Si te gustó ‘Mindhunter’ o ‘True detective’, no te pierdas la miniserie de suspense basada en la novela de la creadora de ‘Perdida’: “Instantáneamente adictiva”

Amy Adams y Chris Messina en 'Heridas abiertas'. (HBO Max)

Las historias de asesinatos siempre han sido buen material para las series. Enfrentarse a crímenes atroces es solo la excusa para profundizar en la psicología de los personajes, sus entornos o algunos de los problemas más acuciantes de la sociedad presente, representados, en el mundo de la ficción, a través del mayor de los horrores.

Sea como sea, lo cierto es que el género siempre ha dado mucho de sí, y si no, basta con ver alguno de sus mejores títulos, como True detective o Mindhunter, series que han conseguido enganchar a sus fans con propuestas bastante distintas, pero muy próximas en lo que a calidad se refiere. Aunque, si de calidad hablamos, no podría faltar tampoco una de las mejores series del catálogo de HBO Max, Heridas abiertas.

Estrenada en 2018, esta producción de ocho episodios (de una hora cada uno, aproximadamente) es una de las expresiones más inquietantes y profundas dentro del ámbito de las miniseries de suspense. Para dar muestras de lo buena que es, basta con decir que la serie adapta la primera novela de Gillian Flynn, la escritora superventas a la que muchos conocen por ser también la creadora de Perdida, libro en el que se inspiró David Fincher para hacer la película homónima.

Tráiler de 'Heridas abiertas'. (HBO Max)

Cuando el “quién lo hizo” es secundario

En el caso de Heridas abiertas, la serie creada por Marti Noxon es ya toda una referencia para quienes buscan relatos de crimen psicológico con un trasfondo emocional demoledor. Jean-Marc Vallée dirige esta historia que gira en torno a Camille Preaker, interpretada por Amy Adams. La actriz asume el papel de una periodista que ha pasado una temporada en un hospital psiquiátrico y que regresa a su pueblo natal para cubrir la desaparición y asesinato de dos jóvenes adolescentes.

Es ahí donde Preaker se encuentra con buena parte de los traumas familiares que la marcaron desde pequeña. Una confrontación con los demonios propios en las que también tendrán mucho que ver el polvo y el calor de la ciudad sureña en la que se ambienta la serie, llena de casas de madera y porches en los que el tiempo parece haberse detenido.

“Trata sobre asesinatos, pero el ‘quién lo hizo’ es secundario”, advierte un usuario de Imdb que la ha visto y la ha calificado como “excelente”: “Se trata de un estudio de personajes sobre seres humanos dañados, cómo llegaron a ese punto y las diferentes maneras en que esto se manifiesta en sus vidas”.

Sydney Sweeney y Amy Adams en 'Heridas abiertas'. (HBO Max)

La crítica, enamorada

Junto a Amy Adams, que logró una nominación al Emmy por transmitir toda la compleja autodestrucción que encierra su personaje, hay otros intérpretes de renombre en la serie, como Patricia Clarkson, Chris Messina, Eliza Scanlen o una jovencísima Sydney Sweeney. Juntos, construyen una narrativa que avanza pausada, pero que logra sumergir al espectador en un puzzle psicológico en el que cada indicio conduce a una verdad dolorosa... y a un impactante final.

Disponible en HBO Max, esta miniserie es la recomendación perfecta para quienes disfrutan de misterios envueltos en atmósferas opresivas y personajes memorables. “Maneja un tema verdaderamente retorcido de forma sincera e implacable”, destacaban en Variety tras su estreno. Una impresión compartida por otros medios que la consideraron “exquisita” o, como dejaban bien claro en la crítica de The Washington Post, “inmediatamente adictiva”.