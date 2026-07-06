Últimos días para ver en HBO Max la película que recaudó más de 350 millones y revivió una saga mítica que parecía condenada: “Un regreso a los grandes éxitos”

Imagen de 'Alien: Romulus'. (20th Century Studios)

En una época de franquicias cinematográficas, es muy habitual que el desgaste empiece a crecer entre los espectadores que se encuentran una y otra vez con historias parecidas. Algo así les ha ocurrido, por ejemplo, a gigantes como Star Wars, Fast & Furious, Transformers, Indiana Jones o el Multiverso de Marvel. Cuesta recuperar el interés de la audiencia cuando se da por hecho que ningún título nuevo logrará igualar la calidad ni la frescura de los títulos originales.

Algo parecido le ocurría en este siglo a la saga de Alien. Después de que la primera película, estrenada en 1979, lograra un éxito de taquillo inmediato y convertirse, con los años, en un título de culto, la película dio paso a múltiples secuelas que más o menos aguantaron el tipo (como ocurrió con la segunda, dirigida por James Cameron), mientras que otras revelaron los primeros síntomas de desgaste, como Alien 3, dirigida por David Fincher, o Alien: Resurrección, con Jean-Pierre Jeunet detrás de las cámaras.

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Ni siquiera el propio Ridley Scott lograría recuperar el interés de los espectadores con Prometheus o Alien: Covenant, que pese a tener buenas cifras en taquilla parecían evidenciar que la saga de terror y ciencia ficción estaba más cerca que nunca de acabar. Sin embargo, en 2024 todo cambió con Alien: Romulus, una película de un presupuesto menor que el de sus predecesoras y, sin embargo, con un resultado que acercaba mucho más la experiencia al título original de la saga. Dirigido por Fede Álvarez, este título recaudó 350 millones de dólares en todo el mundo, y demostró que, con una premisa clásica y un trabajado apartado visual, la franquicia todavía tenía un largo futuro por delante.

Tráiler oficial de 'Alien: Romulus'.

Una combinación de lo de siempre con algunas novedades

Disponible en HBO Max hasta el próximo 14 de julio, (tras esta última semana desaparecerá del catálogo), Alien: Romulus es el fiel ejemplo de cómo muchas veces lo más sencillo es lo mejor. Esta película deja atrás las especulaciones filosóficas que habían empezado a marcar los últimos títulos de la saga y devolver al famoso Xenomorfo su papel de depredador implacable. De este modo, la trama de la séptima película no ofrece reflexiones existenciales sobre el origen humano o el desarrollo tecnológico, sino que busca sumergir a los espectadores en el suspense y el miedo que hizo grande a la franquicia.

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Por otro lado, Fede Álvarez decidió priorizar mucho más los efectos prácticos y los escenarios reales por encima del CGI. Se construyeron decorados a escala y varios animatrónicos para dar vida a los alienígenas y que estos evocaran la estética original de Alien. Con ello, se logró que la experiencia fuera mucho más física de lo que había venido siendo hasta entonces, con una factura visual mucho más realista, fiel a lo original e impactante que la que se habría podido hacer desde el ordenador.

Imágenes de 'Alien: Romulus'. (20th Century Studios)

Con esta vuelta a lo clásico, no faltaron los críticos que señalaran que Alien: Romulus se vendía demasiado al fan service, recuperando tramas o personajes de la priera película. La película se sitúa cronológicamente entre los dos primeros títulos, por lo que los guiños son constantes. Sin embargo, la historia se renueva gracias a la entrada de nuevos protagonistas, con Caile Spaeny y Davin Jonsson al frente de los mismos. Además, el final de la película guarda un giro sorprendente que no dejó indiferente a nadie cuando se estrenó, generando opiniones de todo tipo que, a la postre, sirvieron para que la saga Alien volviera a ser un tema de conversación.

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Gracias al éxito de esta película, en 2025 se estrenó la serie Alien: Planeta Tierra, que ahora ha confirmado una segunda temporada para seguir por su propia cuenta con una franquicia a la que le queda mucho por delante. Además, Alien: Romulus podría tener también su propia secuela, aunque ya se ha informado de que Fede Álvarez no seguirá al frente del proyecto.