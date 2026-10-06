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Desaparecida la tripulación de un carguero hundido tras un ataque con drones en el mar Negro

El Alfa Watan fue uno de los dos barcos alcanzados. El otro, el Able, de bandera de Palaos, sufrió un incendio después del ataque

Archivo. Buque carguero en el mar Negro (Europa Press)
Archivo. Buque carguero en el mar Negro (Europa Press)
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La tripulación del carguero Alfa Watan, con bandera de Togo, ha desaparecido después de que el buque se hundiera frente a la costa de Bulgaria tras sufrir daños en un ataque con drones durante la madrugada de este martes. El director del Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Varna, Rumen Nikolov, confirmó el hundimiento y la desaparición de los tripulantes en una entrevista con Radio Nacional de Bulgaria (BNR). Las autoridades desplegaron una operación de búsqueda y rescate en la zona.

El Alfa Watan fue uno de los dos barcos alcanzados. El otro, el Able, de bandera de Palaos, sufrió un incendio después del ataque. Sus 18 tripulantes lograron abandonar la embarcación y fueron rescatados por un ferri búlgaro que modificó su ruta para asistirlos. Entre ellos hay varios heridos, según informó la emisora pública búlgara BNR. El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, convocó una reunión de emergencia para abordar los hechos, cuya autoría no ha sido determinada por el momento.

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Múltiples cazas de la OTAN han derribado pasada la medianoche de este martes un dron en el espacio aéreo de Lituania, concretamente sobre el distrito de Kaunas, tras saltar las alarmas por el avistamiento del mismo, lo que ha puesto en alerta a varias zonas del país, incluida la capital del país báltico, Vilna. (Fuente: DPA/OTAN/Ministerio de Defensa)

Noticia en ampliación.

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