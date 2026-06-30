Una española se cuela entre los concursantes de ‘Operación Triunfo USA’ y será juzgada por David Bisbal: Amalia Martos, actriz y cantante de 18 años

Una española se cuela entre los concursantes de ‘Operación Triunfo USA’ y será juzgada por David Bisbal (Prime Video / Televisa)

La joven española Amalia Martos se ha colado entre los primeros concursantes confirmados de Operación Triunfo Estados Unidos, la edición que Telemundo estrenará el 7 de julio en su prime time y en la que entre los jueces se encuentra David Bisbal, de regreso al formato 25 años después de haber participado en el concurso que lanzó su carrera.

La actriz y cantante tiene 18 años, es la concursante más joven de la edición y ya ha superado todas las fases del proceso de selección hasta entrar en la Academia. No obstante, todavía le falta pasar la gala 0, que arrancará con 20 aspirantes procedentes de audiciones celebradas en Estados Unidos y Puerto Rico.

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Según ha anunciado Telemundo, la adaptación estadounidense del formato creado por Gestmusic será una de las grandes apuestas de la cadena para su público hispanohablante. La presentación correrá a cargo de Natalia Téllez y, junto a Bisbal, la otra jueza confirmada hasta ahora es Ximena Sariñana.

Naiara, ganadora de ‘OT 2023’, aclara a ‘Infobae’ si participaría en ‘GH VIP’.

El regreso del cantante a OT forma parte del gancho principal de esta versión. “Volver al universo de Operación Triunfo después de tantos años tiene un significado muy especial para mí, porque fue el lugar donde comenzó mi carrera y cambió mi vida para siempre... Es un honor ser parte de este momento, y me llena de emoción poder acompañar, motivar y ser testigo del crecimiento musical de una nueva generación de talentos con grandes sueños”, ha dicho el artista al anunciarse su fichaje.

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Una española en ‘OT USA’

No obstante, ha sido toda una sorpresa saber que la presencia española no se limita al jurado. Desde las redes oficiales del programa se ha confirmado también la entrada de Martos, que en su vídeo de presentación se define como una persona “muy extrovertida, muy impulsiva y a veces un poco mandona”.

La joven ha explicado además una de las dificultades que ha atravesado durante el casting. “Después del primer día, de la fase de grupos, me quedé sin voz. Lo más retador ha sido manejar mi voz en el estado en el que estaba”, ha contado en una de las piezas difundidas en las redes sociales del programa.

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Amalia Martos, concursante española de 'Operación Triunfo USA' (Televisa)

La concursante ha asegurado que ve Operación Triunfo desde que era muy pequeña y que conocía bien la dinámica del formato. También ha señalado que llevaba tiempo esperando a cumplir la mayoría de edad para poder presentarse: “Siempre ha sido mi sueño y siempre he estado esperando a cumplir los 18”. Eso sí, en lugar de esperar al casting de Operación Triunfo 2027, ha decidido probar suerte en Estados Unidos.

En otro de sus vídeos, Martos confirma que su idioma nativo es el español, aunque admite que prefiere cantar en inglés. “No es que no me guste, es que no suena igual que en inglés, lo siento mamá, espero que nadie se enfade”, afirma entre risas.

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Quién es Amalia Martos

Su incorporación al concurso llega con una trayectoria previa delante de las cámaras que le ayudará en el proceso. En Disney+ ha aparecido en Ayla y los Mirror interpretando a Noe, y también fue una de las bailarinas de Voy a pasármelo bien, la película construida a partir de la música de Hombres G. Actualmente está en cartelera como Marta en Todos los colores y, pese a su edad, también ha trabajado como coreógrafa y ha participado en teatro musical.

Imagen de 'Todos los colores'

La primera entrega de OT Estados Unidos reunirá a 20 concursantes en su gala inaugural. De momento, las cuentas oficiales del programa han confirmado a once: Amalia Martos, Welmys ‘BBA’, Daniel Martell, Carla, Guido Encinas, Alana Gómez ‘Lalah’, Aziz Guerra, Frankie, Carol, Kevin Dalí y Tomás.

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Quedan por anunciar nueve aspirantes, que se conocerán en los próximos días. La mecánica será prácticamente igual a la española: convivencia y formación en una Academia con profesores y un director, galas semanales y decisiones compartidas entre jueces y audiencia para determinar quién sigue en competición.

El ganador será elegido en la final y recibirá un premio destinado a impulsar su carrera artística. Las grabaciones se realizarán en los estudios de RCN Televisión en Colombia. Para el público español, que debe esperar al 2027 para la próxima edición del formato, el seguimiento de la versión americana del concurso podrá hacerse a través de Peacock.

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