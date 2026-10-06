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Matrículas rojas, azules y amarillas de los coches, qué significan y para qué sirve cada tipo

Cada tono corresponde a una categoría concreta de vehículo o de uso y permite una identificación rápida sin necesidad de detenerse a comprobar la documentación

Imagen de archivo de una matrícula de un coche. (Línea Directa)
Imagen de archivo de una matrícula de un coche. (Línea Directa)
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Cualquiera que no lo sepa ya se habrá preguntado, al verla, qué significa una matrícula de color azul, o una amarilla, o cualquier matrícula que no sea la clásica y habitual de letras negras sobre fondo blanco que domina las carreteras españolas.

De vez en cuando se ve algún coche con una placa azul, roja, verde o amarilla: cada tono corresponde a una categoría concreta de vehículo o de uso y permite una identificación rápida sin necesidad de detenerse a comprobar la documentación.

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Matrículas azules para VTC

Desde agosto de 2018, los taxis y los vehículos de alquiler con conductor, conocidos como VTC, circulan con una matrícula azul en la parte trasera. La medida afecta a todos los coches de hasta nueve plazas que presten este tipo de servicio, incluidos los que operan para plataformas como Uber o Cabify. La placa delantera, en cambio, no cambia: mantiene el fondo blanco y las letras negras de siempre.

Fue el propio colectivo de taxistas quien pidió este distintivo, como forma de frenar el intrusismo y la piratería en el transporte de viajeros. La idea de fondo es sencilla: con una matrícula que se distingue a simple vista, resulta más fácil saber qué vehículos cuentan con licencia legal para hacer este trabajo y cuáles no. La disposición quedó recogida en una Orden Ministerial que modificó el Reglamento General de Vehículos.

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La obligatoriedad entró en vigor el 1 de agosto de 2018, pero solo para los vehículos que se matricularan a partir de esa fecha. Para los que ya estaban circulando antes, se dio un margen de un año, hasta el 1 de agosto de 2019, para completar el cambio de placa. Durante ese tiempo, los taxis y VTC más antiguos pudieron seguir circulando con la matrícula blanca mientras tramitaban la sustitución. Cambiar la placa trasera por la azul, eso sí, no supuso ninguna variación en la numeración ya asignada al vehículo, que conservó su matrícula de siempre y solo modificó el color y el diseño de la parte posterior. Tampoco es un invento exclusivamente español: en países como Países Bajos, Bélgica o Grecia también se recurre al azul para marcar los vehículos con licencia de transporte de viajeros.

Desde agosto de 2018, los taxis y los vehículos de alquiler con conductor, conocidos como VTC, circulan con una matrícula azul en la parte trasera. (VisualesIA Scribnews)
Desde agosto de 2018, los taxis y los vehículos de alquiler con conductor, conocidos como VTC, circulan con una matrícula azul en la parte trasera. (VisualesIA Scribnews)

Matrículas rojas temporales o para diplomáticos

Un registro distinto es el de las matrículas rojas, que generan confusión entre conductores, sobre todo cuando llevan las letras CD. A simple vista pueden parecer una de esas placas temporales que usan concesionarios o talleres, pero no tienen nada que ver. Estas siglas corresponden al Cuerpo Diplomático e identifican los vehículos de embajadas, misiones diplomáticas o miembros acreditados del servicio diplomático en España.

La propia DGT detalla que estas matrículas son expedidas por las jefaturas provinciales de Tráfico, aunque su asignación corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores. Cuentan con validez indefinida, si bien son objeto de revisión cada año. Su estructura, además, no es aleatoria: tras las letras CD aparecen dos cifras que identifican la misión diplomática o el país representado, seguidas de otros dos o tres números correspondientes al vehículo concreto dentro de esa representación oficial.

La confusión con las placas temporales tiene su explicación. En España conviven varios tipos de matrícula roja, y no todas cumplen la misma función. Las más habituales son las temporales, que la DGT permite usar a concesionarios, fabricantes, talleres o empresas del sector para pruebas, ensayos de investigación, transporte de vehículos, demostraciones comerciales o desplazamientos relacionados con procesos de homologación. La clave para no confundirlas con las diplomáticas está, de nuevo, en los caracteres que figuran sobre la placa.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que la manipulación de la matrícula puede conllevar una multa de hasta 6.000 euros.

En el caso de las matrículas rojas temporales, la DGT recoge una serie de condiciones estrictas para su uso. Solo se puede circular con el vehículo para realizar los trayectos autorizados tras solicitar el permiso correspondiente, y está expresamente prohibido vender o entregar un coche a un cliente con estas placas, que deben cambiarse por las definitivas antes de la entrega. Su duración es de un año improrrogable desde el primer día del mes siguiente a su expedición, y la tasa para solicitarlas es de 20,61 euros, un trámite que puede completarse en la sede electrónica de la DGT.

Otras placas del cuerpo diplomático

El universo diplomático tampoco se agota en el rojo. Las placas con fondo verde y las letras CC identifican a los vehículos del Cuerpo Consular. Las de color amarillo con las siglas TA corresponden al personal técnico-administrativo de misiones diplomáticas y oficinas consulares. Y las de fondo azul con las letras OI distinguen a los vehículos de organismos internacionales. Todos estos vehículos cuentan con un régimen especial derivado de los acuerdos internacionales suscritos por España, que incluye exenciones tributarias y otros beneficios administrativos ligados a la actividad diplomática.

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