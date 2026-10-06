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Ya es oficial: el BOE publica el Real Decreto que convoca elecciones generales el 29 de noviembre y disuelve las Cortes

Sánchez anunciaba la convocatoria de elecciones generales este lunes, un día después de comunicárselo al rey Felipe VI y tres más tarde de que el Congreso tumbase los dos reales decretos que conformaban el ‘Maricarmen’ con el rechazo de PP, Vox y Junts

Pedro Sánchez apuesta por unas elecciones anticipadas y políticas populistas
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, que formaliza la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y convoca elecciones generales para el domingo 29 de noviembre. La norma, firmada por el rey Felipe VI a propuesta del presidente del Gobierno, ha puesto fecha oficial al adelanto electoral que Pedro Sánchez había anunciado un día antes desde el Palacio de la Moncloa.

Pedro Sánchez anunciaba la convocatoria de elecciones generales este lunes, un día después de comunicárselo al rey Felipe VI y tres más tarde de que el Congreso tumbase los dos reales decretos que conformaban el ‘Maricarmen’ con el rechazo de PP, Vox y Junts.

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Disueltas las Cortes, será la Diputación Permanente la que vote de nuevo los decretos

El Consejo de Ministros volverá a aprobar estos textos este martes, previsiblemente con algunos cambios para que puedan volver a presentarse en el Congreso. Esta vez, con las Cortes disueltas, la votación corre de cargo de la Diputación Permanente (prevista en el artículo 78 de la Constitución y que asume las funciones de la Cámara mientras las Cortes permanecen disueltas), compuesta de 69 miembros: 27 del Partido Popular, 25 del PSOE, 6 de Vox, 6 de Sumar, uno de ERC, uno de Junts, uno del PNV, uno de Bildu, y uno -Ione Belarra, de Podemos- del grupo Mixto. E

Esta composición permite aprobar el primero de los decretos sin el apoyo de Junts: según los votos registrados el 2 de octubre, el primer decreto habría obtenido 35 síes frente a 34 noes en la Diputación Permanente, con el respaldo de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV e Ione Belarra. El segundo decreto, en cambio, habría repetido el resultado negativo, con 34 síes frente a 35 noes, al computar también el rechazo del PNV, que ha adelantado que no decidirá su sentido de voto hasta haber leído el texto.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. La decisión llega tras el rechazo del Congreso a decretos clave del Gobierno sobre vivienda.

La fecha de la votación y el reparto de escaños

El artículo 2 del decreto fija la celebración de los comicios a ambas Cámaras para el domingo 29 de noviembre de 2026. El anexo de la norma detalla el número de diputados que corresponde a cada circunscripción, en aplicación del artículo 162 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Las circunscripciones con mayor representación son Madrid, con 38 escaños, y Barcelona, con 32, seguidas de Valencia, con 16, y Sevilla y Alicante, con 12 cada una.

En cuanto al Senado, el decreto establece que cada circunscripción provincial elige cuatro senadores, mientras que en las circunscripciones insulares se eligen tres en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y uno en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Ceuta y Melilla eligen dos senadores cada una.

El calendario de la campaña y la constitución de las nuevas Cámaras

El artículo 4 del decreto fija la duración de la campaña electoral en 15 días, desde las cero horas del viernes 13 de noviembre hasta las veinticuatro horas del viernes 27 de noviembre. El decreto, que ha entrado en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, establece además que las Cámaras resultantes de los comicios se reunirán en sesión constitutiva el 23 de diciembre, a las diez horas.

El decreto aclara en su artículo 6 que los comicios se regirán por la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, y su normativa de desarrollo. Hasta esa fecha, la Diputación Permanente seguirá ejerciendo las funciones que la Constitución atribuye a las Cámaras, incluida la eventual convalidación de los decretos de vivienda que el Gobierno prevé reactivar este martes.

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