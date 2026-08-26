Dos españoles entre los desaparecidos tras la riada en Nepal

Vista panorámica de propiedades cubiertas de lodo tras una inundación repentina en Trishuli, distrito de Nuwakot, Nepal, 26 de agosto de 2026. (REUTERS/Navesh Chitrakar)

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Nepal ha confirmado este miércoles que dos ciudadanos españoles figuran entre los 403 desaparecidos tras la riada que golpeó el norte del país. El desbordamiento afectó a primera hora del miércoles a varias localidades cercanas a la frontera con el Tíbet (China). La emergencia dejó al menos 55 muertos y provocó graves daños en carreteras, puentes, asentamientos e infraestructuras.

Del total de desaparecidos, 341 son extranjeros y 62 nepalíes, de acuerdo con el nuevo balance oficial. Entre los extranjeros que se buscan se contabilizan 133 indios, 47 estadounidenses, 34 australianos, 33 británicos, 24 canadienses, 19 malasios, siete ucranianos, seis singapurenses, seis sudafricanos, cinco japoneses, cinco neozelandeses, cuatro alemanes, tres franceses, dos irlandeses, dos neerlandeses, dos rusos y dos españoles. La lista incluye además a un ciudadano de Bielorrusia, uno de Finlandia, uno de Hungría, uno de Israel, uno de Lituania, uno de Portugal y uno de Filipinas.

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Múltiples tomas aéreas registran el impacto de inundaciones en Nuwakot, Nepal. El paisaje fluvial muestra un extenso depósito de barro y sedimentos. A lo largo de las orillas del río, varias edificaciones residenciales y otras estructuras presentan daños o están parcialmente cubiertas por el lodo. En una sección del cauce, se observan vehículos de construcción en labores de remoción de escombros. El área está rodeada por montañas con densa vegetación. Este es un reportaje sobre un desastre natural.

Las autoridades investigan el origen de la riada

La repentina riada llegó alrededor de las 9:15 hora local (5:30 hora española) al río Bhote Koshi desde el lado tibetano. El agua golpeó con especial fuerza las zonas de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según ha informado Efe de fuentes oficiales.

La mayoría de los extranjeros se encontraba entonces en Rasuwa para completar la peregrinación al monte Kailash y al lago Mansarovar, dos enclaves sagrados para hinduistas, budistas y jainistas. Las autoridades mantienen desplegadas operaciones de búsqueda y rescate en la zona.

Por el momento, el origen de la crecida no se ha determinado, si bien las autoridades nepalíes consideran que no se debió a las lluvias. Entre las posibles causas se contempla un desbordamiento o ruptura de un lago glaciar en el Tíbet.

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Desde España, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado a Efe que la embajada nacional en Nueva Delhi y el Consulado Honorario en Nepal están “al corriente” de la situación y haciendo el oportuno seguimiento, preparados para prestar la asistencia consular que sea necesaria.

*Noticia en ampliación