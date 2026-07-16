Reivindicación, comedia y complicidad: así se ha despedido ‘La Revuelta’ con Broncano, Resines y los actores de ‘Haciendo amigos’

David Broncano y Antonio Resines, junto al elenco de ‘Haciendo amigos’, en la despedida de temporada de ‘La Revuelta’ (RTVE)

El final de temporada de ‘La Revuelta’ ha estado protagonizado por Broncano, Resines y el elenco de Haciendo amigos, que ha convertido este jueves el cierre del programa de TVE en una reivindicación pública de respeto e inclusión para las personas con discapacidad intelectual, con un mensaje que el reparto de la película ha llevado al centro del prime time antes del regreso del espacio en septiembre.

La despedida se ha emitido el 16 de julio tras varios cambios recientes de día y horario en la parrilla de TVE, y ha reunido a Antonio Resines con Carmen Lara, Mario Navarro, Ana Mencía e Israel Romero para presentar la película dirigida por David Marqués y producida por Santiago Segura.

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La visita del elenco ha servido no solo para promocionar el filme, sino para dar visibilidad a sus actores con discapacidad intelectual. El mensaje principal lo han formulado ellos mismos durante la entrevista con David Broncano: igualdad de trato, dignidad y más oportunidades de participación social.

Voces por la igualdad y el respeto

Carmen Lara ha expresado esa reclamación de forma directa: “Tenemos derecho a que se nos valore y se nos respete”, ha dicho, antes de defender que cualquier objetivo puede alcanzarse con esfuerzo y de pedir más compromiso con las fundaciones y más jóvenes voluntarios para facilitar la participación de muchas personas.

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Mario Navarro ha sido quien ha pronunciado una de las frases más comentadas de la noche. “No nos gusta que nos traten como bichos raros, estamos cansados”, ha afirmado, en una intervención centrada en denunciar los prejuicios que todavía pesan sobre las personas con discapacidad intelectual.

Ana Mencía ha pedido más empatía y ha animado a “ponerse en el lugar del otro”. La actriz, que ya tenía experiencia previa ante las cámaras, también ha hablado de su dedicación al baile, una disciplina que practica todos los días y que, según ha explicado, exige constancia.

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Los protagonistas de ‘Haciendo amigos’ reclamaron igualdad y respeto en el cierre del programa (La Revuelta)

Israel Romero ha cerrado ese bloque con una demostración sobre el escenario, donde ha compartido la misma afición con unos pasos de baile improvisados. Esa presencia del reparto ha dado al programa un broche social en su despedida de la segunda temporada.

La aparición de Resines ha funcionado además como eje del especial, ya que el actor es uno de los invitados más habituales del universo televisivo de Broncano: estuvo en el primer día de La Resistencia hace 10 años y también en el final de la novena temporada, y ahora en el de la segunda de La Revuelta en Televisión Española.

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Antes de la entrevista conjunta, Candela Peña ha descrito a Resines como una persona especialmente dispuesta a ayudar a sus compañeros, una imagen que el propio actor ha rebajado con humor. Ambos coincidirán próximamente en una nueva película dirigida por Álex de la Iglesia, una información que ya se había avanzado semanas atrás.

Bromas, regalos y confesiones

El programa también ha mantenido el tono de comedia habitual. Broncano ha reclamado a Resines el regalo que tradicionalmente llevan los invitados, pero el actor ha acudido sin nada y ha respondido: “Encima que no cobro”. El presentador le ha replicado que acudía a promocionar una película.

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Ese intercambio se ha ampliado con más bromas sobre las vacaciones del actor y sobre la casa que tiene en Cantabria. En un giro poco habitual del formato, ha sido Resines quien ha recibido un obsequio del equipo: toda la información de Wikipedia sobre él, enmarcada.

Entrevista a Quim Gutiérrez, Antonio Resines y los coprotagonistas de 'Haciendo amigos', al director David Marqués y a la guionista Marta González de Vega.

El ambiente distendido se ha repetido cuando el reparto de Haciendo amigos se ha unido a la entrevista. Mario Navarro ha definido al actor como “un cachondo mental” y ha contado que durante el rodaje ambos intercambiaban insultos cariñosos. El propio Navarro ha resumido esa relación con una broma: “Yo le llamo abuelo cabrón y él a mí puto niño de los cojones”.

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La conversación ha dejado también otro dato sobre la actividad reciente de Resines. El actor ha desvelado en el programa que este año participa en cuatro películas, aunque ha precisado que se trata de papeles secundarios. Hace unos meses ya había elegido el espacio de la cadena pública para reaparecer tras ser operado a corazón abierto.

Resines compartió bromas y anécdotas con Broncano y el reparto de ‘Haciendo amigos’ (La Revuelta)

En el tramo final, Navarro se ha sumado incluso a las preguntas clásicas del formato y ha respondido a Broncano con otra pulla. A la cuestión sobre el dinero ha contestado: “No es asunto tuyo”, y cuando el presentador le ha preguntado por sus relaciones sexuales, ha zanjado la escena con otra frase: “¿No ves los bíceps que tengo?”.

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La despedida ha quedado en manos de Resines. Entre aplausos, ha felicitado al equipo y ha lanzado su cierre al público: “Queridos televidentes, amigos y compañeros… Espero que lo hayáis pasado muy bien este año y que volváis en septiembre. ¡El programa más importante de Europa!”.