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Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘Altas capacidades’ a ‘Proyecto Salvación’, la épica aventura espacial de Ryan Gosling

La comedia española de Víctor García León o la última odisea en el espacio protagonizan el final del mes

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Proyecto Fin del Mundo presenta un nuevo tráiler.

El mes de marzo llega a su fin, y mientras abril y la Semana Santa esperan a la vuelta de la esquina, una nueva ración de estrenos llega recién horneada a los cines. Después de semanas con gran protagonismo para títulos como Hoppers, Torrente presidente o la última película de Pedro Almodóvar, esta semana es el turno de nuevas aventuras cómicas y espaciales, pero también de terrores claustrofóbicos y algún que otro romance.

La comedia española Altas capacidades o Proyecto salvación, la odisea espacial de Ryan Gosling, son algunas de las protagonistas de esta semana, en la que también hay lugar para el regreso de Jason Statham a repartir golpes como mejor sabe. Aunque parece complicado que salga una película que le pueda mantener un pulso en taquilla a la de Santiago Segura, lo que es seguro es que cualquiera encontrará su hueco en el cine esta próxima Semana Santa.

Altas capacidades

Tráiler 'Altas capacidades'

Marian Álvarez e Israel Elejalde dan vida a Alicia y Gonzalo, una pareja de clase media, que se encuentra con la “suerte” de poder matricular a su hijo en un colegio para altas capacidades. Aunque dicen hacerlo por su hijo, lo cierto es que detrás de esta decisión hay una gran aspiración de codearse con la clase alta y disfrutar de todas sus ventajas. Pero pronto se dan cuenta de que esas amistades y beneficios también tienen varios contras, mientras sus principios comienzan a cambiar de forma drástica hasta el punto de que no se reconocen a ellos mismos.

Te van a matar

Zazie Beetz en 'Te van a matar'
Zazie Beetz en 'Te van a matar'

En el edificio Virgil, en el corazón de Nueva York, nada es lo que parece. Asia (Zazie Beetz) entra allí haciéndose pasar por la nueva chica de la limpieza, aunque en realidad tiene otra misión: encontrar a Maria, su hermana perdida a la que abandonó diez años atrás. Pero no será nada fácil, pues descubrirá que el hotel esconde un gran secreto que pondrá en peligro su vida y la de su hermana: un macabro juego que empieza a medianoche y del que no podrá escapar.

Shelter: el protector

Imagen de 'Shelter: el protector'
Imagen de 'Shelter: el protector'

Jason Statham vuelve a su género predilecto, si es que no lo ha cincelado ya a su imagen y semejanza: el thriller de supervivencia. En esta ocasión el británico da vida a un hombre aislado que rescata a una joven después de una tormenta, sin saber que sus vidas están conectadas y que el mero hecho de salvarle la vida le acaba de meter en otro sinfín de problemas. Desde ese momento se convertirá en su protector, mientras los fantasmas de su pasado le acechan y amenazan con destruir su vida y la de la joven.

Un altre home (Otro hombre)

Imagen de 'Un altre home'
Imagen de 'Un altre home'

Durante la pandemia, el director de cine David Moragas se dio a conocer con una película de lo más especial -y hasta cierto punto propicia para su tiempo- como era A stormy night, en la que presentaba un relato sobre una pareja homosexual como pocas veces se había visto hasta entonces en el cine. Unos años después y tras realizar varios cortometrajes o la serie Asfalt, el realizador regresa con una nueva historia de amor, esta vez entre Marc y Eudald, una pareja aparentemente estable que se ve contrariada por la llegada de un nuevo vecino. Entre los dos surge un gran dilema que alimenta sus inseguridades pero también podría ayudar a fortalecer la relación.

Proyecto Salvación

Proyecto Fin del Mundo
(Sony Pictures)

Ryan Gosling vuelve al espacio después de dar vida a uno de los astronautas más importantes de la historia en First Man. En esta ocasión se convierte en Ryland, un profesor de ciencias que aparece de repente en una nave espacial sin saber muy bien su cometido. No obstante, con la ayuda de un pequeño y entrañable robot pronto descubre de que su papel es vital para la salvación de la raza humana, ya que ha de descifrar una sustancia que amenaza con destruir el sol. Comienza así una gran aventura contrarreloj por resolver el mayor puzle al que este profesor e inesperado astronauta se ha sometido jamás.

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