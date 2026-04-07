El nuevo videoclip de Sabrina Carpenter está inspirado en esta icónica película de Sofia Coppola: “Acabamos de robar una casa”

Sabrina Carpenter (Captura de video)

La influencia de Sofia Coppola en el arte actual es innegable. Su sombra llega a la música o el cine de los últimos años, y el último caso no hace más que confirmarlo. Porque el nuevo videoclip de Sabrina Carpenter está inspirado en una de las películas más emblemáticas de Sofia Coppola: The Bling Ring. En House Tour, Carpenter encarna a una ladrona glamorosa acompañada por Margaret Qualley y Madelyn Cline, en un guiño directo a la cultura pop y a las historias reales que dieron origen al film de Coppola.

El video, lanzado este pasado 6 de abril, muestra a las tres protagonistas irrumpiendo en una mansión, tomando baños de burbujas, encontrando la Mona Lisa y hasta robando un Grammy, que hay quien ya especula que sería una alusión directa a Madonna. La secuencia visual remite de inmediato a las escenas de lujo y desenfreno de The Bling Ring, donde un grupo de jóvenes obsesionados con el mundo de las celebridades penetraba en las casas de famosos para apropiarse de sus objetos más preciados. El videoclip termina con las ladronas huyendo en su furgoneta con un mensaje “Acabamos de robar la casa”, dejando una nota de agradecimiento al dueño de la casa, mientras una tarántula cruza la alfombra, coronando la atmósfera de irreverencia y humor negro característica del universo de Coppola.

The Bling Ring es una película dirigida por Sofia Coppola y estrenada en 2013, y que actualmente se puede encontrar en la plataforma Filmin. La cinta se basa en el artículo The Suspects Wore Louboutins publicado en Vanity Fair en 2010, que relata la historia real de un grupo de adolescentes de Los Ángeles. Entre 2008 y 2009, estos jóvenes lograron infiltrarse en las residencias de varias celebridades, como Paris Hilton, Orlando Bloom y Lindsay Lohan, guiándose por información publicada en redes sociales y sitios de noticias del espectáculo. El monto de lo robado superó los 3 millones de dólares en ropa de diseñador, joyas y obras de arte.

La película, al igual que el nuevo video de Carpenter, explora la fascinación con el lujo, la fama y la cultura de la celebridad. Coppola retrata a los protagonistas como productos de una sociedad obsesionada con la imagen pública y la ostentación. El film fue rodado en parte en las verdaderas casas víctimas de los robos y cuenta con la participación de Paris Hilton, quien aparece interpretándose a sí misma. La historia real detrás de The Bling Ring generó un intenso debate mediático sobre los límites de la admiración y el deseo de pertenencia en la era digital. Los miembros de la banda enfrentaron penas de prisión y sentencias millonarias de restitución, tras ser condenados por los robos. La película subraya la trivialidad y el vacío de la cultura celebrity, mostrando cómo los adolescentes buscaban, a través de estos delitos, una conexión ilusoria con el mundo de los famosos.

Sabrina Carpenter en el videoclip de 'House Tour'

El debut en la dirección de Carpenter y Qualley

En el video de House Tour, Carpenter, Qualley y Cline forman una banda que irrumpe y saquea una casa con total despreocupación. Bañarse en bañeras de espuma, posar con objetos de arte y robar trofeos son parte de una coreografía visual que recrea el hedonismo y la despreocupación de los personajes de The Bling Ring. La secuencia incluye un momento en el que las protagonistas atropellan accidentalmente a un hombre durante la fuga, manteniendo la línea de humor y desenfado que caracteriza otros videos de Carpenter.

La pieza visual también mantiene la tradición de la artista de incluir desenlaces violentos en sus videoclips, como sucedió en Feather, Taste y Tears. La narrativa alterna entre la irreverencia y el pastiche pop, con referencias directas a la cultura mediática y el universo millennial. House Tour representa el debut de Carpenter como directora. La cantante y actriz codirigió el video junto a Margaret Qualley, marcando un hito en su carrera. A través de una publicación en Instagram, Carpenter agradeció a sus compañeras: “¡¡Ya está disponible el videoclip de House Tour!! Protagonizado por el equipo de limpieza más guapo del mundo: mi querida @isimostar y mi angelito @madelyncline. Dirigido por Margaret y por mí.!”.

El estreno de House Tour se produce días antes de que Carpenter encabece el festival Coachella los días 10 y 17 de abril, compartiendo cartel con Justin Bieber y Karol G. La artista ya había debutado en el festival en 2024, presentando su sencillo Espresso y anticipando que regresaría como cabeza de cartel. En redes sociales, Carpenter celebró la noticia con la frase: “woman of my word” (digna de confianza). La conexión entre el videoclip y la película de Coppola refuerza la mirada irónica sobre el culto a la fama y la apropiación de íconos culturales, consolidando a Carpenter como una figura que entiende y reinterpreta los códigos de la cultura pop contemporánea.