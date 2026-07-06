España Cultura

Últimos días para ver en HBO Max la película que recaudó más de 350 millones y revivió una saga mítica que parecía condenada: “Un regreso a los grandes éxitos”

Convertida en un clásico del terror y la ciencia ficción, esta saga había ido adoptando un tono mucho más filosófico en sus últimas secuelas, pero decidió volver a los orígenes con una nueva entrega que logró un éxito inesperado

Guardar
Google icon
Imagen de 'Alien: Romulus'.
Imagen de 'Alien: Romulus'. (20th Century Studios)

En una época de franquicias cinematográficas, es muy habitual que el desgaste empiece a crecer entre los espectadores que se encuentran una y otra vez con historias parecidas. Algo así les ha ocurrido, por ejemplo, a gigantes como Star Wars, Fast & Furious, Transformers, Indiana Jones o el Multiverso de Marvel. Cuesta recuperar el interés de la audiencia cuando se da por hecho que ningún título nuevo logrará igualar la calidad ni la frescura de los títulos originales.

Algo parecido le ocurría en este siglo a la saga de Alien. Después de que la primera película, estrenada en 1979, lograra un éxito de taquillo inmediato y convertirse, con los años, en un título de culto, la película dio paso a múltiples secuelas que más o menos aguantaron el tipo (como ocurrió con la segunda, dirigida por James Cameron), mientras que otras revelaron los primeros síntomas de desgaste, como Alien 3, dirigida por David Fincher, o Alien: Resurrección, con Jean-Pierre Jeunet detrás de las cámaras.

PUBLICIDAD

Ni siquiera el propio Ridley Scott lograría recuperar el interés de los espectadores con Prometheus o Alien: Covenant, que pese a tener buenas cifras en taquilla parecían evidenciar que la saga de terror y ciencia ficción estaba más cerca que nunca de acabar. Sin embargo, en 2024 todo cambió con Alien: Romulus, una película de un presupuesto menor que el de sus predecesoras y, sin embargo, con un resultado que acercaba mucho más la experiencia al título original de la saga. Dirigido por Fede Álvarez, este título recaudó 350 millones de dólares en todo el mundo, y demostró que, con una premisa clásica y un trabajado apartado visual, la franquicia todavía tenía un largo futuro por delante.

Tráiler oficial de 'Alien: Romulus'.

Una combinación de lo de siempre con algunas novedades

Disponible en HBO Max hasta el próximo 14 de julio, (tras esta última semana desaparecerá del catálogo), Alien: Romulus es el fiel ejemplo de cómo muchas veces lo más sencillo es lo mejor. Esta película deja atrás las especulaciones filosóficas que habían empezado a marcar los últimos títulos de la saga y devolver al famoso Xenomorfo su papel de depredador implacable. De este modo, la trama de la séptima película no ofrece reflexiones existenciales sobre el origen humano o el desarrollo tecnológico, sino que busca sumergir a los espectadores en el suspense y el miedo que hizo grande a la franquicia.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Fede Álvarez decidió priorizar mucho más los efectos prácticos y los escenarios reales por encima del CGI. Se construyeron decorados a escala y varios animatrónicos para dar vida a los alienígenas y que estos evocaran la estética original de Alien. Con ello, se logró que la experiencia fuera mucho más física de lo que había venido siendo hasta entonces, con una factura visual mucho más realista, fiel a lo original e impactante que la que se habría podido hacer desde el ordenador.

Imágenes de 'Alien: Romulus'.
Imágenes de 'Alien: Romulus'. (20th Century Studios)

Con esta vuelta a lo clásico, no faltaron los críticos que señalaran que Alien: Romulus se vendía demasiado al fan service, recuperando tramas o personajes de la priera película. La película se sitúa cronológicamente entre los dos primeros títulos, por lo que los guiños son constantes. Sin embargo, la historia se renueva gracias a la entrada de nuevos protagonistas, con Caile Spaeny y Davin Jonsson al frente de los mismos. Además, el final de la película guarda un giro sorprendente que no dejó indiferente a nadie cuando se estrenó, generando opiniones de todo tipo que, a la postre, sirvieron para que la saga Alien volviera a ser un tema de conversación.

Gracias al éxito de esta película, en 2025 se estrenó la serie Alien: Planeta Tierra, que ahora ha confirmado una segunda temporada para seguir por su propia cuenta con una franquicia a la que le queda mucho por delante. Además, Alien: Romulus podría tener también su propia secuela, aunque ya se ha informado de que Fede Álvarez no seguirá al frente del proyecto.

Temas Relacionados

PelículasHbo MaxCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El final de ‘Aquí no hay quien viva’ cumple 20 años: un episodio “amargo” que nunca debió existir y que se grabó 24 horas antes

Dos décadas después, la ficción creada por Iñaki Ariztimuño y Alberto Caballero continúa siendo un fenómeno sin precedentes en nuestro país

El final de ‘Aquí no hay quien viva’ cumple 20 años: un episodio “amargo” que nunca debió existir y que se grabó 24 horas antes

La película documental sobre García Lorca revelará los diarios inéditos de su último novio: “Estos recuerdos no deben quedar escondidos en lo más recóndito de mi vida”

‘La voz quebrada’, de Manuel Menchón, incorpora por primera vez los diarios, cartas y recuerdos del último amor conocido del autor de ‘Romancero gitano’

La película documental sobre García Lorca revelará los diarios inéditos de su último novio: “Estos recuerdos no deben quedar escondidos en lo más recóndito de mi vida”

Eva Orúe, destituida como directora de la Feria del Libro de Madrid tras cinco años en el cargo

La Asociación de Empresarias y Empresarios del Comercio del Libro de Madrid ha decidido abrir una ‘nueva etapa’ con un equipo diferente

Eva Orúe, destituida como directora de la Feria del Libro de Madrid tras cinco años en el cargo

‘9 lunas’, la película que aborda la gestación de los hombres trans: una comedia que rompe tabúes desde la empatía y el compromiso

Ofrecemos un clip en exclusiva del nuevo filme de Patricia Ortega que trata un tema inédito en el cine de nuestro país desde la valentía y la reivindicación

‘9 lunas’, la película que aborda la gestación de los hombres trans: una comedia que rompe tabúes desde la empatía y el compromiso

La próxima película de Denzel Washington después de que Netflix haya cancelado ‘Hannibal’: un thriller de atracos con Robert Pattinson

Tras el anuncio de la suspensión del rodaje del film histórico dirigido por Antoine Fuqua, el actor estrenará este drama de acción a las órdenes de Fernando Meirelles

La próxima película de Denzel Washington después de que Netflix haya cancelado ‘Hannibal’: un thriller de atracos con Robert Pattinson
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez de guardia permite a Begoña Gómez viajar a Londres para la graduación de su hija, pero le impide acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Turquía

El juez de guardia permite a Begoña Gómez viajar a Londres para la graduación de su hija, pero le impide acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Turquía

La nieta del último presidente de la República renuncia a recuperar la nacionalidad española a través de la ley de nietos por coherencia con el legado de su abuelo

La Justicia multa a una empresa por emplear en una finca agrícola a dos trabajadores en situación irregular que habían suplantado la identidad de otras personas

El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

La democracia sigue convenciendo en España, pero la Justicia no: 9 de cada 10 españoles creen que no es imparcial con los políticos ni los trata como a los demás

ECONOMÍA

Más de 424.000 agricultores podrán cobrar desde ahora la ayuda para fertilizantes: así pueden obtener hasta 92,5 € por hectárea

Más de 424.000 agricultores podrán cobrar desde ahora la ayuda para fertilizantes: así pueden obtener hasta 92,5 € por hectárea

La maternidad penaliza a largo plazo: el 38% de las madres pausan su trayectoria laboral más de medio año, mientras que los hombres se reincorporan tras la baja

Choque frontal entre el Gobierno y las autonomías del PP por el déficit del 0,1%: rechazan el plan de Hacienda y piden más margen de gasto

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

Cómo vender la vivienda de un familiar con Alzheimer avanzado, según los expertos: requisitos y procedimiento legal

DEPORTES

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo hoy: salen ambos equipos a calentar y encaran la recta final de su preparación

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo hoy: salen ambos equipos a calentar y encaran la recta final de su preparación

Diogo Jota, el “jugador número 27” de Portugal en este Mundial 2026: “Queremos ganar por él”

Roberto Martínez introduce cambios en la alineación de Portugal para el duelo ante España en el Mundial: Joao Félix de titular

Este es el once de España para enfrentarse a Portugal: Luis de la Fuente repite alineación y apuesta por Pedro Porro

El llamativo récord de goles que puede batir Cristiano Ronaldo contra España en su último Mundial