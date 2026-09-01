El Consejo de Ministros aprobará este martes el nuevo estatuto marco pese al rechazo de los sindicatos médicos

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El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el proyecto de ley del nuevo estatuto marco del personal del Sistema Nacional de Salud, reforma que tendrá que pasar después por al Congreso.

Sindicatos médicos rechazan este texto, que plantea la eliminación de las guardias médicas de 24 horas -quedando su duración máxima en las 17 horas- y la prohibición de encadenarlas con una jornada ordinaria de trabajo. También establece un límite de 45 horas semanales, frente a las 48 horas que marca la normativa europea como máximo. La ley regula las condiciones laborales de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud.

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Los médicos mantienen su amenaza de huelga indefinida

El Ministerio de Sanidad cerró el proyecto en diciembre tras tres años de negociaciones con los sindicatos de base (UGT, CCOO, CSIF y Satse). Durante los últimos dos meses no se ha producido, sin embargo, ningún acercamiento entre el departamento y los sindicatos médicos, que mantienen viva la amenaza de una huelga indefinida en septiembre.

Fuentes de estas organizaciones confirman que el desencuentro persiste desde antes del verano, cuando advirtieron de la convocatoria de una huelga indefinida en septiembre si Sanidad seguía adelante con la tramitación sin introducir cambios sustanciales en el texto.

La reforma ya pasó por una primera vuelta en el Consejo de Ministros el 2 de junio y, según fuentes gubernamentales citadas por EFE, ahora se remitirá a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria.

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado de que se ha alcanzado un acuerdo con las comunidades autónomas para que una mediación independiente intente desbloquear la huelga médica por el Estatuto Marco. (Fuente: Ministerio de Sanidad)

Los médicos exigen un estatuto y una negociación propios

Las principales demandas de los sindicatos del sector -entre ellos la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA)- pasan por conseguir un estatuto exclusivo para el colectivo médico, con un ámbito de negociación diferenciado del resto del personal sanitario.

También reclaman una clasificación profesional propia (la A1+, que defienden argumentando que la preparación universitaria y profesional en el ámbito de la medicina lo justifica, dada la extensión de los años de formación y el nivel de responsabilidad que implica el ejercicio de la profesión) y una jornada laboral de 35 horas semanales, ya vigente en varias comunidades autónomas.

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Los representantes médicos llegaron a pedir la dimisión de la ministra y reclamaron la intervención directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para desbloquear el conflicto. La ejecutiva de la CESM tiene previsto reunirse este viernes para decidir si mantiene la convocatoria de huelga indefinida.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reclamado diálogo a los sindicatos médicos y "que no tengan a los pacientes como rehenes", ya que aboga por evitar la huelga, iniciada en febrero y que tendrá continuación en la tercera semana de marzo para protestar contra el borrador del Estatuto Marco. (Europa Press)

Las comunidades autónomas negocian por su cuenta con los sindicatos médicos

Pese al bloqueo con el Ministerio, los sindicatos médicos han alcanzado acuerdos bilaterales con distintas administraciones regionales durante los últimos meses, entre ellas Euskadi, la Comunidad Valenciana, Galicia y Asturias.

En Andalucía, el más reciente de estos pactos incluyó la creación de mesas de trabajo previas a la negociación sectorial y la equiparación de la retribución de las guardias a la hora ordinaria. El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, señaló que este acuerdo abre un espacio de diálogo que hace “difícilmente compatible” una huelga indefinida en ese territorio, aunque el conflicto con Sanidad continúe abierto.

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Desde el Ministerio remarcan que buena parte de las reivindicaciones planteadas por los médicos dependen de las comunidades autónomas, titulares de las competencias sanitarias, y confían en que estos pactos regionales rebajen la conflictividad en el arranque del curso.

Frente al rechazo del colectivo médico, otras categorías profesionales del Sistema Nacional de Salud presionan para que el trámite parlamentario no se demore. Entre ellas figura Enfermería, que espera que la nueva ley reconozca su clasificación como grado universitario, en lugar de la diplomatura a la que continúa vinculada la normativa vigente.