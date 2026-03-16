España

Javier Bardem reivindica el ‘No a la guerra’ en una gala de los Oscar apolítica

Entre la escasez de discursos políticos durante la 98ª edición de los Premios Oscar, el actor español ha destacado por posicionarse en el escenario sobre el genocidio palestino y la invasión de Estados Unidos en Irán

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Javier Bardem y Priyanka Chopra,
Javier Bardem y Priyanka Chopra, sobre el escenario durante la 98ª edición de la gala de los Oscar, en Los Ángeles. / REUTERS - Mike Blake

El actor Javier Bardem ha mantenido su faceta reivindicativa en la asistencia a los Oscar 2026. "Not to war and free Palestine" han sido las primeras palabras que el cineasta español ha pronunciado al subirse al escenario para otorgar el premio a Mejor película internacional. En una gala que se ha caracterizado por ser apolítica en la gran mayoría de sus discursos, el cineasta español ha levantado un aplauso entre el público con su seis palabras a favor de la paz.

Conocido por más de 70 películas, Javier Bardem ha sido fiel a sus principios portado un pin donde podía leerse ‘No a la guerra’. La presencia del cineasta en la alfombra roja de los Oscar 2026 ya ha llamado la atención de la prensa, a la que Bardem se ha dirigido, antes incluso de que diese comienzo el espectáculo de Hollywood. Ampliamente visible era la chapa negra que portaba el actor en la solapa de la americana. En ella, podía leerse en letras rojas ‘No a la guerra’, en alusión tanto al genocidio palestino como a la invasión de Estados Unidos en Irán.

El ‘No a la guerra’ de Bardem viaja de España a Estados Unidos

Según ha explicado el actor, ha recuperado la placa de aquellos Goya de 2003 en los que se popularizó el lema ‘No a la guerra’, en contra de la invasión de Irak por parte del trío de las Azores (José María Aznar, George Bush y Tony Blair) y el portugués José Manuel Durão Barroso. Esa 17.ª edición de los premios del cine español marcó un antes y un después en los discursos políticos en el mundo de la Cultura, como ha revivido Juan Sanguino en el podcast Delirios de España, de Podium Podcast.

“Misma invasión ilegal, mismas mentiras”, ha sentenciado Javier Bardem. El actor ha alentado a todos aquellos cineastas que acuden a la gala a hablar públicamente sobre el mundo que les rodea. “Esa es la razón por la que estoy aquí”, aseguraba. Además de la chapa negra con letras rojas, el intérprete español también llevaba consigo una imagen de un niño de espaldas. Tal y como ha relatado a la prensa, es un personaje icónico de 1969, creado por el dibujante palestino Naji Al-Ali, que representa a un niño refugiado de 10 años. El menor siempre aparece de espaldas, con las manos entrelazadas, en repulsa por la ocupación y ante el testimonio mudo de la resistencia del pueblo palestino.

Con ambos pin sobre su pecho, Javier Bardem ha admitido que tiene “muchas ganas de que la gente no tenga miedo y diga lo que piensa”, en alusión al silencio cómplice que, en ocasiones, acompaña a este tipo de acontecimientos. “Se puede pertenecer a este circo”, señalaba entre risas el actor, “y ser ciudadano y decir lo que uno piensa”.

El director noruego Joachim Trier
El director noruego Joachim Trier recoge el Oscar a Mejor película internacional de manos de Javier Bardem, por la película 'Valor sentimental'. / Reuters - Mike Blake

Las voces discordantes ante un Hollywood enmudecido: Jimmy Kimmel, Billy Crystal, Barbra Streisand y Joachim Trier

Además del actor español, han habido algunos destellos de vindicación durante las casi cuatro horas de ceremonia. Sin pines ni chapas en la solapa, de los primeros rostros conocidos que ha subido al escenario con una reivindicación a mano ha sido Billy Crystal, actor protagonista de Cuando Harry encontró a Sally. Durante el homenaje que la Academia de cine estadounidense había preparado a Rob Reiner, director de la cinta fallecido en 2025, Crystal ha instado a alzar la voz. A la estrella hollywoodiense le ha seguido otra del mismo calibre: Barbra Streisand ha recordado al también fallecido Robert Redford, de quien ha señalado que “tenía sustancia, dentro y fuera de la pantalla” en sus reivindicaciones.

El cómico Jimmy Kimmel habla
El cómico Jimmy Kimmel habla sobre el escenario durante la 98ª ceremonia de los Premios Oscar, en Los Ángeles. / Reuters - Mike Blake

Más contundente ha sido el cómico Jimmy Kimmel, quien ha presentado los galardones a Mejor cortometraje y largometraje documental. Kimmyl, cancelado anteriormente por Donald Trump, ha instado a “alzar la voz” y ha ido más allá, con una broma directa hacia el presidente de Estados Unidos: “Cómo se va a enfadar de que su mujer no estuviera nominada a esto”. La mención se refería directamente al documental Melania, lanzado este 2026 y que no ha tenido mayor trascendencia.

El actor apunta a su firme creencia de que se está cometiendo un genocidio con la ayuda de Estados Unidos y la inacción de Europa. (Fuente, canal de Youtube de 'The View')

Por último, el cineasta que también ha querido mencionar, entre líneas, a aquellos políticos que tienden a abocar a sus ciudadanos hacia la guerra y no la paz, ha sido Joachim Trier. El director de Valor sentimental ha pedido directamente que “no votemos a los políticos que no se toman en serio esto” durante su discurso recogiendo el galardón.

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