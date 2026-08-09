El vestido de Desigual que la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía se turnan en Mallorca cada año: un mismo diseño que adaptan a su estilo

El vestido de Desigual que han llevado la infanta Sofía, la reina Letizia y la princesa Leonor (EFE / Europa Press)

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El estilo de la reina Letizia siempre se ha caracterizado por su capacidad para reciclar prendas, pero su armario no es solo circular para ella, sino que está abierto también para sus hijas. La infanta Sofía ha cerrado la estancia institucional de la familia real en Mallorca con un gesto de continuidad en el armario compartido de la Casa Real: ha lucido en Palma de Mallorca un vestido de Desigual que ya habían llevado antes la reina Letizia y la princesa Leonor, una misma prenda que suma tres usos públicos en una misma isla, pero en tres veranos distintos y en tres perchas distintas.

El diseño, firmado por la italiana Stella Jean, está confeccionado en viscosa Lenzing EcoVero, costaba 159 euros y ya apareció en la recepción a la sociedad balear de 2023 cuando lo estrenó la reina Letizia y en la misma cita de Marivent dos años después en 2025, pero esa vez utilizado por la heredera antes de pasar ahora a su hermana. La aparición del vestido se produjo durante la cena de anoche en el restaurante Mía, en el Portixol de Palma, donde los reyes Felipe VI y Letizia salieron con sus hijas, la reina Sofía y Jean Henri Fruchaud, el viudo de Tatiana Radziwill, tras varios días de compromisos oficiales en la isla.

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La cita forma parte de una de las tradiciones veraniegas de la familia en Mallorca. La reina Letizia optó por un look en blanco y la princesa Leonor estrenó vestido, pero las miradas de la noche las acaparó, sin embargo, el estilismo de la hija menor de los reyes, al recuperar una pieza ya utilizada por su madre y por su hermana. El vestido es largo, de corte evasé y con estampado en azul y blanco. Lleva escote barco, manga corta y un volante en la parte superior que recorre el escote.

La infanta Sofía utiliza el vestido de Desigual que ya lucieron la reina Letizia y la princesa Leonor (Europa Press)

La infanta Sofía recupera el vestido de Desigual

Fue también en Mallorca cuando la monarca lo lució por primera vez en 2023. Aquella elección quedó asociada a sus estilismos estivales más ligados al ambiente mediterráneo de Mallorca. Dos años después, la princesa Leonor lo recuperó para estrenarse en la recepción del palacio mallorquín en 2025. Con la elección de anoche, Sofía toma el relevo y convierte la prenda en un ejemplo claro de cómo una misma pieza puede adoptar registros distintos sin dejar de ser reconocible.

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Los Reyes junto a la reina Sofía en la tradicional recepción de Marivent. (Casa Real)

Esta vez, la infanta ha acompañado el vestido con una pulsera de Apodemia y unas alpargatas de Picón. La combinación mantuvo el protagonismo del llamativo estampado de flores y animales, con jirafas y pavos reales, y reforzó el carácter veraniego de un conjunto planteado con accesorios sencillos. El intercambio de ropa entre las mujeres de la familia real no es nuevo. Leonor y Sofía han llevado en otras ocasiones diseños que antes habían pertenecido a su madre, y entre las dos hermanas también existe ese uso compartido de algunas piezas.

La princesa Leonor también llevó el vestido de Desigual en Marivent (Europa Press)

El armario circular de la familia real española

En este caso, la secuencia va un paso más allá porque el vestido ha pasado de madre a hija y después de una hermana a otra, pero siempre en Mallorca, evocando a un momento concreto del año. La prenda reúne así tres momentos distintos y tres formas de interpretarla dentro del vestidor de la Casa Real. La elección de Sofía resume una forma cada vez más visible de entender ese armario: volver a utilizar lo que ya existe. En esta ocasión, ese criterio se concreta en un diseño de Desigual que ha circulado entre las tres sin repetirse del todo en ninguna de las apariciones, al variar el peinado, las joyas y los zapatos.

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La familia real reaparece tras la recepción en el Palacio de Marivent para disfrutar de su último plan en Mallorca: visitan la exposición de Joan Miró y cenan en su restaurante favorito de la isla.