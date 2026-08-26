Un profesor de la Universidad de Murcia provoca un gran revuelo en redes sociales con una falsa desaparición y pide perdón: “Estoy avergonzado, ayer cometí un error”

Un profesor de la Universidad de Murcia provoca un gran revuelo en redes sociales con una falsa desaparición y pide perdón. (Redes Sociales)

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Un profesor de la Universidad de Murcia ha desatado un gran revuelo tras publicar en la plataforma X (antes Twitter) una falsa alerta de desaparición sobre una supuesta investigadora. El mensaje movilizó a cientos de usuarios preocupados por el bienestar de la joven. Sin embargo, un día más tarde reveló que todo formaba parte de una historia de ficción. Por ello, el docente optó por retirar las publicaciones y pedir disculpas públicas.

Ante la dimensión alcanzada por la publicación, el docente difundió un mensaje de rectificación asumiendo la equivocación: “ESTOY AVERGONZADO. Ayer cometí un error. Con la intención de presentar una historia de ficción, publiqué la desaparición de una persona inexistente. No esperaba tanta repercusión ni preocupar a tanta gente”.

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En sus respuestas a los usuarios de la red social, admitió que su intento posterior por calmar a la comunidad fue insuficiente y agradeció que le hicieran ver el alcance de lo sucedido: “En cuanto me advirtieron de la dimensión, publiqué un segundo tuit que pretendía tranquilizar a todos, pero tampoco lo logré. No está bien alarmar a la gente, aunque no haya mala intención. Fue un error. Lo siento, de verdad”.

Claustro de la Merced, actual Facultad de Derecho de la UMU. (Wiki)

El uso de la desaparición de una persona provocó las críticas de diversos usuarios, quienes recriminaron la irresponsabilidad de difundir avisos falsos que pueden restar la credibilidad de los casos reales. Sin embargo, el papel central en la resolución del conflicto lo tuvo una consultora de social media —a quien el propio profesor agradeció públicamente haberle hecho reflexionar—, que restó hierro a la polémica: “En cualquier caso, ha pedido disculpas. Todos cometemos errores y aprendemos de ellos”.

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El origen de la falsa alerta

El incidente comenzó cuando el profesor universitario difundió un tuit solicitando la colaboración ciudadana para dar con el supuesto paradero de una compañera de departamento: “Desaparecida desde hace cuatro días, buscamos a Sofía Cremades (26 años, 1,60), investigadora de Derecho Romano en la Universidad de Murcia. No sabemos nada de ella desde el viernes 21 de agosto. Agradezco RT”.

La publicación corrió como la pólvora entre la comunidad universitaria, académicos y usuarios particulares que comenzaron a compartir la información. Lejos de aclararlo de inmediato, el profesor alimentó la narrativa de ficción publicando poco después un segundo tuit en el que aseguraba haber recibido noticias: “¡Acabo de recibir noticias de Sofía! Está bien, me ha escrito un mail. Gracias a todos por vuestro interés. Ya os contaré lo que me cuenta en el archivo adjunto”.

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Una mujer utilizando su teléfono móvil. (Magnific)

A este mensaje, adjuntó la captura de un supuesto correo electrónico en el que la inexistente Sofía explicaba su marcha alegando que abandonaba la universidad tras haber “tocado resortes que no debía” y añadiendo que “la ortodoxia académica tiene defensores más celosos de lo que imaginábamos”. Acto seguido, el docente procedió a borrar la alerta inicial asegurando que le habían “aconsejado borrar el tuit para evitar confusiones”, pero insistiendo en que “Sofía ha dado señales de vida y eso es lo importante”.

La propia especialista en redes sociales reconoció inicialmente la inquietud generada en la plataforma: “Muchas personas estábamos realmente preocupadas porque una estudiante de doctorado llevara dos días sin dar señales de vida”. Tras la rectificación del docente, la experta optó por rebajar la tensión: “Por suerte, fue una acción de marketing y Sofía está bien, aunque no exista. Hay muchas maneras creativas de publicitar una novela y a veces cometemos errores. Estoy segura de que el libro será interesantísimo y que de este fallo saldrán aún más lectores”.

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