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Decenas de perros vivían hacinados y entre cadáveres en Burgos: el dueño del ‘criadero de los horrores’ se fugó a Venezuela y 6 años después fue detenido; ahora será juzgado

El propietario de las instalaciones, en Melgar de Fernamental, se enfrenta a delitos de maltrato animal y alzamiento de bienes

La Guardia Civil durante la intervención que llevó al desmantelamiento del "criadero de los horrores" de Burgos, en 2020. (Guardia Civil)
La Guardia Civil durante la intervención que llevó al desmantelamiento del "criadero de los horrores" de Burgos, en 2020. (Guardia Civil)
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Tras seis años desde que fue desmantelado el conocido como “criadero de los horrores” de Melgar de Fernamental (Burgos), su propietario, acusado de delitos de maltrato animal y alzamiento de bienes, pasa hoy por el banquillo, pues este martes 1 de septiembre arranca el juicio en el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Burgos.

Los animales, tal y como señaló la Guardia Civil, se encontraban hacinados y vivían en pésimas condiciones, junto a cadáveres de otros ejemplares. En el criadero de perros llegaron a residir casi 150, pese a que la licencia ambiental autorizaba la tenencia de 75 animales.

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El cierre definitivo de las instalaciones se produjo en 2020, cuando una inspección por parte de las autoridades confirmó la presencia de suficientes pruebas de enfermedades y abandono en el lugar. Sin embargo, no fue hasta febrero de 2026 cuando se detuvo al dueño del criadero, pues este había huido de España cuatro días antes de la visita. Seis años después fue detenido en Venezuela y extraditado para ser juzgado en nuestro país.

La Guardia Civil rescató a 86 perros y dos gatos en el criadero de Melgar de Fernamental, en 2020. (Guardia Civil)
La Guardia Civil rescató a 86 perros y dos gatos en el criadero de Melgar de Fernamental, en 2020. (Guardia Civil)

Siete años de denuncias y actuaciones

La historia del conocido como “criadero de los horrores” se remonta a mucho más atrás, tal y como señalan desde PROANBUR, asociación de protección animal de Burgos: “Han pasado más de 6 años desde el desmantelamiento. Y muchos más desde que comenzaron las denuncias. Años en los que el SEPRONA realizó inspecciones y levantó decenas de actas. Años pidiendo ayuda. Años denunciando públicamente las condiciones en las que vivían los animales”.

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La investigación comenzó en 2013. La Guardia Civil señaló en un comunicado cuando detuvo al dueño del criadero que ya en este año el SEPRONA denunciaba administrativamente las deficiencias e irregularidades observadas durante las visitas a las instalaciones.

“Los hábitos negligentes del criador en el cuidado de sus mascotas fueron agravándose, lo que provocó además un gran malestar entre los vecinos y resto de habitantes del municipio debido a la suciedad generalizada, olores, deposiciones acumuladas mezcladas con comida y plaga de parásitos”.

La Guardia Civil durante la intervención en las cuatro propiedades del dueño del criadero de perros, en 2020. (Guardia Civil)
La Guardia Civil durante la intervención en las cuatro propiedades del dueño del criadero de perros, en 2020. (Guardia Civil)

En 2019, con una intensificación de las acciones, se comprobó el deficiente estado general tanto de los animales como del lugar, por lo que el criador fue detenido y se le retiraron cuatro ejemplares. Según la Guardia Civil, muchos perros presentaban extrema delgadez, enfermedades y privación de cuidados veterinarios. Ese mismo año fue detenido en otras dos ocasiones.

El desmantelamiento definitivo, tras siete años de denuncias y actuaciones, llegó en 2020. Se realizaron cuatro registros (en dos domicilios, una finca y en el propio criadero) y se encontraron varios perros muertos, incluido un cachorro en una bolsa en el congelador; algunos de estos cadáveres presentaban evidencias de canibalismo y pudo confirmarse que su muerte se debía al abandono total de los animales.

Las autoridades pudieron encontrar a 86 perros y dos gatos supervivientes, para los que se organizó “una enorme cadena de solidaridad”, explican desde PROANBUR: “Protectoras, voluntarios, casas de acogida, veterinarios, adoptantes y personas que ayudaron económicamente para que aquellos animales pudieran recuperarse y conocer, muchos por primera vez, lo que significaba vivir dignamente”.

La asociación ARDE ha denunciado a una granja peletera en Abegondo (A Coruña) donde presuntamente los visones vivían en instalaciones de suciedad extrema y algunos animales presentaban heridas de gran tamaño.

El dueño fue detenido en Venezuela seis años después

Cuatro días antes de que se produjese el registro de las propiedades del criador, este huyó del país. El juzgado encargado de la causa emitió una orden internacional de detención y por parte de la Interpol se cursó una ‘Red Notice’ de cooperación de las policías de todo el mundo.

Además, el Seprona de la Guardia Civil solicitó al Juzgado que dirigía la operación la inhabilitación del fugado para el ejercicio de la profesión, la revocación de la licencia ambiental, la retirada de la propiedad de todos los perros y la clausura de la instalación.

Gracias a la investigación, la Guardia Civil pudo ubicar al investigado en México y años después en Venezuela, donde fue finalmente detenido. Hoy se enfrenta a un juicio en el que será juzgado por delitos de maltrato animal y alzamiento de bienes. “Ahora llega el momento que llevamos tantos años esperando”, señalan desde PROANBUR. “No olvidamos a los que sobrevivieron. Y, sobre todo, no olvidamos a los que murieron esperando que alguien llegara a tiempo. Que este juicio sirva también para que algo así no vuelva a ocurrir”.

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