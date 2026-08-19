Muere Ricardo Pachón, productor de leyendas del ‘nuevo flamenco’ como Camarón o Veneno, a los 89 años de edad

El productor y compositor Ricardo Pachón. (Europa Press / UNIA)

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El productor musical y compositor Ricardo Pachón ha fallecido este miércoles a los 89 años de edad. Considerado como uno de los principales arquitectos del nuevo flamenco, transformó radicalmente el género al fusionar sus raíces tradicionales con los sonidos del rock, el jazz y la psicodelia con discos como La leyenda del tiempo de Camarón de la Isla, hoy considerados como fundamentales.

Nacido en Sevilla en 1937 y criado en el barrio de Santa Cruz, Pachón vivió un tiempo en Londres, donde tocó la guitarra en un grupo flamenco. Más adelante, ya licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, Pachón trabajó en el Área de Cultura de la Diputación de Sevilla, la Junta de Andalucía y RTVE. Fue responsable de proyectos televisivos como la serie El Ángel: Musical flamenco.

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Sus primeros pasos en la producción musical estuvieron ligados a grupos del emergente rock andaluz, entre ellos Imán y Smash. Este último conjunto sería fundamental para el surgimiento de una nueva ola en la música española, al incorporar a Manuel Molina, quien luego formó el dúo Lole y Manuel con Lole Montoya. Juntos grabaron álbumes como Nuevo día, Pasaje del agua y Romero verde, obras que transformaron el panorama musical de los años setenta en plena transición política en España.

"Soy Gitano", en vivo El Festival De Jazz De Montreux 1991

Un disco revolucionario

Sería en 1979 cuando se lanzara La leyenda del tiempo, uno de los discos más trascendentales de la música española del último siglo y piedra angular del nuevo flamenco. Con Pachón en la producción, Camarón de la Isla rompió la frontera entre el cante jondo tradicional y la música moderna al incorporar bajo eléctrico, batería, sintetizadores y arreglos de rock, jazz y pop. Además, revolucionó las letras del género sustituyendo las coplas populares por textos poéticos de autores como Federico García Lorca, Kiko Veneno u Omar Khayyam.

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Con todo, al principio el álbum fue recibido con un gran escepticismo. Los aficionados al flamenco más puristas se sintieron traicionados al no encontrar el cante tradicional que esperaban y muchos acudieron a las tiendas a devolver el vinilo argumentando que ese no era Camarón. Tildado de locura, de profanación o de experimento, en sus primeros meses apenas vendió unos pocos miles de copias, convirtiéndose en un chasco en ventas a pesar de la enorme proyección del cantaor. Sin embargo, con el tiempo, este disco superó todo ese rechazo y acabó consagrándose como una obra maestra unánime.

Disco 'La leyenda del tiempo', de Camarón de la Isla y producido por Ricardo Pachón.

Fuera del flamenco, lo largo de su vida profesional, Pachón trabajó con figuras tan diversas como el rockero sevillano Silvio, para quien produjo Al este del Edén y Fantasía occidental; el grupo malagueño Tabletom; y la cantante Rocío Jurado, para quien compuso la banda sonora de La Lola se va a los Puertos, película dirigida por Josefina Molina. Repitió en el ámbito cinematográfico con la música de “Belmonte”, de Juan Sebastián Bollaín. A su faceta musical habría que añadirle también su labor como director de documentales, donde destacan títulos como Triana pura y dura, por el que obtuvo una nominación a los Goya y en el que cuenta cómo los gitanos del barrio de Triana de Sevilla fueron expulsados.

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