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El creador de ‘The Boys’ habla sobre el inminente final de la serie y critica otros desenlaces: “Me molestan los finales en los que no muere nadie”

Eric Kripke revela algunos de los detalles de la conclusión de la aclamada serie de superhéroes

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(YouTube: @Prime Video)
(YouTube: @Prime Video)

El creador de The Boys, Eric Kripke, ha anticipado que la temporada final de la serie traerá consecuencias drásticas para sus personajes principales y ha cuestionado abiertamente los desenlaces de otras series de ciencia ficción que evitan las muertes significativas. En declaraciones recientes a SFX Magazine, Kripke subrayó que una de las ventajas de cerrar una historia es la libertad de no tener que “ser preciosista con la supervivencia de nadie”.

Las palabras de Kripke han encendido las alarmas entre los seguidores de la producción de Prime Video, especialmente ante la posibilidad de que personajes centrales como Billy Butcher, Hughie y otros miembros del equipo no lleguen vivos al final del último episodio. Según el showrunner, la narrativa de la quinta temporada está diseñada para enfrentar a los personajes con situaciones irreversibles y pérdidas dolorosas. “Puedes dejar que la gente tenga enfrentamientos emocionales de los que nunca se recuperarán. Queríamos aprovechar eso al máximo, con momentos impactantes. Es una batalla y habrá bajas”, afirmó Kripke en la entrevista.

El propio Kripke se mostró crítico con las resoluciones de otras franquicias populares del género. “Me molesta cuando tienes una serie épica de ciencia ficción y al final, todos están bien. Me paso la vida gritándole a la pantalla: ‘¡Las cosas cuestan, no puedes salirte con la tuya!’ Así que sí, no me encariñaría mucho con ningún personaje en concreto”, remató el creador, haciendo alusión a más que probables muertes de los protagonistas.

(YouTube: @Prime Video)
(YouTube: @Prime Video)

Advertencias sobre muertes y cambios en la dinámica

La preocupación sobre la supervivencia de los protagonistas no es nueva. Ya en febrero, Karl Urban (intérprete de Billy Butcher) adelantó en Variety que “nadie está a salvo” en la última temporada y sugirió que se producirán muertes desde el primer episodio. Hasta el momento, las temporadas anteriores de The Boys se habían caracterizado por un enfoque violento y explícito, pero las bajas relevantes entre los personajes principales habían sido mínimas, quedando limitadas a antagonistas o figuras secundarias.

La quinta temporada, cuyo estreno está programado para el 8 de abril, promete cambiar esa tendencia. El avance oficial revela que el equipo protagonista prepara un plan para “eliminar a todos los Supes”. Mientras tanto, Homelander (interpretado por Antony Starr) asciende políticamente y busca la inmortalidad, consolidando su dominio en un mundo transformado a su medida. La resistencia queda en manos de Starlight y la colaboración con Marie Moreau, personaje proveniente del spin-off Gen V.

En palabras de Kripke, el escenario es radicalmente diferente: “Es el mundo de Homelander y, lamentablemente, todos vivimos en él. Starlight intenta levantar una resistencia desesperada, pero The Boys están dispersos. Frenchie, Mother’s Milk y Hughie han sido capturados”. El showrunner reconoció que se inspiraron en la resistencia francesa y los relatos de fugas de campos de prisioneros para construir la atmósfera de la temporada final.

The Boys - Temporada 5
The Boys - Temporada 5 (Captura de tráiler oficial)

Sin batallas épicas al estilo de los grandes presupuestos

Kripke también fue claro respecto a las limitaciones de producción que condicionaron el enfoque de la última entrega. “No hay escenas de batalla completas porque seguimos sin tener el presupuesto de Juego de tronos”, explicó, descartando comparaciones con desenlaces al estilo Vengadores: Endgame. No obstante, aseguró que habrá numerosos enfrentamientos directos y momentos de alto impacto emocional entre los personajes principales, apostando por la intensidad dramática por encima del espectáculo visual.

A pesar de que The Boys es una de las series más vistas y mejor valoradas de Prime Video desde su debut en julio de 2019, la producción ha debido adaptar su narrativa a los recursos disponibles. La serie, basada en los cómics homónimos, ha cosechado un reconocimiento notable, entre ellos un Emmy a Mejor Serie Dramática en 2021 y cifras de audiencia que superaron los 1.000 millones de minutos de streaming en los primeros episodios de la cuarta temporada.

Aunque la quinta temporada marcará el final de The Boys, el universo de la franquicia continuará expandiéndose. Prime Video ya prepara la precuela Vought Rising, centrada en los personajes Soldier Boy y Stormfront, y no se descarta una tercera temporada para Gen V, cuyo futuro oficial aún no ha sido confirmado por la plataforma. Kripke y el equipo creativo han insistido en que la decisión de concluir la serie responde a una voluntad de cerrar la historia “en sus propios términos”, aprovechando la libertad narrativa que otorga el desenlace definitivo. Mientras tanto, los seguidores esperan una temporada cargada de riesgos, pérdidas y enfrentamientos, en la que, según su propio creador, nadie tiene garantizada la supervivencia.

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