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Cuándo se estrena en cines ‘La bola negra’, la película de Los Javis inspirada en la obra de Lorca que ha conquistado el Festival de Cannes

La cinta ha sido estrenada en el certamen más prestigioso del mundo con una ovación de 20 minutos

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Guitarricadelafuente en 'La bola negra'
Guitarricadelafuente en 'La bola negra'

España se ha despertado con resaca en el Festival de Cannes. Javier Calvo y Javier Ambrossi estrenaron anoche La bola negra, su nueva cinta. Nada más acabar la proyección, las redes sociales se llenaron de euforia por las excelentes críticas recibidas tras la proyección, que recibió una ovación de 20 minutos en el Grand Théâtre Lumière.

La película, basada en una de las últimas obras inacabadas de Federico García Lorca, narra la historia de tres hombres homosexuales en tres épocas distintas. El primero, durante la República Española, el segundo durante la Guerra Civil y el tercero en 2017. El reparto incluye estrellas consagradas de nuestro país como Penélope Cruz o Lola Dueñas hasta internacionales como Glenn Close y jóvenes actores como Miguel Bernardeu el debut del músico Guitarricadelafuente.

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Este viernes, el equipo de la película ha comparecido en una rueda de prensa para hablar de un proyecto que llevaban años preparando. Javier Calvo explicó que la idea nació mientras trabajaban en La Mesías, cuando descubrieron el universo lorquiano a través de La piedra oscura. “Fue el destino encontrarnos con la historia de Lorca”, ha asegurado el director, que también ha reinviciado la dimensión sentimental y sexual del poeta granadino. “Hay una cosa importante con Federico, y es que nunca se ha hablado de su sexualidad y su sensibilidad afectiva porque no se veía en su obra, pero no es verdad. Cuando se publicaron Los sonetos del amor oscuro se eliminó la palabra oscuro. A la comunidad LGTBIQ+ nos quitan un referente cuando se invisibilizan a figuras como Lorca“.

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El filme rinde homenaje a Federico García Lorca y explora el trauma LGBT a través de tres historias entrelazadas en diferentes épocas (Movistar Plus)

Por su parte, Javier Ambrossi ha defendido el carácter político y emocional de la cinta y ha lanzado un mensaje dirigido a las nuevas generaciones. “Me encantaría que la gente de 15 años cuando vea la película se acerque a la figura de Lorca”.

¿Cuándo llega a cines?

Tras su estreno mundial en la Sección Oficial, La bola negra llegará a los cines españoles el próximo 2 de octubre de 2026. Pero eso no será todo: después de su recorrido en salas, la película se estrenará en exclusiva en Movistar Plus. Elástica Films distribuirá la película en España y Goodfellas se encarga de las ventas internacionales.

Por ahora, la acogida en Cannes ha colocado a la película entre las grandes sensaciones de esta edición del festival. La cinta fue recibida con una ovación que, según el medio especializado Deadline alcanzó los 20 minutos. Esto solo significa que estuvo a punto de igualar el récord histórico de la muestra, establecido por El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, que alcanzó 22 minutos en 2006.

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La bola negra
(Movistar Plus)

La crítica internacional ha reaccionado con entusiasmo y algunos medios especializados ya la sitúan entre los títulos más destacados del año. El periodista Kyle Buchanan, de The New York Times, llegó a escribir tras el estreno: “Por fin una gran película electrizante en competición”.

La bola negra es la tercera película española en competición en el Festival de Cannes de este año, tras El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen y Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar. Si una de las tres se lleva la Palma de Oro se conocerá este sábado.

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