A 30 años del estreno de Friends: los secretos de un clásico exitoso e inolvidable que fanatizó al público

El primer episodio de la serie Friends se emitió el 22 septiembre de 1994. Se llamó The One Where Monica Gets a Roommate (Cuando Monica recibe a su compañera de cuarto)

El 22 de septiembre de 1994, el mundo de la televisión cambió para siempre: se estrenó el primer capítulo de Friends. Esta icónica comedia no sólo presentó a un grupo de amigos que navegaban por las complejidades de la vida adulta en Nueva York, sino que también capturó el espíritu de toda una generación. Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey y Phoebe se convirtieron en nombres familiares, sus dinámicas y desventuras resonando con millones de espectadores en todo el mundo. Su impacto positivo, sus frases y su legado continúa influyendo en nuevas generaciones.

El secreto de su éxito

En 1994, la premisa inicial de Friends parecía no ser prometedora. La trama giraba en torno a seis personajes no especialmente interesantes, y ninguno del reparto era especialmente famoso. El espectáculo se desarrolló principalmente en dos departamentos adyacentes en Manhattan y una cafetería llamada Central Perk a la que los personajes regresaban en cada episodio. Lo más importante es que en realidad no sucedían grandes cosas en los capítulos.

Entonces, ¿por qué funcionó? Friends no necesitaba una premisa notable ni incidentes dramáticos para impulsar el espectáculo. Más bien, fue una pieza coral en la que poco a poco el público fue conociendo a los protagonistas, y los amigos se convirtieron en los propios amigos de la audiencia. El programa se construyó en torno a historias cotidianas: enamoramientos, romances y, sobre todo, malentendidos o momentos ridículos, como Ross exagerando con el blanqueador de dientes. Los espectadores comenzaron a identificarse con cada personaje (“¿sos Monica o Rachel?”) o a tomar partido en los temas del día. ¿Cuáles son, por ejemplo, las reglas en una relación cuando “te piden un tiempo”?

Seis amigos, un bar, dos departamentos: Friends, un clásico que perviven en el tiempo

Friends estuvo, por supuesto, muy bien producida, interpretada y escrita. A medida que tuvo aún más éxito, sobrevivió a la normalmente peligrosa inclusión de estrellas invitadas famosas -pasaron por el set Julia Roberts, Robin Williams, George Clooney, Sean Penn, Reese Witherspoon, Bruce Willis, Tom Selleck, Jean-Claude Van Damme y el diseñador Ralph Lauren, entre otros- y, de manera vital, nunca creció fuera de su premisa inicial ni intentó desarrollar una trama dramática. Los seis personajes siguieron siendo íntimos amigos hasta el final, sin destacarse ninguno sobre otro. El mundo de Monica, Rachel, Joey, Chandler, Phoebe y Ross es sin duda una ilusión para muchos: viven en departamentos agradables para su trabajo (o la falta de él), y se definen por sus personalidades más que por sus carreras. Son atractivos y están bien vestidos, y la serie se centra en su amplio tiempo social y de ocio. A diferencia de la realidad, las discusiones siempre se superan y, lo más importante, siempre triunfa la amistad.

La historia de amor

El 22 de septiembre de 1994, Friends se emitió por primera vez en la cadena NBC, marcando el inicio de una de las comedias más queridas de la televisión. En su estreno, el episodio titulado The One Where Monica Gets a Roommate (Cuando Monica recibe a su compañera de cuarto) introdujo a los seis personajes principales: Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey y Phoebe. La trama giraba en torno a la llegada de Rachel a la vida de Ross tras su ruptura con su esposa, y establecía las situaciónes y el humor que caracterizarían al programa. El episodio fue bien recibido por la crítica y el público, atrayendo a más de 21 millones de espectadores, lo cual sentó las bases para lo que se convertiría en un fenómeno.

Brad Pitt, Julia Roberts, Robin Williams, George Clooney, Sean Penn, Reese Witherspoon fueron estrellas invitadas a participar en episodios de la exitosa serie

La constante ruptura y reconciliación entre Ross y Rachel es un sello distintivo en la historia de Friends. La obvia conclusión de su cuento de hadas hace que sea un poco difícil aceptar la extraña trama de la temporada 8 en donde se ve a Joey y a Rachel saliendo juntos. En aquel momento, no sólo los fanáticos quedaron decepcionados con este giro, sino que los actores también odiaron el cambio, así que se confabularon contra los guionistas de la serie. Matt LeBlanc admitió que el elenco se reunió con los co-creadores David Crane y Marta Kauffman, y les expresaron su desacuerdo en cuanto a la relación entre Rachel y Joey. “Se sentía absolutamente inapropiado. Dije, ‘Esa es Rachel. Se supone que se queda con Ross. Espera un momento’. Todos nos pusimos a la defensiva con todo este asunto”, explicó LeBlanc. Aunque Crane no cedió. Según LeBlanc, a él le encantaba el aspecto incómodo de la relación de la pareja, y el hecho de que se sentía como si jugaran con fuego. Pero la relación entre Ross y Rachel terminaría ocurriendo pase lo que pase. El amorío entre Rachel y Joey finalmente consiguió su objetivo principal: mantener a Ross y Rachel distantes el tiempo suficiente para que los televidentes queden expectantes.

Comienzos con el pie izquierdo

Rachel Green se enamoró brevemente del frívolo actor de telenovelas, Joey Tribbiani. Pero a Jennifer Aniston inicialmente no le caía bien Matt LeBlanc. Lo cual hubiera causado un serio problema en la serie, ya que habría afectado la química que hacía de Friends una de las series más vistas de todos los tiempos. Pero la primera impresión de la actriz no estaba basada realmente en la personalidad de LeBlanc, sino en su currículum. El actor aparentaba ser algo rebelde. Después de graduarse de la escuela secundaria, pasó algún tiempo como modelo publicitario en Florida antes de mudarse a Nueva York, donde tomó clases de teatro. Su historial actoral incluían papeles de chico popular en videos de Bon Jovi, así como un pequeño trabajo como modelo de Levi ‘s. Aniston lo tildó como “muy macho” o “machista”, declarando en una entrevista: “Siempre temí a esa clase de hombres”. Pero LeBlanc no era lo que aparentaba ser, y con el tiempo, el dúo comenzó una gran amistad tanto dentro como fuera de pantalla. Aniston dijo que: “Todo terminó siendo un simple recuerdo simpático. Hoy en día, cuando estamos juntos me siento tan cómoda como lo hago con Courtney o Lisa”.

El personaje de Phoebe Buffay que interpretó Lisa Kudrow cobró vida propia. Pero a pesar de su clara habilidad para la comedia, Kudrow al principio tenía miedo que la despidieran de la serie. Lisa iba a ser contratada para interpretar a Roz Doyle en Frasier, pero el director James Burrows la echó mientras ensayaban para el primer episodio, y fue reemplazada por Peri Gilpin. Luego de que Kudrow haya sido seleccionada como Phoebe en Friends, se dio cuenta que también tendría que trabajar con Burrows, con quien había tenido problemas, y esto la hizo sentir muy nerviosa. “Pensé que ese sería el momento en el que Marta y David me dirían, ‘Este personaje no está funcionando. Tenemos que replantear todo. Ella no forma parte del grupo’”. Los temores de Kudrow no se volvieron realidad, y gracias a eso el mundo escuchó su gracioso tema musical Smelly Cat.

Recreación del escenario del bar "Central Perk" de Friends en una exposición que se realizó por los 25 años del estreno (EFE/Carlos Pérez)

Aunque Phoebe Buffay haya creado la canción Smelly Cat, a Lisa Kudrow realmente no le gustaba tocar la guitarra. La estrella admitió que le costó aprender a ejecutar el instrumento. Incluso, preguntó si su personaje podría tocar el bongó en lugar de la guitarra. El productor ejecutivo y director Kevin S. Bright reveló que había contratado a un profesor de guitarra para ayudar a la actriz a perfeccionar el talento de Phoebe, aunque las cosas no resultaron como todos esperaban. Y fue lo mejor para la serie que Phoebe fuera pésima guitarrista. Los pocos acordes que Kudrow sí era capaz de tocar la convirtieron en un símbolo del desastre musical dentro del show. Y también gracias a eso, llegó a cantar con Taylor Swift en un concierto en Los Ángeles en el 2015.

Unidos en las buenas y en las malas

En el 2002, el elenco de Friends recibió un histórico aumento de salario. El grupo comenzó ganando unos 22.500 dólares por episodio, habiendo negociado sus contratos juntos desde la tercera temporada. Durante este tiempo, David Schwimmer y Jennifer Aniston, quienes estaban ganando más que el resto del elenco, disminuyeron sus salarios a fin de igualarse al resto del reparto. David fue el que impulsó toda la historia, instalando la idea de que si permanecían unidos, nadie podría contra ellos, algo que funcionó muy bien. Y definitivamente fue positivo para LeBlanc que hasta ese momento era el que menos ganaba. Las negociaciones finales lograron concretarse y NBC consiguió sponsors para las siguientes temporadas. Como resultado, cada miembro del elenco terminó recibiendo un millón de dólares por episodio, un monto que Martha Kauffman hasta hoy considera “algo ridículo”.

Cuando Kathleen Turner se unió a Friends en el 2001 como el padre transgénero de Chandler, Charles Bing, las cosas no funcionaron como ella esperaba. La estrella se sorprendió bastante por cómo los protagonistas la trataron en el set. Turner admitió que no se sintió “muy bienvenida” por el elenco de Central Perk. “Recuerdo que llevaba puesto un atuendo bastante ajustado, y mis tacos altos me estaban matando. Me pareció peculiar que ninguno de los actores pensó en ofrecerme un asiento. Hasta que uno de los miembros más viejos del equipo dijo, ‘consíganle una silla a la señorita Turner’. Los actores de Friends eran como una pandilla, y no considero que mi experiencia con ellos haya sido única”. Según ella, fuera del grupo de los seis, nadie importaba.

Jennifer Aniston y Brad Pitt se conocieron en 1994, cuando comenzó la serie Friends. Pero iniciaron su romance cuatro años más tarde (REUTERS/Eric Gaillard)

Los amores de Aniston en el set

En cuanto a estrellas invitadas, no caben dudas de que el matrimonio de Jennifer Aniston con Brad Pitt opacó cualquier otra relación que la actriz haya tenido con otros actores invitados de la serie. Si bien cuesta rememorar el breve papel de Tate Donavan, o su relación amorosa en la vida real con Aniston, este actor sí que lo recuerda. Aniston y Donavan se conocieron en el 95 a través de un amigo en común. En el 97, ya estaban en una relación seria. El actor quería casarse con Jennifer. Incluso, le compró a Aniston un cachorro de nueve semanas llamado Enzo. Cuando Tate se unió a la serie por un periodo de seis episodios en el 98, la pareja se encontraba en proceso de separación. Donavan dijo que estaba “muriendo por dentro” mientras interpretaba a Joshua, un cliente de Bloomingdale ‘s del cual Rachel se enamora. “Fueron tan sólo seis episodios, en los cuales pensaba, ‘¿Podemos dejar de hacer esto? Es realmente doloroso y difícil’. Muchas personas que sabían que salíamos pensaban que nos conocimos en Friends. Pero en realidad habíamos sido novios por dos años antes de eso, hasta que la relación terminó para el momento en el que trabajamos juntos en la serie”.

Cada temporada de Friends tuvo entre 22 y 25 episodios, pero la temporada 10 sólo tuvo 18. Y todo se debe a una discusión que Jennifer Aniston tuvo con su entonces marido Brad Pitt. Según un rumor que surgió en New York Post, Aniston terminó antes su contrato con Friends porque Pitt estaba enojado porque la actriz regresara para una temporada final. La pareja alega que querían comenzar una familia. El resto del elenco quería continuar por un año más y Aniston sintió mucha presión. Pero por otro lado, también quería complacer a Brad. Así que Jennifer aceptó participar por un año más, pero con la condición de que sólo fueran 18 episodios, y que la grabación terminara para enero. La pareja cortó su relación el año siguiente.

La pérdida más triste

El hoy fallecido Matthew Perry tuvo problemas de adicción con el alcohol y los opioides mientras filmaba Friends. De hecho, el problema era tan grave que Perry no recordaba muy bien haber grabado tres años enteros de la serie. La estrella admitió que aunque no tomaba en el set, de igual manera estuvo ebrio entre las temporadas 3 y 6. El actor fue a rehabilitación en el 97, pero no logró mantenerse sobrio. En el 2000, fue hospitalizado por pancreatitis causada por el alcohol, y también sufrió un accidente automovilístico. Llegó un punto en el que Perry consumía 20 a 30 pastillas de Vicodin por día, y luego tomaba alrededor de un cuarto de vodka diario. Perry estaba en serios problemas, aunque había poco que sus amigos podían hacer para ayudarlo. Matt LeBlanc trató de intervenir y hablar con él, “pero no había respuesta de su parte”, dijo.

Matthew Perry murió a los 54 años el 28 de octubre de 2023 (REUTERS/Phil McCarten/File Photo)

Marta Kauffman también admitió que se sentía mal por ver a alguien a quien apreciaba atravesando por “tanto dolor”. Por su parte, Lisa Kudrow admitió ver “cómo todo ocurría sin poder hacer nada. Todos estábamos sufriendo mucho”. Pero afortunadamente, Perry despertó en febrero del 2001. Luego de comenzar a tener miedo por su vida, llamó a sus padres en busca de ayuda, fue a rehabilitación por segunda vez mientras filmaba la serie, y se creía que lograba mantenerse sobrio. Hasta que el mundo entero se sorprendió con su repentina muerte, el 28 de octubre de 2023, cuando su asistente lo encontró boca abajo en su jacuzzi, y los servicios de emergencia lo declararon muerto. La autopsia determinó que murió por los efectos de la ketamina.

Subastan objetos de Friends

Los fanáticos podrán celebrar el 30 aniversario de “Friends” comprando objetos simbólicos de la comedia que se subastarán. “Friends: The One With the 30th Anniversary Auction” le dará a la gente la oportunidad de conseguir ropa usada, tanto por el elenco principal como por estrellas invitadas, además de muebles que aparecieron en el departamento de Ross, artículos de Central Perk y demás. La subasta se llevará a cabo el lunes 23 de septiembre en Julien ‘s Studios y online en Julien’s Auctions.

El sillón naranja del bar Central Perk sale a remate a raíz de los 30 años de la serie

Uno de los artículos que se ofrecen es el conocido suéter gris de cuello alto de Rachel, que usó en la temporada 7, episodio 16, “El de la verdad sobre Londres”. Su valor está estimado entre 1.000 y 1.500 dólares. El abrigo de jean azul con piel sintética de Phoebe del episodio 18 de la temporada 7, “El del premio de Joey”, también está a la venta, con un valor que se ubica entre 1.000 y 1.500 dólares. Otras prendas de vestir que cuestan el mismo precio incluyen el suéter estilo polo de cachemira verde azulado de Chandler del episodio 10 de la temporada 7, “El del armado navideño”. También el top de punto marrón y tostado de Mónica que usó en la temporada 9, episodio 15, “El del atraco” y la camisa azul de manga larga de Ross con dos aberturas laterales de la temporada 9, episodio 16, “El del trabajo de tetas”. Se suma a la subasta también la camisa marrón de manga corta a rayas que usó Joey en el episodio 1 de la temporada 10, “El del beso de Joey y Rachel”. Las famosas estrellas invitadas del programa, como Dakota Fanning, Winona Ryder, Susan Sarandon, Bruce Willis, Christina Appplegate y más, usaron prendas que se rematan y tienen precios similares.

Para aquellos que quieran objetos más divertidos, pueden llevarse la caja de jabón en polvo Uberweiss que aparece en el inicio del romance de Ross y Rachel en el episodio 5, por un precio estimado de entre 200 y 300 dólares. O por un valor similar pueden comprar la escultura de la cabeza de frenología de Ross también se subasta entre 300 y 500 dólares. Y la vedette de todo el remate es el famoso sofá naranja, cuyo valor estimado es de entre 2.000 y 3.000 dólares, y el letrero del Central Perk, que tiene un precio de entre 500 y 700 dólares.