El consejo que le dio Denzel Washington a Michael B. Jordan para convertirse en una estrella: “Para qué iban a pagar por verte en el cine...”

De Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan llega una nueva visión del miedo: "Los pecadores". Tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas, dos hermanos gemelos (Jordan) regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor les espera para darles la bienvenida. "Si sigues bailando con el diablo, un día te seguirá a casa". Escrita y dirigida por el cineasta Coogler, nominado al Oscar, "Sinners" está protagonizada por Jordan (las franquicias "Black Panther" y "Creed") en un doble papel, al que se une la nominada al Oscar Hailee Steinfeld ("Bumblebee,", "True Grit"), Jack O'Connell ("Ferrari"), Wunmi Mosaku ("Passenger"), Jayme Lawson ("The Woman King"), Omar Benson Miller ("True Lies") y Delroy Lindo ("Da 5 Bloods"). La película está producida por Coogler y sus frecuentes colaboradores Sev Ohanian y Zinzi Coogler.

En la actualidad hay dos formas de ser famoso siendo actor de cine, simplificando mucho. Está el camino ordinario, el de hace grandes películas, trabajar con directores prestigiosos y ganar muchos premios que lo coloquen a uno en el gran foco. Pero hay un segundo camino, que se ha hecho cada vez más habitual en los últimos años, como es el de la presencia entre el gran público, a saber, complementar la carrera actoral con una sobreexposición en las redes sociales. Quién sabe si una forma de competir con los influencers o simplemente una manera de mantener a los espectadores enganchados, aunque hay quien cree que esto puede tener un reverso negativo.

En Hollywood a día de hoy conviven estos dos tipos de artistas, a pesar de que la irrupción de estrellas de internet en el mundo del cine es cada vez más habitual. Sin embargo, hay quien cree que no es necesario competir con ellos, sino optar por la vía tradicional, la de mantener cierta distancia entre el espectador y la estrella de cine. Al menos, eso es lo que asegura Michael B. Jordan que le aconsejó Denzel Washington, a quien dirigió hace unos años en Un diario para Jordan, drama sobre un sargento destinado en Bagdad que iba realizando un pequeño diario para su hijo.

“¿Para qué iba a pagar la gente por verte en el cine si pueden verte durante toda la semana gratis?“, afirma Jordan que le comentó el actor de Training Day sobre el uso de redes sociales y su participación en estas. Jordan asegura que tuvo en cuenta el consejo, lo cual no quita para que haya querido documentar su vida durante todo este tiempo, aunque de una manera muy distinta, como es grabando un documental: “La intención era que yo sintiera que no aprovechaba los momentos. Porque siempre estoy en movimiento, siempre trabajando y machacándome. Un día quise tener algo en lo que reflejarme fuera de los recuerdos que tengo en la cabeza. Me he perdido muchas cosas de la vida. No me quejo, pero siempre me ha costado encontrar el equilibrio entre lo personal y lo profesional”, reconoce el actor.

Michael B. Jordan y Denzel Washington en la premiere de "A Journal for Jordan" REUTERS/Jeenah Moon

Dicho y hecho

Cualquiera diría que Jordan ha seguido el consejo de Washington a rajatabla, porque el actor apenas ha compartido cosas en redes sociales en los últimos meses, salvo para promocionar su última película, Los pecadores. Extraño cruce entre película de terror, musical y drama sureño, el filme dirigido por Ryan Coogler cuenta con Michael B. Jordan por partida doble, en tanto que el actor da vida a dos hermanos gemelos que regresan a su pueblo natal para montar un club de blues en el que pueda reunirse toda su comunidad.

Además, el actor ha sido nombrado por otra gran estrella de cine como Tom Cruise como uno de sus herederos, alabando el fenómeno de Los pecadores en el cine y la figura de Jordan en particular. Una figura que en los últimos años también se ha pasado a la dirección, primero con la tercera entrega de Creed y puede que próximamente con la siguiente entrega de la saga en la que da vida al hijo de Apollo Creed, mítico antagonista y posterior aliado en la saga Rocky. Solo el tiempo dirá, pero de momento a Jordan no le está yendo mal sin sobreexponerse en redes sociales.