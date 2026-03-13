Donnie Darko tendrá reestreno en México por su 25 aniversario: a partir de esta fecha podrás revivirla

Veinticinco años después de su estreno original, la comunidad cinéfila mexicana se prepara para descubrir y redescubrir las teorías y simbolismos de este clásico contemporáneo. (Donnie Darko, 2001)

Los cinéfilos fans de la ciencia ficción en México recibieron una buena noticia durante esta tarde con un anuncio que sorprendió a propios y extraños: Donnie Darko regresará a la pantalla grande para celebrar su 25 aniversario.

Así lo anunció la cadena Cinépolis a través de sus redes oficiales, confirmando que el clásico dirigido por Richard Kelly podrá disfrutarse nuevamente en cines mexicanos a partir del 16 de abril. La noticia ha generado entusiasmo, nostalgia y muchas preguntas entre los fanáticos de la emblemática cinta.

Donnie Darko regresará a la pantalla grande en México para celebrar su 25 aniversario con funciones a partir del 16 de abril. (X/ @Cinepolis)

La película, que en su estreno original pasó casi desapercibida al punto de ser considerado un fracaso en taquilla, se ha consolidado en estas dos décadas como una referencia obligada del cine independiente y de ciencia ficción.

Un fenómeno de culto que sigue vigente

Donnie Darko se ha ganado un lugar privilegiado en la memoria colectiva gracias a su historia enigmática, su estética oscura y su inolvidable personaje central: Frank, el conejo.

La cinta, protagonizada por Jake Gyllenhaal en uno de sus primeros grandes papeles, explora la vida de un adolescente marcado por la alienación, la salud mental y los viajes en el tiempo, todo envuelto en una inquietante atmósfera.

Jake Gyllenhaal protagoniza Donnie Darko, film que explora la salud mental, la alienación y los viajes en el tiempo en un contexto adolescente. (Donnie Darko, 2001)

Con el paso de los años, la película ha sido reconocida no sólo por su guion original y su dirección, sino también por su capacidad de conectar con el espíritu adolescente y abordar temas universales como el destino, la incomodidad existencial y la búsqueda de sentido.

Expectativa, nostalgia y dudas entre el público mexicano

El anuncio provocó una oleada de reacciones en redes sociales, donde la emoción se mezcló con las dudas. La comunidad cinéfila ha hecho notar su deseo de tener toda la información antes de organizarse para asistir.

Decenas de usuarios preguntaron en qué ciudades, cines y horarios estará disponible la película.

Muchos mostraron interés en saber si se proyectará la versión original , la remasterizada o el corte del director .

También hubo mensajes de nostalgia , recordando la primera vez que vieron la película o compartiendo lo que ha significado en su vida.

Algunos expresaron escepticismo por experiencias pasadas con otros reestrenos, solicitando una buena logística.

El reestreno de Donnie Darko despierta expectativa y nostalgia entre los fans mexicanos, quienes esperan detalles sobre ciudades y horarios de proyección. (Facebook)

Las redes sociales reflejaron que Donnie Darko mantiene una base sólida de seguidores apasionados, incluso antes de su regreso a cartelera.

Un regreso para descubrir y redescubrir

En este sentido, el regreso de Donnie Darko a las salas mexicanas representa una oportunidad única para quienes desean experimentar la película nuevamentel y para quienes buscan descubrirla por primera vez.

El filme, célebre por su ambigüedad y múltiples interpretaciones, invita a cada espectador a encontrar su propio significado en el laberinto de sueños, miedos y destinos cruzados que plantea su narrativa.

El regreso de Donnie Darko a cines mexicanos invita tanto a nuevos espectadores como a quienes desean redescubrir el fenómeno de culto del cine independiente. (Donnie Darko, 2001)

Con funciones a partir del 16 de abril, el reestreno promete reunir a generaciones de cinéfilos y reafirmar el estatus de Donnie Darko como una de las historias más fascinantes y enigmáticas del cine contemporáneo.