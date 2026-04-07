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Si eres fan de Santiago Segura y ‘Torrente’, no te pierdas en Netflix una de sus películas más infravaloradas: la historia real de un genio del tebeo español

El exitoso actor y director protagonizó el ‘biopic’ del dibujante de cómics tan icónicos como ‘Anacleto, agente secreto’

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Santiago Segura en la película de 'El gran Vázquez'. (Distinto Films)
Santiago Segura en la película de 'El gran Vázquez'. (Distinto Films)

Que la Semana Santa haya registrado en cines uno de los mejores datos de taquilla que se recuerden tiene varios nombres propios, y sin duda, el primero de ellos es el de Santiago Segura. El actor y director se ha confirmado como rey Midas de la pantalla grande tras el exitoso estreno de Torrente: presidente. Un hito más en una carrera que, junto a otros éxitos recientes como Padre no hay más que uno, ha demostrado su talento para atraer a los espectadores de manera masiva.

Sin embargo, las estratosféricas cifras que Santiago Segura ha manejado en buena parte de su filmografía han hecho que otros títulos menos exitosos (aunque no por ello, ni mucho menos, catalogables como fracaso) hayan pasado mucho más desapercibidos. Así ocurre, por ejemplo, con El gran Vázquez, uno de los títulos más aplaudidos (e infravalorados) de su filmografía, donde rescata la figura de uno de los creadores más carismáticos y controvertidos del cómic español.

Hablamos de Manuel Vázquez, historietista al que debemos obras como Anacleto, agente secreto, Las hermanas Gilda o La familia Cebolleta. Todos estos nombres, hoy historia del tebeo español, no impidieron que este hombre viviera un día a día lleno de deudas, donde solo el ingenio le valía para evadir a los acreedores y mantener un modo de vida que desafiaba cualquier norma establecida.

Santiago Segura en 'El gran Vázquez'. (Distinto Films)
Santiago Segura en 'El gran Vázquez'. (Distinto Films)

Santiago Segura acabó “deprimido” tras prepararse el papel

Probablemente, el mayor logro de El gran Vázquez, dirigida por Óscar Aibar, sea transmitir esa dualidad: la de un genio de la creación que, al mismo tiempo, encarnaba la figura del pícaro de manual que tan bien se le da interpretar a Santiago Segura. Si a eso le añadimos la Barcelona de los sesenta, la película acaba por ofrecer un divertido retrato de época donde brillan con luz propia todas las vivencias de un dibujante convertido en su propia caricatura.

“Por primera vez puedo decir, como los actores americanos, que he ido a documentarme y he conocido a bastantes miembros de la familia de Manuel Vázquez. Esto no sé si es un error hacerlo, porque al final acabé deprimido”, aseguraba Santiago Segura cuando fue entrevistado por RTVE a raíz de su preparación del personaje. Los nietos del historietista, de hecho, participaron como figurantes en la película.

Dónde ver ‘El gran Vázquez’

La cinta, que rinde homenaje a las comedias españolas de los años sesenta, ofrece una mirada honesta y cariñosa sobre una figura tan brillante como conflictiva. Vázquez pasó por prisión en tres ocasiones, una de ellas por bigamia, y tuvo once hijos. Su faceta más humana y contradictoria queda reflejada también en su pasión por el bingo, hasta el punto de ponerle ese nombre a un perro adquirido con el dinero ganado en una de sus visitas a las salas de juego.

Tráiler 'Padre no hay más que uno 4', la película dirigida y protagonizada por Santiago Segura.

De este modo, la película de Aibar logra distanciarse de los cánones habituales del género biográfico para construir un homenaje con humor y creatividad, acorde al personaje retratado. Actualmente, la película puede verse en diferentes plataformas de streaming, como Netflix o Filmin.

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