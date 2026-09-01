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Estas son las 7 señales de alerta de que estamos deshidratados: desde tener la piel seca a dolores de cabeza

Nuestro cuerpo nos avisa cuando estamos perdiendo más líquidos de lo que reponemos

Una mujer bebiendo de una botella de agua (Magnific)
Una mujer bebiendo de una botella de agua (Magnific)
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La conocida deshidratación aparece cuando el organismo pierde más agua y líquidos de los que consigue reponer. Aunque puede ser leve o moderada, si la pérdida de líquidos es importante, esta puede convertirse en una situación grave y potencialmente peligrosa para la vida. Por ello, reconocer las primeras señales permite actuar antes de que el problema avance.

El cuerpo puede perder líquidos por diferentes motivos: la sudoración excesiva, especialmente durante el ejercicio con altas temperaturas, la fiebre, los vómitos o la diarrea pueden favorecer la deshidratación. También puede producirse cuando se orina demasiado, algo que puede ocurrir, por ejemplo, en personas con diabetes no controlada o que toman determinados medicamentos, como los diuréticos.

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Pero no siempre se trata de una pérdida excesiva, alertan los profesionales de la salud de MedlinePlus. En ocasiones, el problema está en no ingerir suficiente agua y otros líquidos. Estar enfermo, tener náuseas, dolor de garganta o úlceras en la boca puede hacer que beber resulte más difícil. Además, los adultos mayores y las personas con determinadas enfermedades, como la diabetes, presentan un mayor riesgo. Estas son siete señales que pueden alertar de una deshidratación leve o moderada.

Sed

La sed es una de las señales más conocidas de que el organismo necesita líquidos, que puede aparecer cuando el cuerpo empieza a perder más agua de la que recibe. Aunque parece un síntoma sencillo, conviene prestarle atención, especialmente después de hacer ejercicio, pasar calor o haber sufrido vómitos o diarrea.

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Boca seca o pegajosa

La sensación de tener la boca seca o pegajosa también puede ser una señal de deshidratación. La falta de líquidos puede afectar a la humedad habitual de la boca, provocando esa sensación incómoda que puede acompañar a otros síntomas como la sed.

Orinar menos

Una disminución en la cantidad de orina es otro indicio que puede aparecer cuando el cuerpo no dispone de suficiente líquido. El organismo necesita agua para funcionar correctamente y, ante una pérdida o una ingesta insuficiente, puede reducir la cantidad de orina.

Orina de color amarillo oscuro

No solo importa cuánto se orina, sino también el aspecto de la orina. MedlinePlus señala la orina amarilla oscura entre los signos de deshidratación leve o moderada, un cambio puede aparecer junto con una menor frecuencia al ir al baño.

Piel seca

La piel también puede reflejar que el organismo está perdiendo más líquidos de los que repone. Una piel seca y fría figura entre los síntomas asociados a la deshidratación leve o moderada y puede presentarse junto con otras señales.

Qué Dice Tu Piel Sobre Tu Salud - Bienestar

Dolor de cabeza

El dolor de cabeza es otro de los síntomas que pueden acompañar a la deshidratación. Por sí solo no permite determinar la causa, pero si aparece junto con sed, boca seca, menor cantidad de orina u otros signos, puede ser una señal a tener en cuenta.

Calambres musculares

Los calambres musculares completan la lista de síntomas señalados por MedlinePlus. Pueden aparecer entre las manifestaciones de una deshidratación leve o moderada, especialmente en situaciones en las que el organismo ha perdido una cantidad considerable de líquidos.

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