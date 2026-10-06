Marc Márquez se salta la carrera de karts en Motegi y manda a un doble: “Estamos para luchar por campeonatos, no para el cachondeo”

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (EFE/ Sebastiao Moreira)

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Marc Márquez encontró una solución tan peculiar como inesperada para evitar una carrera de karts en Motegi: mandar a un doble en su lugar. El piloto español no quiso asumir riesgos antes de la prueba de MotoGP y prefirió concentrarse en la preparación de la carrera, una decisión que provocó las bromas, las sospechas y también alguna reprimenda por parte de los organizadores.

El episodio se produjo durante los actos promocionales previos a la carrera del domingo. Los pilotos de la categoría reina habían sido invitados a participar en una competición de karts, una propuesta de carácter lúdico que ya tenía precedentes en iniciativas planteadas en la Fórmula 1. Márquez, sin embargo, no estaba dispuesto a participar. Su prioridad era otra: llegar en las mejores condiciones posibles a la carrera de MotoGP.

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La solución fue enviar a un supuesto ‘Marc Márquez’ a la pista. El plan, eso sí, tenía un punto débil evidente. El sustituto se negó a levantar la visera del casco, un comportamiento que no tardó en despertar las sospechas de quienes estaban presentes. Entre ellos estaba Jorge Martín, que rápidamente comprendió que el piloto que tenía delante no era realmente Márquez. Martín entendió los motivos de su rival, especialmente por el riesgo de sufrir un golpe antes de una carrera importante. “Tenía claro que no era Marc. Lo entiendo. Yo no las tenía todas conmigo porque un golpe en la espalda, te puede afectar. Así que me he quitado en la curva 1 y me he quedado con los lentos”, explicó.

El piloto español Marc Márquez sobre la moto (Europa Press)

El piloto español también relató que, cuando conoció lo sucedido, había recibido la noticia con cierto escepticismo. “Enseguida me di cuenta de que no era él, pero lo entiendo. Cuando nos contaron el incidente, me mostré escéptico. Un golpe por detrás puede dejarte muy perjudicado para la carrera. Reduje la velocidad en la primera curva y me quedé ahí con los pilotos más lentos”.

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La historia no terminó ahí. Después de la carrera de MotoGP, Márquez explicó ante los micrófonos de DAZN qué había ocurrido y reconoció que había recibido una reprimenda por no participar en la actividad. El español justificó su postura apelando a la necesidad de establecer prioridades cuando está en juego un campeonato. “Entiendo el show, pero estamos para luchar por campeonatos, no para el cachondeo y estar con karts y dando vueltas”, afirmó Márquez. Su explicación apuntó directamente a la necesidad de reservar esfuerzos y evitar situaciones que pudieran comprometer su estado antes de la carrera.

Marc Márquez y un doble para sustituirle en los karts

El propio piloto contó cómo surgió la idea de recurrir al doble. “Para el ‘warm up’, yo he dicho: ‘Necesito hacer hielo’ y uno de los integrantes ha dicho: ‘Bueno, a que molaría que salga un doble’. Dije: ‘¿A que no?’. Me dijo: ‘Sujétame el cubata’”, relató. La ocurrencia terminó convirtiéndose en realidad, aunque las sospechas aparecieron casi de inmediato. Márquez asumió que la decisión no había gustado a los organizadores, pero mantuvo que, en ese momento de la temporada, debía pensar en su propio rendimiento.

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“Pero yo no podía, tengo que priorizar. Evidentemente, me han tirado de las orejas, pero en este momento hay que ser egoísta y mirar por uno mismo, de esa manera, estar lo máximo preparados para rendir al máximo cuando toca, que es en la carrera”, explicó. Márquez también defendió que existe un límite entre el espectáculo y las exigencias de la competición. Mientras tanto, la actividad de karts tuvo su propio desenlace deportivo, con Chantra imponiéndose a Acosta en la batalla por el motor. Pero la imagen que quedó del episodio fue la del doble de Márquez rodando con el casco cerrado y tratando, sin éxito, de pasar desapercibido.