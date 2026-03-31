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¿Tres españoles en la Sección Oficial de Cannes?: el récord histórico para nuestro cine que lanzaría la revista Variety en sus predicciones para este año

El medio estadounidense, que no suele equivocarse en sus predicciones, acaba de incluir en su lista a Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y Albert Serra como parte casi asegurada de la competición del certamen

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Rodrigo Sorogoyen, Pedro Almodovar y Albert Serra estarían en el Festival de Cannes a competición
Rodrigo Sorogoyen, Pedro Almodovar y Albert Serra estarían en el Festival de Cannes a competición según la revista Variety

Queda muy poco para conocer cuál será la programación de la 79ª edición del Festival de Cannes, que se dará a conocer el próximo 9 de abril. Sin embargo, ya hace tiempo que las apuestas circulan por las redes sociales y por los diferentes medios de comunicación internacionales.

Sin embargo, las predicciones de la revista Variety, suelen ser las más precisas a la hora pronosticar de una manera certera las películas que formarán parte de la Sección Oficial del certamen. Y el caso es que, en esta ocasión, habría buenísimas noticias para el cine español.

Según el medio estadounidense, tres directores de nuestro país entrarían dentro de la competición. El primero parece claro desde que anunció nueva película, Pedro Almodovar y Amarga Navidad, que en Estados Unidos conocerán como Bitter Christmas. Las bases del festival permiten estrenar antes en el país de origen, una maniobra que el director ya utilizó en Dolor y gloria con éxito.

Tráiler de 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar

Sería el regreso del director a Cannes después de haber ganado el León de Oro de Venecia con La habitación de al lado. Y lo hará con una de sus películas más complejas y mejor valoradas en mucho tiempo, con una estructura ‘metacinematográfica’ repleta de capas y de texturas que habla de la amistad, de la pérdida y del acto creativo como condena y salvación.

Albert Serra y Rodrigo Sorogoyen

La segunda película que aparece en las apuestas es The Beloved o, lo que es lo mismo, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen. Sería la primera vez que el director accedería a la Sección Oficial del festival, después de pasar por Première con As Bestas, que alcanzó un enorme éxito tanto en nuestro país como en Francia.

Como ya adelantamos en Infobae después de ver los veinte primeros minutos de El ser querido, la potencia que desprendía esa primera escena hacía prever lo mejor, tanto a nivel de dirección, como de interpretación, con unos enormes Javier Bardem y Victoria Luengo.

Javier Bardem, Rodrigo Sorogoyen y Victoria Luengo en el rodaje de 'El ser querido' @ManoloPavón
Javier Bardem, Rodrigo Sorogoyen y Victoria Luengo en el rodaje de 'El ser querido' @ManoloPavón

Por último encontraríamos a Albert Serra con la coproducción entre España y Francia titulada Out of this World y que tendría un reparto de lo más internacional encabezado por Riley Keough (la ‘nietísima’ de Elvis Presley), el oscarizado F. Murray Abraham y la joven rusa Elizaveta Yankovskaya.

Poco se sabe del proyecto, solo que abordará el conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania desde una manera, como no podía ser de otra manera en el cine de Serra, particular. Así, una delegación estadounidense viajará a Rusia para encontrar una solución a las sanciones económicas pero la diplomacia (un tema que ya abordó en Pacifiction) se convertirá en una maraña de paranoia, decadencia y perversión moral.

Otros nombres dentro del cine internacional

Además, para el medio, otros nombres que parecen estar asegurados este años son los de Paweł Pawlikowski con 1949, un drama ambientado en la Guerra Fría y protagonizado por Sandra Hüller; Nicolas Winding Refn con Her Private Hell, su misterioso retorno en el que participan Charles Melton y Sophie Thatcher; el ruso Andrey Zvyagintsev con Minotaur y el rumano Cristian Mungiu con Fjord.

Adam Driver, Miles Teller y James Gray en el rodaje de 'Paper Tiger'
Adam Driver, Miles Teller y James Gray en el rodaje de 'Paper Tiger'

En la sección asiática, se especula con la presencia del director japonés Hirokazu Kore-eda, Palma de Oro en 2018, que podría regresar con una distopía titulada Sheep in the Box. También se espera All of a Sudden, dirigida por Ryusuke Hamaguchi, Oscar al mejor largometraje internacional por Drive My Car, en la que participan Virginie Efira y Tao Okamoto. Asghar Farhadi, cineasta iraní, planearía estrenar en Cannes Parallel Tales, con Isabelle Huppert y Catherine Deneuve como cabezas de reparto.

La sección estadounidense independiente apostará por títulos como Paper Tiger de James Gray, reconocido en Francia por su larga relación con el festival, que ha presentado ya cinco películas anteriores. Esta nueva obra, un drama criminal con Adam Driver, Scarlett Johansson y Miles Teller, se daría, por parte de Variety, como una presencia asegurada en la Croisette.

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