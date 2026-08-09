El precio de la luz en España para este 10 de agosto

La tarifa de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

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Se dieron a conocer los precios de la energía eléctrica en España. Aquí está la tarifa promedio, la máxima y la más baja a lo largo de este lunes 10 de agosto.

Recuerda que el precio de la luz cambia diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Tarifa de la energía eléctrica

La energía eléctrica tendrá un precio media en territorio español de 126.76 euros por megavatio hora para este lunes, de acuerdo con los datos del OMIE.

El órgano regulador dio a conocer que el precio más caro del servicio eléctrico alcanzará los 223.41 euros por megavatio hora.

En contraste, la tarifa más bajo del servicio eléctrico en el país llegará a los 23.78 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (EFE)

A lo largo de este lunes 10 de agosto, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 163.38 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 160.95 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 161.13 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 158.31 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 152.8 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 157.5 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 167.72 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 180.53 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 169.22 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 135.33 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 89.77 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 66.54 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 37.69 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 30.06 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 34.05 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 23.78 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 38.16 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 83.47 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 99.55 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 135.21 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 188.08 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 223.41 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 200.43 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 185.08 euros por megavatio hora.