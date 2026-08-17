17/08/2026 Así ha sido la boda de Antonio, nieto de Camarón de la Isla, con emotivo recuerdo al genio del flamenco. Felicidad, emoción y nervios en la familia del inolvidable genio del flamenco Camarón de la Isla -fallecido en 1992 con solo 41 años víctima de un cáncer de pulmón- porque su nieto Antonio, hijo de Rocío Monje Montoya, ha contraído matrimonio con su pareja este domingo 16 de agosto en la iglesia de San José de La Línea de la Concepción (Cádiz) con la presencia de todos sus seres queridos, su abuela Dolores Montoya 'La Chispa' como protagonista, y un emotivo recuerdo al cantaor en forma de un bastón personalizado con una imagen de su cara que el novió llevó en el día más especial de su vida, demostrando que su abuelo sigue muy presente 34 años después de su muerte. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Felicidad, emoción y nervios en la familia del inolvidable genio del flamenco Camarón de la Isla -fallecido en 1992 con solo 41 años víctima de un cáncer de pulmón- porque su nieto Antonio, hijo de Rocío Monje Montoya, ha contraído matrimonio con su pareja este domingo 16 de agosto en la iglesia de San José de La Línea de la Concepción (Cádiz) con la presencia de todos sus seres queridos, su abuela Dolores Montoya 'La Chispa' como protagonista, y un emotivo recuerdo al cantaor en forma de un bastón personalizado con una imagen de su cara que el novió llevó en el día más especial de su vida, demostrando que su abuelo sigue muy presente 34 años después de su muerte.

En medio de una gran expectación, Antonio -ataviado con un traje blanco al tono con el de su ya mujer, de la que no existen imágenes por expreso deseo de su familia al ser menor de edad- abandonaba el domicilio familiar junto a su emocionada y orgullosísima abuela para poner rumbo al templo en un coche de caballos mientras sus familiares cantaban y tocaban las palmas demostrando su alegría por esta celebración del amor. "¡Que viva los novios! ¡Olé! ¡Olé! Es un niño" ha expresado con una gran sonrisa la viuda de Camarón, presumiendo orgullosa del look escogido en una fecha tan especial para toda su familia: "Voy de Impuso Moda. Que el Señor bendiga este matrimonio".

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