La histórica churrería de Pamplona que solo abre 14 días al año para celebrar San Fermín

Receta de churros caseros (Adobe Stock)

Como todo buen jolgorio que se precie, cada noche de San Fermín concluye con una parada para reponerse con los típicos churros con chocolate. Sin duda, uno de los desayunos más típicos para disfrutar antes o después de los encierros. Y todo pamplonica que se precie sabe exactamente dónde ir para probar los más míticos de todos ellos: la Churrería La Mañueta.

Es una de las churrerías más especiales de todo Pamplona, y no solo por el sabor y la calidad de sus docenas; tampoco únicamente por sus muchos años de actividad. La Mañueta (C. Mañueta, 8) es especial por su horario de apertura, uno que se reduce únicamente a las fechas de San Fermín y algunas otras jornadas puntuales durante el año. En total, en 2026, únicamente 14 días en los que los navarros pueden disfrutar de los churros más míticos de su capital.

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Este año, La Mañueta ha recibido a clientes los dos sábados anteriores a San Fermín (27 de junio y 4 de julio) y lo hará durante toda la celebración de estas fiestas (del 7 al 14 de julio). Cuando se entonen las primeras notas del ‘Pobre de mí’, la churrería volverá a bajar la persiana hasta octubre, mes en el que abrirá cada domingo para celebrar el Rosario de la Aurora.

Interior de la churrería La Mañueta, llevada por la familia de los Elizalde-Fernández desde hace ya 154 años (Instagram / @churrerialamanueta)

El horario durante Sanfermines es de 6:00 a 11:00 horas, aunque cualquiera que haya probado estas típicas frutas de sartén te recomendará que vayas pronto porque las largas colas de pañuelos rojos son ya algo habitual en este local. En cuanto al precio, la docena de churros es a 9,60 euros y la rosca a 29 euros.

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Este negocio, perteneciente a la familia de los Elizalde-Fernández, celebra este año su 154.º aniversario. El negocio lo gestionan hoy en día Ana y Fermín, bisnietos del fundador, Juan Fernández Calero, aunque hay al menos una quincena de familiares implicados en conseguir que nadie se quede sin sus churros en días tan especiales.

Durante más de un siglo y medio, la receta de churros y su meticuloso proceso de elaboración siguen intactos, un proceso sencillo y artesanal con un sabor característico que no ha cambiado ni un ápice desde entonces.

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Churros míticos en Pamplona, más allá de La Mañueta

No es este icono el único sitio donde disfrutar de unos buenos churros con chocolate en la ciudad. La Guía Repsol reconoce otro local como destino perfecto para estos días festivos, y lo hace con uno de sus Soletes, un premio informal que reconoce los espacios con mejor relación calidad-precio.

Se trata de El Panadero de Eugui, un icónico negocio pamplonés que cuenta con dos locales, uno en el pueblo de Huarte y otros tres en la capital, en la avenida Carlos III, la plaza de Yamaguchi y en la plaza de San Francisco, en el Casco Antiguo de la capital navarra.

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Exterior de la panadería (Panadero de Eugui)

La historia del Panadero de Eugui comienza en 1927, fecha en la que el abuelo de la familia, José Marticorena, abría las puertas de Casa Baltasar en el pueblo de Eugi. Allí, daba comidas, tenía comercio y un horno para hacer pan, comenzando así una tradición dedicada a la panadería que luego se transmitiría durante tres generaciones.

Fue ya cuando la panadería triunfaba en manos de Fermín Marticorena, tercera generación y actual panadero en el negocio familiar, que se decidió abrir un local en Pamplona, llevando sus panes, postres y otras delicias al centro de la ciudad. De Fermín, la Guía Repsol destaca que es “uno de los panaderos de Navarra que ha sentado cátedra no solo por su pan, también por su propuesta de repostería como las Joaquinas, sus tartas o su hojaldre”.

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Además de todo esto, ponen a disposición de los clientes sus chocolates con churros, una opción que puede escogerse para llevar o para disfrutar en el propio local, disponibles incluso también en fechas señaladas como San Fermín. “He de reconocer que el chocolate con churros es como en los viejos tiempos”, asegura un cliente en las reseñas de Google del local. “Uno de los mejores sitios de Pamplona para tomar chocolate con churros”, comenta otra usuaria.