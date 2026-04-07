‘The Boys’: fecha y hora de estreno de la última temporada de la serie

El tráiler final de la temporada final. Míralo. Llora un poco. Y luego prepárate, porque The Boys regresan el 8 de abril.

Prime Video prepara el estreno de la quinta temporada de The Boys, que marcará el cierre de la historia iniciada en 2019.

La producción se suma a otros títulos del catálogo que han alcanzado su desenlace en los últimos años, como El verano en que me enamoré, aunque en este caso se trata de una de las series más extendidas de la plataforma.

La nueva temporada continúa los acontecimientos presentados en la cuarta entrega, en la que se produjeron cambios significativos en las relaciones entre los personajes y en el equilibrio de poder dentro de la historia.

El relato retoma este escenario para desarrollar un conflicto central que involucra a los principales protagonistas y antagonistas. En esta etapa, el personaje de Homelander se presenta en una posición de control político, en un contexto donde se ha implementado la ley marcial.

en la temporada 5, Homelander tendrá control sobre la población. (Captura de tráiler oficial)

Este escenario configura un entorno adverso para quienes se oponen a los denominados “Supes”, un grupo de individuos con habilidades especiales dentro de la narrativa. La situación establece un marco en el que las decisiones de los personajes adquieren nuevas implicaciones.

De manera paralela, otros integrantes del grupo central enfrentan distintas circunstancias. Hughie, Mother’s Milk y Frenchie permanecen retenidos en un espacio denominado “Campo de la Libertad”.

Annie intenta organizar una resistencia, mientras que Kimiko no se encuentra localizada dentro del desarrollo inicial de la temporada. Por su parte, Butcher reaparece con un objetivo definido: utilizar un virus capaz de eliminar a los Supes.

Butcher utilizará un virus para tratar de eliminar a los Supes. (YouTube: @Prime Video)

La trama introduce un dilema entre los personajes, relacionado con la posibilidad de colaborar nuevamente con Butcher para enfrentar a Homelander. Este planteamiento se desarrolla a lo largo de la temporada y forma parte del eje narrativo del desenlace.

Horarios estimados en Latinoamérica

El estreno de la quinta temporada está programado para el 8 de abril de 2026, fecha en la que se lanzarán los dos primeros episodios de manera simultánea en la plataforma. Estos son los horarios por país:

México / Colombia / Perú / Ecuador: 2:00 a.m.

Chile / Venezuela / Bolivia: 3:00 a.m.

Argentina / Uruguay / Paraguay: 4:00 a.m.

Costa Rica / Guatemala / El Salvador / Honduras / Nicaragua: 1:00 a.m

Posteriormente, la serie adoptará un formato de estreno semanal, con un episodio disponible cada semana hasta la emisión del capítulo final.

The Boys estrenará un capítulo nuevo cada semana. (YouTube: @Prime Video)

El calendario de lanzamiento establece la siguiente programación: el tercer episodio se estrenará el 15 de abril, el cuarto el 22 de abril, el quinto el 29 de abril y el sexto el 6 de mayo. El séptimo episodio estará disponible el 15 de mayo, mientras que el octavo y último capítulo se estrenará el 20 de mayo.