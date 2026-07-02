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Un hombre vende su casa por 112.000 euros para vivir en una caravana: “Es la única forma de que pueda ahorrar 400 euros al mes”

Después de vender su casa y transformar su vida, Ronan eligió recorrer Europa en autocaravana, y lograr así ahorrar cada mes y vivir con mayor libertad

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Hombre de espaldas con camiseta gris y pantalón corto, lleva una caja de madera. Al fondo, autocaravana blanca con rayas marrones, árboles y vegetación
Un hombre camina de espaldas en un campo, transportando una caja de madera en dirección a una autocaravana blanca

Cuando Ronan decidió vender su casa y mudarse a una autocaravana, buscaba algo más que una ganancia económica. En entrevista con Le Figaro, este joven francés explica cómo ese cambio radical le permitió ahorrar hasta 400 euros al mes, una meta que nunca había logrado como propietario.

Para Ronan, la rutina no era una opción. “No me gusta quedarme en el mismo sitio durante varios meses. Siempre necesito que me sorprendan los lugares que me rodean”, confiesa. Así, tras reformar una pequeña vivienda de 60 metros cuadrados cerca de Brest, vendió la propiedad en 2021 por 112.000 euros, muy por encima del precio inicial. “Recuperé la inversión, porque revendí esta casa por 112.000 euros”, recuerda.

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De la casa reformada a la autocaravana

La plusvalía obtenida fue el punto de partida para transformar su vida. Con el dinero en mano, Ronan asistió a ferias especializadas y terminó comprando una autocaravana de segunda mano, modelo 2005, con 14 metros cuadrados y 120.000 kilómetros. Pagó cerca de 22.000 euros y destinó otros 800 euros a adaptarla: “Diseñé muebles a medida para maximizar el espacio de almacenamiento. También instalé un pequeño escritorio retráctil”.

En abril de 2022, dejó la casa de sus padres y se lanzó a la carretera sin ruta fija. Su única condición era disponer de conexión 4G o 5G para seguir trabajando como desarrollador web freelance. “Conducía sin rumbo, y en cuanto veía un lugar bonito, paraba a quedarme unos días”, cuenta sobre sus primeros meses de vida nómada.

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La autocaravana se convirtió en su hogar y oficina. Ronan viajó por Francia, España, Portugal e Italia, adaptando su día a día a los ritmos de la carretera. Para la electricidad, confía en cinco baterías solares recargables. Cuando necesita más energía o agua, opta por campings, especialmente en invierno, cuando permanecer en un mismo sitio se vuelve necesario.

Vender la casa y ahorrar cada mes

El cambio tuvo un impacto inmediato en sus finanzas. “Hoy, de los 1.600 a 1.800 euros de ingresos netos que genero al mes, consigo ahorrar algo de dinero: entre 300 y 400 euros. Eso no ocurría cuando tenía mi casa: las facturas de agua, gas y electricidad, así como los 480 euros anuales de impuesto sobre bienes inmuebles, me dejaban muy poco margen de maniobra”, explica.

Hombre descalzo sentado sobre el techo de una autocaravana. Debajo, una luz horizontal sobre la puerta abierta y dos hombres parcialmente visibles. Cielo gris nublado
Un hombre descalzo se sienta sobre el techo de una autocaravana con la puerta abierta bajo un cielo nublado, lo que ilustra la experiencia de vivir en un vehículo.

Sus mayores gastos ahora son gasolina, alrededor de 200 euros mensuales, comida y el alojamiento ocasional en campings, que cuesta entre 5 y 20 euros por día. Además, utiliza entre 8 y 10 bombonas de gas al año, con un coste total de hasta 300 euros. “La otra razón es que ahora vivo de forma más austera que antes”, añade Ronan, quien reconoce que la vida nómada le ha enseñado a valorar lo esencial.

Aunque no ha contado a sus clientes que ya no tiene dirección postal, teme que su estilo de vida pueda generarles dudas. Sin embargo, está convencido de que la libertad y el ahorro que le ofrece la autocaravana compensan cualquier dificultad. “Estoy mejor que cuando tenía mi casa”, concluye, convencido de que venderla fue el primer paso para encontrar una manera diferente de vivir y ahorrar.

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