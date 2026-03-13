México

Donnie Darko tendrá reestreno en México por su 25 aniversario: a partir de esta fecha podrás revivirla

Los amantes de la ciencia ficción podrán revivir la intriga y la nostalgia del clásico de Richard Kelly en su esperado regreso a la pantalla grande

Guardar
Veinticinco años después de su
Veinticinco años después de su estreno original, la comunidad cinéfila mexicana se prepara para descubrir y redescubrir las teorías y simbolismos de este clásico contemporáneo. (Donnie Darko, 2001)

Los cinéfilos fans de la ciencia ficción en México recibieron una buena noticia durante esta tarde con un anuncio que sorprendió a propios y extraños: Donnie Darko regresará a la pantalla grande para celebrar su 25 aniversario.

Así lo anunció la cadena Cinépolis a través de sus redes oficiales, confirmando que el clásico dirigido por Richard Kelly podrá disfrutarse nuevamente en cines mexicanos a partir del 16 de abril. La noticia ha generado entusiasmo, nostalgia y muchas preguntas entre los fanáticos de la emblemática cinta.

Donnie Darko regresará a la
Donnie Darko regresará a la pantalla grande en México para celebrar su 25 aniversario con funciones a partir del 16 de abril. (X/ @Cinepolis)

La película, que en su estreno original pasó casi desapercibida al punto de ser considerado un fracaso en taquilla, se ha consolidado en estas dos décadas como una referencia obligada del cine independiente y de ciencia ficción.

Un fenómeno de culto que sigue vigente

Donnie Darko se ha ganado un lugar privilegiado en la memoria colectiva gracias a su historia enigmática, su estética oscura y su inolvidable personaje central: Frank, el conejo.

La cinta, protagonizada por Jake Gyllenhaal en uno de sus primeros grandes papeles, explora la vida de un adolescente marcado por la alienación, la salud mental y los viajes en el tiempo, todo envuelto en una inquietante atmósfera.

Jake Gyllenhaal protagoniza Donnie Darko,
Jake Gyllenhaal protagoniza Donnie Darko, film que explora la salud mental, la alienación y los viajes en el tiempo en un contexto adolescente. (Donnie Darko, 2001)

Con el paso de los años, la película ha sido reconocida no sólo por su guion original y su dirección, sino también por su capacidad de conectar con el espíritu adolescente y abordar temas universales como el destino, la incomodidad existencial y la búsqueda de sentido.

Expectativa, nostalgia y dudas entre el público mexicano

El anuncio provocó una oleada de reacciones en redes sociales, donde la emoción se mezcló con las dudas. La comunidad cinéfila ha hecho notar su deseo de tener toda la información antes de organizarse para asistir.

  • Decenas de usuarios preguntaron en qué ciudades, cines y horarios estará disponible la película.
  • Muchos mostraron interés en saber si se proyectará la versión original, la remasterizada o el corte del director.
  • También hubo mensajes de nostalgia, recordando la primera vez que vieron la película o compartiendo lo que ha significado en su vida.
  • Algunos expresaron escepticismo por experiencias pasadas con otros reestrenos, solicitando una buena logística.
El reestreno de Donnie Darko
El reestreno de Donnie Darko despierta expectativa y nostalgia entre los fans mexicanos, quienes esperan detalles sobre ciudades y horarios de proyección. (Facebook)

Las redes sociales reflejaron que Donnie Darko mantiene una base sólida de seguidores apasionados, incluso antes de su regreso a cartelera.

Un regreso para descubrir y redescubrir

En este sentido, el regreso de Donnie Darko a las salas mexicanas representa una oportunidad única para quienes desean experimentar la película nuevamentel y para quienes buscan descubrirla por primera vez.

El filme, célebre por su ambigüedad y múltiples interpretaciones, invita a cada espectador a encontrar su propio significado en el laberinto de sueños, miedos y destinos cruzados que plantea su narrativa.

El regreso de Donnie Darko
El regreso de Donnie Darko a cines mexicanos invita tanto a nuevos espectadores como a quienes desean redescubrir el fenómeno de culto del cine independiente. (Donnie Darko, 2001)

Con funciones a partir del 16 de abril, el reestreno promete reunir a generaciones de cinéfilos y reafirmar el estatus de Donnie Darko como una de las historias más fascinantes y enigmáticas del cine contemporáneo.

Temas Relacionados

Donnie DarkoJake GyllenhaalRichard KellyReestrenoMéxicomexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Se registra sismo en Acatzingo de Hidalgo, Puebla

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo en Acatzingo

Layda Sansores advierte penas de hasta 37 años de prisión para manifestantes detenidas tras marcha del 8M en Campeche

Las acusadas están señaladas por presunto homicidio calificado en grado de tentativa contra policías

Layda Sansores advierte penas de

Estrategia Nacional Vive saludable, vive feliz: así va esta iniciativa federal a un año de arrancar

Funcionarios destacan el alcance del programa en escuelas primarias, la detección de riesgos de salud infantil y el fortalecimiento de la educación en bienestar y prevención

Estrategia Nacional Vive saludable, vive

Hermana de Selena Quintanilla demanda a la polataforma Shein por lanzar ropa de la reina del Tex-Mex

Suzette Quintanilla tomó acciones legales en Estados Unidos tras descubrir que la plataforma vendía productos con el rostro de la icónica artista sin autorización, exigiendo tanto el retiro como la devolución de las ganancias obtenidas

Hermana de Selena Quintanilla demanda

México y Canadá fortalecen su relación a días de revisar el T-MEC: buscan mantener acuerdo trilateral

La estrategia pretende potenciar los vínculos comerciales entre ambos países y abrir oportunidades de negocio

México y Canadá fortalecen su
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “La Güera”, presunta extorsionadora

Cae “La Güera”, presunta extorsionadora de la Familia Michoacana en Puebla

“El Licenciado” podría declararse culpable del asesinato de Carlos Manzo: así reduciría su condena

Procesan a tres implicados en la desaparición del padre buscador José Juan Arias Corona en Guanajuato

Detienen a “El Negro Billetes”, presunto extorsionador y montachoques ligado a La Chokiza en Ecatepec

Aseguran taller de camionetas monstruo en Azcapotzalco, CDMX: dos personas fueron detenidas

ENTRETENIMIENTO

Hermana de Selena Quintanilla demanda

Hermana de Selena Quintanilla demanda a la polataforma Shein por lanzar ropa de la reina del Tex-Mex

Voz de Danny Phantom y Robin en los Jóvenes Titanes pide borrar su pasado como actor de doblaje

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 12 de marzo

“Hemos sido objeto de amenazas”: Surgen nuevas acusaciones contra el esposo de Ana Bárbara tras escándalo de infidelidad

Aseguran que matrimonio de Karla Díaz, de Pinky Promise, atraviesa crisis por no poder embarazarse: “Está obsesionada”

DEPORTES

Esto es lo que respondió

Esto es lo que respondió Randy Arozarena a la afición tras derrota de México en el Clásico Mundial

La razón por la que Chivas podría descongelar a Erick Gutiérrez

Arly Velásquez sufre fractura y se despide de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Cruz Azul estaría buscando fichar a Julián Araujo para cubrir el puesto de Jorge Sánchez

Mundial 2026 en CDMX: visitantes y locales tendrán ruta segura al Estadio Azteca y sus alrededores