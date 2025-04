Los Oscar cambian sus normas para las próximas ediciones: esto es lo que tendrán que hacer todos los votantes

ARCHIVO - Estatuillas del Oscar tras bambalinas en la ceremonia de premiación en Los Ángeles, el 26 de febrero de 2017. (Foto por Matt Sayles/Invision/AP, Archivo)

La Academia del cine de Hollywood vive una etapa de cambios, y tras quedar atrás la última edición de los Oscar con la victoria de Anora, ahora enfrenta una nueva etapa. Un proceso de cambios que acaba de anunciar y que afectará en gran medida a varios aspectos de los que son los premios de cine más prestigiosos del mundo, pero que no por ello están exentos de realizar cambios y mejoras con el fin de renovarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Pero, ¿de qué cambios estamos hablando?

Pues el principal y el que llama más la atención no es otro que el que afecta directamente a los votantes de los Premios Oscar, es decir, a los miembros de la Academia encargados de seleccionar las películas y de decidir cuál se lleva el premio. Desde ahora, un requisito imprescindible para estos será el de “ver todas las películas nominadas en cada categoría para poder votar en la ronda final de los Oscar”. Así es, esto es algo que cualquiera podría pensar que ya se estaba haciendo, pero lo cierto es que ni era una imposición categórica por parte de la Academia, ni se estaba cumpliendo a rajatabla por todos sus miembros, lo que provocaba que tuviese más ventaja simplemente las películas que habían visto sobre las que no.

“Estoy desanimado porque aún no he visto La sustancia ni Aún sigo aqui. La primera Dune no pude terminarla; no me apresuro a ver otras tres horas de Dune. Todavía hay tiempo para reevaluar, pero realmente me costó. Todavía no he visto The Brutalist. Tengo pensado verla, y por lo poco que he visto [ya], es parecida a El pianista, y Adrien Brody ya consiguió su Oscar por ella. Así que quizá alguien más merezca una oportunidad como Mejor Actor”, revelaba un director y miembro de la Academia a los medios en una entrevista previa a los últimos Oscar, poniendo de manifiesto que es un problema frecuente y una situación común para muchos votantes, que ahora tendrán que ver todas las películas si desean ejercer su derecho a voto.

Foto de los últimos premiados en las categorías interpretativas. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Otros cambios con mención a la IA incluida

Entre los otros cambios de la Academia, hay que destacar el apartado que hace alusión a la Inteligencia Artificial. Este detalla que “las herramientas ni ayudan ni perjudican las posibilidades de conseguir una nominación. La Academia y cada rama juzgarán el logro, teniendo en cuenta el grado en que un humano estuvo en el centro de la autoría creativa a la hora de elegir qué película premiar”. Esto significa que de momento podrían optar al Oscar películas realizadas con IA? No del todo, aunque habrá que ver hasta donde llegan realmente las limitaciones dentro de cada gremio, que recordemos es el que elige las películas para las distintas categorías.

Además, habrá cambios en categorías como las de Cortometraje de Animación, donde se podrá votar en todas las rondas de nominaciones siempre y cuando se vean todas las preseleccionadas, o en el apartado de Fotografía (Cinematografía), donde ahora habrá una ronda preliminar de votación para el premio de Cinematografía para determinar una lista final de entre 10 y 20 películas. Por último, la Academia resalta que en la categoría de largometraje internacional, “el requisito de elegibilidad relativo al control creativo se ha actualizado para incluir a los cineastas con estatuto de refugiado o asilo”. A partir de ahora, el país solicitante deberá confirmar que el control creativo de la película ha estado en gran medida en manos de ciudadanos, residentes o personas con estatuto de refugiado o de asilo en el país solicitante.