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Muere el mago Juan Tamariz: el ilusionista que llenó de magia la infancia de varias generaciones

Figura respetada por su aportación teórica y su destreza técnica, se convirtió en un icono popular en los 70 gracias a sus apariciones en televisión

El mago Juan Tamariz.
El mago Juan Tamariz. (Europa Press/Teatro Quintero)
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El mago Juan Manuel Tamariz-Martel Negrón, más conocido como Juan Tamariz, ha fallecido esta madrugada a los 83 años de edad, según ha anunciado en redes sociales su hija, la ilusionista Ana Tamariz, en un mensaje que ya acumula miles de reacciones: “Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre”, escribe, “una persona increíble, muy querida y admirada por todos”. La hija del mago también ha querido agradecer todo el amor que recibió, tanto de él como de “la Magia”. “Su recuerdo y su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros”, concluye.

Juan Tamariz revolucionó el ilusionismo mundial al convertirse en el máximo referente de la cartomagia contemporánea. Tras ganar el primer premio en el Congreso Mundial de Magia en 1973, desarrolló innovadoras técnicas psicológicas como la “pista falsa” y la famosa ordenación de la baraja “Mnemonica”. Su genialidad técnica elevó la magia de cerca a la categoría de arte mayor, combinando una ejecución matemáticamente perfecta con una ilusión de total improvisación y asombro.

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Más allá de sus logros teóricos, Tamariz popularizó la magia en la sociedad al transformarla en un espectáculo popular y televisivo masivo en programas como Un, dos, tres, Por arte de magia o Magia Potagia. Con su personalidad excéntrica, su estilo desenfadado y su icónico violín imaginario, conectó con varias generaciones de espectadores. Además, su labor como docente, autor de tratados fundamentales y cofundador de la Escuela Mágica de Madrid inspiró e influyó a los magos más importantes de la actualidad.

El mago Juan Tamariz (Madrid, 1942) ha fallecido a los 83 años de edad, ha anunciado en redes sociales su hija, la también ilusionista Ana Tamariz. (EFE)

Así fueron sus inicios en la magia

Nacido en Madrid en 1942, la relación de Juan Tamariz con la magia empezó desde muy pequeño, cuando le regalaron una caja con trucos por Reyes Magos. El origen de su fascinación fue un mago al que vio actuar en un cine de su barrio durante unas sesiones infantiles. Aquello lo fascinó por completo e hizo que empezara a ensayar de forma autodidacta, hasta que a los 18 años ingresó en la Sociedad Española de Ilusionismo (SEI) de Madrid, coincidiendo con grandes maestros de la época como Arturo de Ascanio, quien se convirtió en su gran mentor e influenció su visión de la magia.

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Al mismo tiempo, estudió Ciencias Físicas y se graduó en la Escuela Oficial de Cinematografía, e incluso llegó a dirigir varios cortometrajes, si bien terminó abandonando el cine para dedicarse exclusivamente al ilusionismo profesional a principios de la década de los 70. A partir de ahí, combinó la rigurosidad matemática y teórica que aprendió en sus estudios con el sentido del espectáculo para crear el estilo único que lo llevó a la fama internacional.

“Gracias a todos los magos, amigos y familiares que le habéis acompañado a lo largo de toda su vida, ¡hasta el último día!“, concluye en su mensaje Ana Tamariz. ”Mi agradecimiento también a la residencia Ballesol, a los hospitales Clínico y Cruz Roja y a los chicos de las ambulancias, todos con un corazón enorme". Fallecido por causas naturales, Juan Tamariz falleció en el Hospital Clínico de Madrid acompañado por sus hijos hasta el final. “Se despidió sin sufrir, sonriendo y en paz”, añade Moisés Rodríguez, presentador y representante de la familia.

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