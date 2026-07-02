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El excuñado de la reina Letizia desaloja su casa de lujo en La Moraleja sin pagar su deuda: Gavin Bonnar y Telma Ortiz todavía deben 60.000 euros de alquiler

La expareja, que se separó en 2025, dejó de pagar el elevado alquiler de su chalet que ascendía a 5.000 euros mensuales

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Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar en una imagen de archivo. (Europa Press)
Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar en una imagen de archivo. (Europa Press)

Gavin Bonnar ya ha desalojado el chalet adosado de La Moraleja, según El Español. Allí seguía viviendo tras su ruptura con Telma Ortiz, la hermana de la reina Letizia. Se trata de una salida que cierra una etapa marcada por más de un año de impagos y con la que devuelve al fin el inmueble a sus propietarios.

El letrado terminó la mudanza el martes, 30 de junio, después de varios días de trasiego de enseres, según ha confirmado el citado medio tras una información adelantada por Isabel González en Es la mañana de Federico. Al cierre del día, nadie vivía ya en la vivienda y los dueños habían recuperado la posesión del chalet.

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La salida se produce después de que en abril trascendiera que Bonnar acumulaba una deuda de alrededor de 60.000 euros por el alquiler de la casa, fijado en unos 5.000 euros mensuales. Según se sostuvo entonces, el impago se arrastraba desde mayo de 2025, meses antes de que se hiciera pública la separación con la hermana de la reina Letizia.

Robert Gavin Raúl Terrel / Europa Press (Foto de ARCHIVO)
Robert Gavin, en imagen de archivo (Raúl Terrel / Europa Press)

La mudanza de Robert Gavin

El citado medio asegura que hasta la semana pasada Bonnar hacía vida normal en la urbanización. Una de sus fuentes resume esa normalidad reciente así: “Se le ha visto de compras y en la piscina hasta hace nada, la semana pasada”. No obstante, los vecinos, que han sido testigos de la mudanza, lo describen como un hombre “muy correcto y educado”.

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La ruptura entre Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar se conoció en septiembre de 2025. Llevaban seis años de relación, no llegaron a casarse y tenían una hija en común. Antes del quiebre, ambos vivían de alquiler en ese chalet del norte de Madrid. La hermana de la monarca abandonó la vivienda familiar el 11 de agosto del año pasado. En la actualidad reside en la zona de Tetuán, en Madrid, mientras que Bonnar permaneció en la casa durante meses después de la separación, hasta ahora.

Sobre el proceso de desahucio, se informó de que el lanzamiento estaba fijado para el 21 de abril. En ese momento, Bonnar logró paralizarlo in extremis, según publicó Lecturas, que situó también el origen de las dificultades en una situación económica deteriorada tras la ruptura. Tras perder su trabajo, el abogado se quedó sin su principal fuente de ingresos y no pudo asumir por sí solo la renta. También se apuntó que se habría declarado en situación de vulnerabilidad después de la separación y que habría alegado tener a su cargo a una hija menor de edad.

Las imágenes de la expareja de Telma Ortiz en 'Lecturas' (Mediaset España)
Las imágenes de la expareja de Telma Ortiz en 'Lecturas' (Mediaset España)

La situación de la hermana de la reina Letizia y su excuñado

Los propietarios habían pedido menos avales de lo habitual al formalizar el contrato. Dieron por hecho que la posición profesional y social de la pareja, vinculados a la familia real, bastaba para garantizar el pago de las mensualidades. La fianza depositada se consumió y, tras meses de impago, se activó el procedimiento para recuperar la vivienda. Luis Pliego, director de Lecturas, explicó que la intención de los dueños era volver a entrar en la casa, reformarla y alquilarla de nuevo.

Pliego precisó que hubo varios plazos para abandonar el inmueble: primero en agosto, después en septiembre y, por último, el 21 de abril. El periodista resumió la situación con estas palabras: “Llevaba más de un año sin pagar, pero el ex sigue ahí. Aproximadamente unos 60.000 euros porque son 5.000 euros al mes. Ese dinero la propiedad no lo va a cobrar”.

Quién es quién en la familia de la reina Letizia: de su madre Paloma Rocasolano a su sobrina Carla Vigo.

A día de hoy se desconoce si Bonnar y los propietarios han alcanzado algún acuerdo o si la reclamación de la deuda sigue por la vía judicial. La razón oficial del impago nunca ha trascendido. De hecho, el que fuera abogado y pareja de Telma Ortiz es licenciado en Derecho por la Queen’s University de Belfast y ha desarrollado una carrera ligada a la consultoría estratégica y al entorno corporativo internacional. Entre otros puestos, fue director general en Europa de Infinity Women’s Golf, lideró su firma RGB Corporate con actividad en Londres, Madrid y Ciudad del Cabo, y trabajó en Imperial Brands PLC.

La relación entre Ortiz y Bonnar se remontaba a 2017, cuando se conocieron en Andorra. Entonces él seguía casado con Sharon Corr, violinista de The Corrs, con quien tenía tres hijos y para la que también trabajaba como abogado, pero se separaron en 2019. El episodio tuvo además una derivada pública en el terreno personal y artístico. Tiempo después, Corr plasmó la ruptura en la canción The Scorpion and the Fool, interpretada en su día como una vendetta por sus alusiones directas a “la hermana retorcida de la reina” y por una letra en la que hablaba de alguien que llegó a “jugar a los papás y las mamás con mis hijos”.

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