elementos que despiertan las sospechas de Annie Cassidy.

La detective asume además un papel poco habitual al convertirse en oficial de enlace con la familia, lo que la mantiene cerca de Michael y de su hija Alana. Esa proximidad le permite observar desde dentro las contradicciones entre la imagen pública de los Polly y la realidad que empieza a aflorar conforme avanza el caso.

David Morrissey, tras 'De puntillas', vuelve a brillar en la serie 'Gone', creada por George Kay (Filmin)

Eve Myles ha explicado sobre su personaje que “cuando huele algo, sabe que no puede simplemente enterrarlo y esconder la cabeza bajo tierra. Si alguien va a resolverlo, será ella”. David Morrissey ha resumido su aproximación a Michael como la de un hombre “que no tiene realmente capacidad para abrirse y comunicarse”, una contención que convierte cada gesto en motivo de sospecha.

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La ambigua relación entre los personajes

Uno de los rasgos más singulares de Gone es la relación que se establece entre Annie y Michael durante la investigación. Lo que comienza como una obligación profesional derivada de su papel de enlace con la familia acaba derivando en una relación de confianza tan inesperada como ambigua con el principal sospechoso.

La propia Myles ha descrito ese vínculo con una imagen precisa: “Se convierte en una especie de confesionario o sala de terapia, pero a lo largo de la serie olvidas quién es el terapeuta y quién el paciente”. En ese mismo eje, George Kay define la relación como “una partida de ajedrez” en la que ambos personajes miden cada movimiento e intentan descubrir qué oculta el otro.

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Eva Myles y David Morrissey juegan una partida de ajedrez psicológico en la serie 'Gone' (Filmin)

Ese planteamiento aleja a la producción del thriller policial convencional y desplaza el foco hacia la psicología de los personajes. La actriz insiste en que la serie no responde al esquema del ‘procedural’ clásico: “No hay luces azules, grandes secuencias de acción ni acontecimientos. Trata sobre las personas y los personajes y sobre lo que hay debajo de ellos”.