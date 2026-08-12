Cuál es el precio de la luz en España para este jueves

El precio del servicio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)

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Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, revisa cuál es el mejor momento del día para usar laluz.

Aquí están las tarifas de la energía eléctrica, así como las horas del día más altas y más bajas del servicio para este jueves 13 de agosto.

Tarifa de la energía eléctrica

La energía eléctrica tendrá un precio media en territorio español de 138.9 euros por megavatio hora para este jueves, de acuerdo con los datos del OMIE.

El órgano regulador dio a conocer que el precio más caro del servicio eléctrico alcanzará los 244.03 euros por megavatio hora.

Mientras, la tarifa más barato de la luz en España será de 29.09 euros por megavatio hora.

El precio del servicio eléctrico por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este jueves 13 de agosto, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 186.97 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 176.28 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 184.2 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 182.38 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 183.64 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 172.85 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 186.79 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 191.77 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 179.81 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 136.76 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 88.34 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 38.83 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 29.09 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 32.16 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 38.88 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 39.08 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 63.46 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 94.82 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 113.8 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 158.62 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 209.18 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 244.03 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 213.48 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 188.43 euros por megavatio hora.