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La reflexión de Gandhi sobre transformar la sociedad: “Si pudiéramos cambiarnos a nosotros mismos, las tendencias en el mundo también podrían cambiar”

La popular cita “Sé el cambio que quieres ver en el mundo” nunca fue pronunciada por el líder indio, aunque sí se inspira en una reflexión que escribió en 1913

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Mahatma Gandhi portada
Mahatma Gandhi a bordo del S.S. Rajputana, en 1931. (AP/James A. Mills)

En 1869 nació en Porbandar, una ciudad costera de la India, un niño llamado Gandhi. Antes de ser Mahatma —“gran alma”—, era simplemente Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948). Décadas después pasaría a la historia tras liderar la independencia de la India mediante la resistencia pacífica y convertirse en una de las figuras más influyentes del siglo XX. Su pensamiento inspiró a líderes como Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela, además de dejar algunas de las reflexiones más citadas de la historia... aunque no siempre de forma fiel.

Si alguna vez has visto reproducida sin parar la cita “Sé el cambio que quieres ver en el mundo” de la mano de Gandhi... malas noticias. Aunque el mensaje sí se inspira en su pensamiento, no existe ninguna evidencia documental de que esa cita saliera de él. Con el paso de los años, una paráfrasis mucho más breve y fácil de recordar terminó sustituyendo a la reflexión original.

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En 2011, The New York Times publicó un análisis en el que concluía que no existían pruebas de que Gandhi hubiera pronunciado aquella célebre frase. De hecho, el periódico la definía como una reformulación “lo suficientemente corta como para caber en una pegatina”, pero que únicamente condensaba una idea que sí había expresado de otra manera.

El origen de la cita

La reflexión de Ghandi era mucho más extensa: “Si pudiéramos cambiarnos a nosotros mismos, las tendencias en el mundo también podrían cambiar. Tal y como un hombre es capaz de transformar su propia naturaleza, también cambia la actitud del mundo hacia él. No necesitamos esperar a ver lo que hacen los demás”.

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La confusión nace de una simplificación de una reflexión mucho más extensa. La cita original, según recogió The New York Times dice: “Si pudiéramos cambiarnos a nosotros mismos, las tendencias en el mundo también podrían cambiar. Tal y como un hombre es capaz de transformar su propia naturaleza, también cambia la actitud del mundo hacia él. No necesitamos esperar a ver lo que hacen los demás”.

La verdadera cita aparece en un artículo que Gandhi publicó el 9 de agosto de 1913 en el semanario Indian Opinion, dentro de una serie de escritos titulada General Knowledge About Health. En concreto, el pasaje forma parte del capítulo “Accidents: Snake-Bite” (“Accidentes: Mordedura de serpiente”).

Mahatma Gandhi y la revolución pacífica que cambió las protestas políticas en el mundo

Tras sufrir en primera persona la discriminación racial durante su estancia en Sudáfrica, en 1983, donde fue expulsado de un vagón de primera clase por el color de su piel, Gandhi convirtió la no violencia en el eje de su acción política. Allí fundó el fundó el Partido Indio del Congreso de Natal en 1894, organizó a la comunidad india frente a las leyes discriminatorias y desarrolló el concepto de Satyagraha o “fuerza de la verdad”, una forma de resistencia civil basada en la desobediencia pacífica que acabaría definiendo toda su trayectoria.

De regreso a la India, lideró campañas como el movimiento de no cooperación o la histórica Marcha de la Sal de 1930, una protesta contra el monopolio británico sobre este producto que movilizó a miles de personas y aceleró el camino hacia la independencia, alcanzada finalmente en 1947. Gandhi, nombrado Mahatma —“gran alma”— por el escritor Rabindranath Tagore, fue asesinado el 30 de enero de 1948 por un extremista hindú contrario a su defensa de la convivencia entre religiones. Su legado, sin embargo, sobrevivió a su muerte y continúa siendo uno de los mayores símbolos mundiales de la resistencia pacífica y la lucha por los derechos civiles.

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