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Encuentran una urna con cenizas en la taquilla de un supermercado de Benidorm y la Policía consigue devolverla a su familia

La encargada del comercio descubrió el recipiente durante una revisión de las consignas, donde los propietarios lo habían dejado temporalmente

Encuentran una urna con cenizas en la taquilla de un supermercado de Benidorm. (Policía Local Benidorm)
Encuentran una urna con cenizas en la taquilla de un supermercado de Benidorm. (Policía Local Benidorm)
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Guardar las bolsas, la mochila o cualquier objeto personal en una taquilla antes de hacer la compra es un gesto cotidiano. Lo que nadie esperaba era encontrar en una de ellas una urna con las cenizas de una persona. Eso fue lo que ocurrió en un supermercado de Benidorm (Alicante), aunque la historia ha tenido un final feliz, ya que la Policía Local ha logrado localizar a la familia y devolverle la urna apenas un día después del hallazgo.

La urna fue descubierta el lunes por la encargada del supermercado mientras revisaba las taquillas utilizadas por los clientes para guardar sus pertenencias. Al comprobar que nadie había regresado a recogerla, el establecimiento alertó a la Policía Local de Benidorm, que puso en marcha un dispositivo para identificar a los familiares de la persona fallecida y devolverles las cenizas.

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Los agentes iniciaron las primeras gestiones y, de forma paralela, decidieron hacer público el hallazgo a través de las redes sociales del cuerpo policial para tratar de encontrar a los propietarios de la urna. Junto a una fotografía del recipiente, lanzaron un mensaje que rápidamente llamó la atención de cientos de usuarios: “Las llaves, la cartera, el móvil... son los olvidos más habituales. Pero esto no lo encontramos todos los días”.

Una persona con el pelo corto guardando un bolso en una taquilla de un supermercado
Una persona guardando un bolso en una taquilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo mensjaje, la Policía Local apeló a la sensibilidad de la ciudadanía para facilitar la búsqueda. “Sabemos que no es un objeto cualquiera. Detrás de esta urna hay una historia y una familia que probablemente esté pasando un mal rato”, escribieron los agentes, que pidieron la colaboración ciudadana para ayudar a localizar a sus propietarios.

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La familia la dejó en la taquilla mientras hacía obras en casa

Pese a la repercusión que alcanzó el caso en redes sociales y medios de comunicación, los llamamientos no permitieron localizar a la familia. Mientras tanto, los agentes recurrieron a las bases de datos informáticas de la Policía Local y de otros cuerpos de seguridad, unas consultas que finalmente resultaron decisivas para identificar a los familiares y contactar con ellos.

Este martes, la Policía Local ha confirmado que la urna ya ha sido entregada a la familia, poniendo fin a un episodio tan insólito como mediático. Según explicó el portavoz del cuerpo, Quique Tortosa, los familiares desconocían que la taquilla donde habían depositado la urna había sido abierta.

Encuentran una urna con cenizas en la taquilla de un supermercado de Benidorm. (Policía Local Benidorm)
Encuentran una urna con cenizas en la taquilla de un supermercado de Benidorm. (Policía Local Benidorm)

Fuentes de la Policía Local han explicado a EFE que la familia había dejado temporalmente las cenizas en la taquilla porque la consideraba un lugar seguro mientras realizaba reformas en su vivienda. Esa circunstancia hizo que no advirtieran que el compartimento había sido abierto durante esos días.

De este modo, un hallazgo que sorprendió tanto a los trabajadores del supermercado como a los propios agentes quedó resuelto en apenas un día gracias a las gestiones policiales. La historia, que comenzó con una urna olvidada entre las taquillas de un supermercado, terminó con las cenizas de vuelta junto a su familia y evitó finalmente su traslado al cementerio municipal, una posibilidad que la Policía Local había contemplado si no conseguía localizar a sus propietarios.

*Elaborado con información de Efe

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