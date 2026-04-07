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‘The Boys’ llega a su final: esto es todo lo que debes saber antes del estreno de la última temporada en Amazon Prime

La serie estrena esta semana sus dos primeros episodios, y cerrará definitivamente a finales de mayo

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The Boys presenta un nuevo tráiler de su última temporada.

La quinta y última temporada de The Boys llega a Prime Video este 8 de abril. Los acontecimientos recientes han dejado a los personajes principales y al universo de la serie en una situación de máxima tensión, marcada por nuevas alianzas, traiciones y la amenaza de un conflicto a gran escala entre humanos y superhéroes. La aparición de Sister Sage como la mano derecha de Homelander ha modificado el equilibrio de poder. Reconocida como la mujer más inteligente del mundo, Sage ideó una estrategia para dividir a la sociedad en dos grandes grupos: los Starlighters, opuestos a Homelander, y los seguidores incondicionales del líder. Este nuevo orden ha dejado aislada a Ashley Barrett, quien, ante el temor de ser eliminada por Homelander, decidió inyectarse Compound V para sobrevivir.

Durante las cuatro temporadas anteriores, los personajes han experimentado transformaciones radicales en sus lealtades y motivaciones. A-Train (Reggie) rompió definitivamente con The Seven tras los hechos que afectaron a su hermano y su propio arrepentimiento por la muerte de la novia de Hughie (Jack Quaid). Para la cuarta temporada, A-Train se convirtió en informante de The Boys y, finalmente, optó por proteger a su familia y desaparecer del radar.

El caso de Ryan, hijo biológico de Homelander, marcó uno de los giros más inesperados del cierre de la cuarta temporada. Tras un enfrentamiento con Grace Mallory y Butcher, en el que Mallory muere accidentalmente a manos de Ryan, el joven desaparece, dejando en vilo el futuro de la resistencia y la relación con su padre. En la primera temporada de The Boys, la percepción pública de los superhéroes aún era positiva. Sin embargo, la caída de un avión durante una misión dejó en evidencia la falta de empatía de Homelander. Tras fracasar al intentar salvar el vuelo, Homelander negó ayuda a los pasajeros e incluso amenazó a quienes suplicaban por su vida, un hecho que marcó profundamente a Queen Maeve.

The Boys llega a su final esta misma semana con el estreno de la quinta y última temporada en Amazon Prime
The Boys llega a su final esta misma semana con el estreno de la quinta y última temporada en Amazon Prime

Impacto de ‘Gen V’ y amenazas biológicas

En el desenlace de la cuarta temporada, Butcher volvió a mostrar su lado más despiadado. Tras haber sobrevivido a un tumor cerebral por el uso de Temp V (V24) y luego de inyectarse Compound V, desarrolló una nueva habilidad acompañada de tentáculos parasitarios. La primera manifestación pública de su poder ocurrió cuando, al encontrarse con Victoria Neuman —ahora aliada de The Boys en la lucha contra Homelander— la atacó y la partió en dos frente a su hija Zoe.

El universo de The Boys se expandió con la llegada de Gen V, donde se introdujo el virus anti-supes, creado por el científico Dr. Edison Cardosa en los laboratorios secretos de Godolkin University. Inicialmente concebido para controlar a los superhéroes, el virus fue modificado bajo presión de la entonces decana Indira Shetty para convertirlo en un arma de exterminio masivo. En esta misma serie apareció el compuesto V1, una variante de Compound V capaz de impedir el envejecimiento físico, utilizada por Dr. Thomas Godolkin y Soldier Boy.

A pesar de ocupar la Casa Blanca, Homelander no ejerce el poder de manera directa. Junto a Sister Sage, han colocado al ex presidente de la Cámara Steven Calhoun como presidente títere. Calhoun ha declarado la ley marcial y autorizado la incorporación de cientos de superhéroes como fuerzas de seguridad bajo el mando exclusivo de Homelander. Mientras tanto, Soldier Boy permanece en estado de coma en una instalación secreta, sin que se sepa cuándo podría reaparecer. La quinta temporada de The Boys promete resolver los conflictos abiertos y definir el destino de sus protagonistas, en un escenario donde la lucha entre facciones y las nuevas amenazas biológicas podrían cambiarlo todo.

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