‘Boulevard’, la enésima adaptación de un ‘fanfic’ de Wattpad más cerca del sonrojo que de la emoción adolescente

Tráiler de 'Boulevard', de Sonia Méndez.

La frase “parece un fanfic de Wattpad escrito por una chica de 15 años” tiende a utilizarse como un símil despectivo. La hemos visto recientemente en la nueva versión de Cumbres borrascosas, novela escrita por Emily Brontë en 1847 y llevada de nuevo a la gran pantalla este pasado febrero. Su directora, Emerald Fennell, dio una vuelta de tuerca a la obra maestra de Brontë para apostar por la carga erótica. La palabra fanfiction se leyó en buena parte de los titulares de la crítica.

Sin embargo, pese a lo despectivo e, incluso, a veces, misógino del insulto, se esconde una realidad innegable que, hace más de una década, dio alas a un fenómeno de masas en internet: adolescentes que escribían historias basadas en personajes reales o ficticios en plataformas como Wattpad, marcado por un amor adolescente idealizado, relaciones tóxicas y la presencia abundante de sexo. De ahí salieron adaptaciones cinematográficas como After, A través de mi ventana o Culpa mía, convertidas en sagas debido a su éxito juvenil. El cliché de la chica buena que llega a un nuevo entorno y se cruza con un chico problemático se repite una y otra vez, haciendo honor a su origen: el fanfiction.

La adaptación cinematográfica de Boulevard (Sony Pictures International), novela que la mexicana Flor M. Salvador (Campeche, México, 1998) escribió en Wattpad en 2013, cuando tenía 15 años, sigue siendo más de una década después exactamente lo mismo que en su planteamiento original, tanto para bien como para mal. Pese a su publicación en papel en 2020 de la mano de Montena, la película que ahora dirige la gallega Sonia Méndez (As Neves) no ha cambiado ni una coma de los manidos tópicos del género.

Sin filtro ni evolución

La cinta sigue a Hasley Weigel (Eve Ryan, Culpa mía), una adolescente de 17 años que llega nueva al instituto Sídney —la trama bien podría situarse en un lugar que no sabemos si es Madrid, Barcelona o un pueblo de Wisconsin, también por el uso de personajes que se llaman Matt, Bonnie, Neizan y Carla—. En su primer día se topa con Luke Howland (el debutante Mikel Niso), un chico dos años mayor que ella, que, tras tener un fatídico accidente familiar, se refugia en las drogas y el alcohol. Entre adicciones y heridas del pasado, los jóvenes desarrollarán una relación “llena de altibajos y claroscuros”, como dice la sinopsis, en la que harán lo imposible por estar juntos.

Imagen de 'Boulevard'. (Sony Pictures International Productions/Unai Mateo)

Los constantes diálogos sonrojantes son lo que predomina en este guion que firma el escritor Javier Ruescas, autor de la trilogía de Cuentos de Bereth (Versátil, 2009), haciendo que una película que, como mínimo, podría al menos entretener, ni siquiera lo consiga.

A ello se suma que, pese al aparente intento de sus creadores por contener las dinámicas tóxicas presentes en la novela original, la cinta cae de lleno en todos los tópicos del género: desde el manido “aléjate de él, es peligroso” hasta la escena en la que ella inhala el humo del porro que él está fumando. Tampoco faltan los intercambios de frases tan espeluznantes como “Márchate, te mereces ser feliz” frente al previsible “No voy a dejarte solo”, que terminan de evidenciar que no hace falta llevar a la pantalla todos los libros de éxito.

Ni un reparto en el que participan Esther Acebo, que fue una de las protagonistas de La casa de papel, o el mismísimo Luis Zahera —que recientemente hemos visto en una cinta similar, Me has robado el corazón— como los respectivos progenitores de los protagonistas, son capaces de levantar unas interpretaciones que carecen de alma alguna.

El factor nostalgia: de One Direction a Green Day

Un esfuerzo más amplio intenta su banda sonora. Con canciones como Boulevard of Broken Dreams, de Green Day —tema que da nombre a la novela y a la cinta— o The Reason, de Hoobastank, intentará hacer un poco más liviana la experiencia cinematográfica. Aunque sea por el simple factor nostalgia de la música de principios de los 2000.

Imagen de 'Boulevard'. (Sony Pictures International Productions/Unai Mateo)

Esa misma lógica nostálgica atraviesa también la construcción de sus personajes y el origen de la novela. Si Anna Todd escribió After inspirándose en Harry Styles durante la etapa de este como miembro de One Direction, en este caso, Luke está inspirado en Luke Hemmings, cantante de la banda Five Seconds of Summer, grupo estrechamente vinculado a la boyband de la época: el pelo rubio teñido con un tupé desenfadado y el piercing en un lateral del labio le delatan.

Por este motivo, pese a su fórmula extremadamente predecible, la cinta puede ser efectiva para un público muy concreto: jóvenes y no tan jóvenes que quieran ver en carne y hueso los personajes que leyeron una vez. Eso, o los amantes del cringewatching, claro. Más que una adaptación que reinterprete su material de origen, Boulevard funciona como la traslación directa y acrítica de un fenómeno que una vez más ha sido convertido en producto cinematográfico.