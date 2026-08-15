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El precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

La tarifa de la electricidad se actualiza diariamente (Europa Press)
La tarifa de la electricidad se actualiza diariamente (Europa Press)
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Estos son los precios de luz en España. Las tarifas más altas y más bajas de este domingo 16 de agosto.

El precio de la energía eléctrica varía constantemente por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio del servicio eléctrico

Día: 16 de agosto

Precio medio: 116.02 euros por megavatio hora

Precio máximo: 211.54 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)
El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)

A lo largo de este domingo 16 de agosto, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 191.52 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 181.49 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 178.7 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 181.97 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 167.23 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 163.2 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 159.01 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 158.59 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 155.38 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 98.1 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 11.59 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.13 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.49 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.85 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 2.59 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 49.52 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 102.55 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 170.92 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 200.02 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 211.54 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 206.54 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 192.65 euros por megavatio hora.

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