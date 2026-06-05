Eli Roth desata la violencia brutal en ‘El Heladero: dulce sabor a muerte’ en su nuevo filme

El Heladero: Dulce Sabor a Muerte presenta su adelanto.

Eli Roth, reconocido por películas como Hostel y El infierno verde, regresa al cine de terror con El Heladero: dulce sabor a muerte, una producción que ha generado controversia debido a su nivel de violencia y su apuesta por el gore más extremo. Desde el inicio, el proyecto causó recelo entre los estudios debido a la brutalidad representada en las primeras versiones del guion; no obstante, Roth insistió y finalmente logró realizar lo que describe como su filme más aterrador y extravagante hasta el momento.

En esta ocasión, el terror se instala en la tranquila localidad ficticia de Bayleen Bay, donde la llegada de un vendedor de helados desencadena una espiral de violencia sin precedentes en la comunidad.

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El reto de hacer cine de horror extremo

Llevar a cabo Ice Cream Man implicó para Eli Roth enfrentar el escepticismo y rechazo inicial de la industria cinematográfica. Aunque ya había demostrado su capacidad para mostrar horror explícito en la pantalla en otras ocasiones, Roth reconoce que los borradores de este guion lograron asustar incluso a los ejecutivos con más experiencia. “Llevo con esta idea durante mucho, mucho tiempo, y los estudios tenían mucho miedo de mis primeros borradores”, declaró Roth.

Este temor pone de manifiesto que, incluso en una época en la que el cine gore ha resurgido con títulos de culto como Terrifier, todavía existen límites en lo que el público y los productores consideran aceptable. Sin embargo, el éxito de proyectos recientes que celebran el exceso y la sangre animó al director a desafiar esas fronteras y a llevar el género un paso más allá. La película, que se estrena el 4 de septiembre, es considerada la obra más arriesgada de Roth hasta el momento, influida tanto por el terror clásico como por una visión contemporánea que abraza la visceralidad y la provocación visual.

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La relación entre helados, infancia y horror en la sociedad

La historia de El Heladero: Dulce Sabor a Muerte, transforma la figura tradicionalmente inocente del heladero y la infancia urbana. En Bayleen Bay, el escenario idílico se vuelve sombrío cuando los niños, tras disfrutar de los helados, se convierten en protagonistas involuntarios de actos de violencia aterradora. El tráiler presenta una escena en la que unas niñas usan intestinos como cuerda para saltar, lo que ejemplifica el tono especialmente macabro del filme.

Otras imágenes incluyen cabezas decapitadas y cuerpos desmembrados, elementos que suponen un regreso a una crudeza pocas veces vista recientemente en el cine comercial. El horror va más allá de lo visual: la trama explora cómo una comunidad aparentemente estable puede verse afectada por el miedo y la desconfianza, afectando en especial a los más vulnerables.

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Para los residentes ficticios de Bayleen Bay, la película de Roth se convierte en una metáfora del terror psicológico, desplazando la amenaza de lo sobrenatural a lo cotidiano. Los padres, que esperan recompensar a sus hijos con un simple helado, se ven enfrentados al peor de los escenarios al descubrir que los mismos niños son utilizados como instrumentos del caos. Esta inversión de los roles habituales no solo inquieta, sino que propone una reflexión acerca de la fragilidad de la confianza en la vida diaria y el impacto social que puede tener el pánico colectivo.

El Heladero: Dulce Sabor a Muerte (Captura de tráiler oficial)

Controversia, percepción y el futuro del horror extremo

A pesar, o quizás debido, a la controversia que rodea a El Heladero: dulce sabor a muerte, Eli Roth ha manifestado su deseo de que la película llegue a convertirse en una franquicia, como indicio de que existe un público interesado en nuevas propuestas dentro del horror extremo. La estrategia de promoción ha hecho hincapié no solo en el espectáculo sangriento, sino también en el regreso a un terror provocador, poco preocupado por la corrección política o la moderación estilística. El enfoque de Roth, además de cuestionar las convenciones del género, busca atraer a una generación de espectadores familiarizados tanto con el horror digital como con los clásicos del cine gore.

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El filme ya comienza a generar debate entre los aficionados al género, quienes destacan la decisión de abordar la violencia infantil desde una postura abiertamente cruda. Al mismo tiempo, algunos advierten sobre el peligro de glorificar el exceso sin un argumento sólido que lo respalde. Sin embargo, la respuesta positiva al tráiler y las expectativas que ha generado indican que El Heladero: dulce sabor a muerte podría no solo redefinir los límites de lo aceptable en el cine comercial, sino también allanar el camino para nuevas y más radicales formas de terror visual. Para Roth y para el público, la sangre retoma su protagonismo mientras se acerca el estreno en septiembre.