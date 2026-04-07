Entretenimiento

‘The Boys’: fecha y hora de estreno de la última temporada de la serie

La serie retoma los eventos de la cuarta temporada con un nuevo equilibrio de poder y un conflicto central entre sus personajes

Guardar
El tráiler final de la temporada final. Míralo. Llora un poco. Y luego prepárate, porque The Boys regresan el 8 de abril.

Prime Video prepara el estreno de la quinta temporada de The Boys, que marcará el cierre de la historia iniciada en 2019.

La producción se suma a otros títulos del catálogo que han alcanzado su desenlace en los últimos años, como El verano en que me enamoré, aunque en este caso se trata de una de las series más extendidas de la plataforma.

La nueva temporada continúa los acontecimientos presentados en la cuarta entrega, en la que se produjeron cambios significativos en las relaciones entre los personajes y en el equilibrio de poder dentro de la historia.

El relato retoma este escenario para desarrollar un conflicto central que involucra a los principales protagonistas y antagonistas. En esta etapa, el personaje de Homelander se presenta en una posición de control político, en un contexto donde se ha implementado la ley marcial.

en la temporada 5, Homelander tendrá control sobre la población. (Captura de tráiler oficial)
en la temporada 5, Homelander tendrá control sobre la población. (Captura de tráiler oficial)

Este escenario configura un entorno adverso para quienes se oponen a los denominados “Supes”, un grupo de individuos con habilidades especiales dentro de la narrativa. La situación establece un marco en el que las decisiones de los personajes adquieren nuevas implicaciones.

De manera paralela, otros integrantes del grupo central enfrentan distintas circunstancias. Hughie, Mother’s Milk y Frenchie permanecen retenidos en un espacio denominado “Campo de la Libertad”.

Annie intenta organizar una resistencia, mientras que Kimiko no se encuentra localizada dentro del desarrollo inicial de la temporada. Por su parte, Butcher reaparece con un objetivo definido: utilizar un virus capaz de eliminar a los Supes.

.
Butcher utilizará un virus para tratar de eliminar a los Supes. (YouTube: @Prime Video)

La trama introduce un dilema entre los personajes, relacionado con la posibilidad de colaborar nuevamente con Butcher para enfrentar a Homelander. Este planteamiento se desarrolla a lo largo de la temporada y forma parte del eje narrativo del desenlace.

Horarios estimados en Latinoamérica

El estreno de la quinta temporada está programado para el 8 de abril de 2026, fecha en la que se lanzarán los dos primeros episodios de manera simultánea en la plataforma. Estos son los horarios por país:

  • México / Colombia / Perú / Ecuador: 2:00 a.m.
  • Chile / Venezuela / Bolivia: 3:00 a.m.
  • Argentina / Uruguay / Paraguay: 4:00 a.m.
  • Costa Rica / Guatemala / El Salvador / Honduras / Nicaragua: 1:00 a.m

Posteriormente, la serie adoptará un formato de estreno semanal, con un episodio disponible cada semana hasta la emisión del capítulo final.

.
The Boys estrenará un capítulo nuevo cada semana. (YouTube: @Prime Video)

El calendario de lanzamiento establece la siguiente programación: el tercer episodio se estrenará el 15 de abril, el cuarto el 22 de abril, el quinto el 29 de abril y el sexto el 6 de mayo. El séptimo episodio estará disponible el 15 de mayo, mientras que el octavo y último capítulo se estrenará el 20 de mayo.

Temas Relacionados

The BoysPrime Videoentretenimientoquinta temporada

Últimas Noticias

Offset resulta herido en un tiroteo en Florida y es hospitalizado

El hecho ocurrió en el área de valet de un reconocido casino de Florida, donde dos personas fueron detenidas

Offset resulta herido en un tiroteo en Florida y es hospitalizado

Steven Spielberg califica la saga ‘Dune’ como una de sus películas de ciencia ficción favoritas

El director destacó su admiración especialmente por la segunda entrega de la saga y expresó su expectativa por la tercera película

Steven Spielberg califica la saga ‘Dune’ como una de sus películas de ciencia ficción favoritas

La tripulación de Artemis II vio ‘Project Hail Mary’ antes de orbitar la Luna

Los astronautas vieron la película de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling durante su cuarentena previa al despegue

La tripulación de Artemis II vio ‘Project Hail Mary’ antes de orbitar la Luna

‘Algo terrible está a punto de suceder’: la nueva apuesta de los creadores de ‘Stranger Things’ en Netflix

La serie sigue a una pareja que viaja a conocer a la familia antes de su boda, en un entorno marcado por la incertidumbre

‘Algo terrible está a punto de suceder’: la nueva apuesta de los creadores de ‘Stranger Things’ en Netflix

Melissa Gilbert defiende a Timothy Busfield tras ser señalado de abuso sexual infantil: “Confío plenamente en él”

La actriz aseguró que conoce a su esposo “profundamente” y que confía en él, en medio de las acusaciones en su contra

Melissa Gilbert defiende a Timothy Busfield tras ser señalado de abuso sexual infantil: “Confío plenamente en él”
DEPORTES
Los secretos de la historia de amor de Roger Federer y su esposa Mirka: el beso que lo cambió todo

Los secretos de la historia de amor de Roger Federer y su esposa Mirka: el beso que lo cambió todo

Comienzan las Copas Libertadores y Sudamericana: los grupos, formatos, cómo ver los partidos y el premio para los campeones

Arde el Torneo Apertura tras el cierre de la jornada 13: así quedaron las posiciones y cómo se jugará la próxima fecha

Maravilla Martínez reapareció tras errar el penal ante Independiente: de “las revelaciones” en las redes al gesto con un hincha de Racing

El argentino Faustino Oro debuta en el Abierto de Menorca en busca de la norma que le falta para convertirse en Gran Maestro

TELESHOW
El divertido encuentro de Evelyn Botto con Laurita Fernández en el programa de Pergolini: “Es espléndida”

El divertido encuentro de Evelyn Botto con Laurita Fernández en el programa de Pergolini: “Es espléndida”

El versus más esperado de Gran Hermano: quién fue la última eliminada entre Cinzia y Yipio en una tensa definición

Santiago del Moro dio el parte médico de Andrea del Boca, después de su fuerte caída en Gran Hermano

Ángel de Brito anunció en vivo el embarazo de una de sus “angelitas”: “Nos merecíamos esta alegría”

El nuevo accidente Andrea del Boca en Gran Hermano: se cayó de cara y tuvo que ser atendida por los médicos

INFOBAE AMÉRICA

El FMI advirtió que la guerra en Medio Oriente impulsará la inflación y frenará el crecimiento mundial

El FMI advirtió que la guerra en Medio Oriente impulsará la inflación y frenará el crecimiento mundial

“Metrópolis” cumple 100 años: el filme millonario que fracasó, fue censurado y resurgió en Buenos Aires

Primera invasión inglesa y una sociedad dividida: cómo sobrevivir en momentos convulsionados y no morir en el intento

Zelensky exigió a Rusia detener los ataques sobre infraestructuras energéticas para avanzar hacia un alto el fuego

Bitcoin volvió a superar USD 70.000 al calor de las negociaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán