España Cultura

La novela de 1934 que anticipó el nazismo: convertida en fenómeno editorial 90 años después

Se publica en nuestro país ‘Cruz torcida’, de Sally Carson, una lúcida crónica de los primeros años del ascenso de la ideología de Hitler en Alemania

Guardar
Sally Carson y 'Cruz torcida'
Sally Carson y 'Cruz torcida' (Alianza Editorial)

Publicada por primera vez en 1934, Cruz torcida relata el clima social y político de la Alemania anterior al estallido del nazismo, anticipándose a los acontecimientos históricos que marcarían los años sucesivos. Sally Carson tenía treinta y dos años cuando dio forma a la novela, y su temprana muerte en 1941, a los 38 años, contribuyó al olvido paulatino de una obra que solo ha sido redescubierta recientemente.

La novela, traducida por Ainize Aguillo Salaberri, saldrá a la venta en España el 1 de abril con la promesa de recuperar una de las voces literarias más lúcidas de su generación. La trama, ambientada en un pueblo bávaro, inspirada en los veranos que Carson pasaba en la región, constituye un testimonio de la percepción precoz del auge nazi, detallando no solo la persecución a los judíos, sino también el proceso de exclusión y la ‘uniformización’ ideológica que impregnó antes que nadie la vida cotidiana.

La historia de Cruz torcida sigue la vida de la familia Kluger, formada por el señor Kluger y sus tres hijos: Helmy, Lexa y Erich, residentes en el ficticio Kranach, trasunto de la localidad bávara de Schliersee, donde la autora pasaba largas temporadas.

Una novela profética en torno al antisemitismo

A través de sus personajes, la novela muestra cómo el nazismo logra atrapar emocionalmente a los más jóvenes, mientras incluso en los adultos la fascinación por los discursos de Hitler comienza a calar. Uno de los pasajes clave expone cómo Helmy instala una fotografía del líder nazi en el piano de Lexa y el propio padre, crítico con el régimen, acaba reconociendo: “¿No saben que escuchar a ese tipo hablar es creer todo lo que dice durante veinticuatro horas?”. La novela retrata la brecha generacional y la contagiosa seducción del movimiento nacionalsocialista en los ámbitos más domésticos, un análisis que la crítica actual ha descrito como una fotografía anticipada de la penetración ideológica.

En la novela, la generación joven alemana aparece herida por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y encuentra en el Partido Nazi un “significado y propósito, una poderosa fuerza compensatoria a la falta de perspectivas que acosaba a su generación, que había sido diezmada por la Gran Guerra”, según la crítica de The New Yorker. Este proceso se observa especialmente en Helmy, quien halla en el partido la camaradería y motivaciones que le faltan, mientras que su hermano Erich abraza la nueva identidad política con lo que las reseñas han definido como “brutalidad feroz”, movido por la humillación sufrida anteriormente.

'Cruz torcida', de Sally Carson
'Cruz torcida', de Sally Carson (Alianza Editorial)

Paralelamente, Lexa es el personaje que encarna la resistencia y la conciencia crítica. Su relación con Moritz Weissmann, un médico de apellido judío, ilustra la discriminación que ya funcionaba antes de la llegada del nazismo al Gobierno.

Un episodio real, incluido en la narración, tiene lugar cuando Moritz, bailando con Lexa, choca accidentalmente con otro joven que lleva una esvástica. Este le grita: “¡Maldito seas judío asqueroso! ¡Quítate de nuestro camino!”, una expresión de odio antisemita habitual ya en 1933.

Una sátira que continúa resonando en la actualidad

La atmósfera de transformación social es abordada también desde la sátira: un personaje británico ridiculiza los gestos y rituales del nuevo régimen, comentando que “las mujeres deben dejarse crecer el pelo; los relojes deben cantar ‘Heil Hitler’; las muñecas en las tiendas llevan camisas marrones. ¡Lo próximo que será es que insistirán en que los niños nazcan con un bigote hitleriano ya recortado!”.

La novela muestra cómo, entre bromas e incredulidad inicial, la irrupción del nazismo fue consolidándose en todos los ámbitos, incluidos los más íntimos y cotidianos.

Una imagen de Sally Carson,
Una imagen de Sally Carson, autora de una novela revolucionaria para su época (y para la actual)

El éxito actual de Cruz torcida responde en parte a su capacidad para ofrecer una mirada desde dentro a un momento crucial, algo que llevó a un crítico británico contemporáneo a afirmar que la novela era “más veraz que los informes telegrafiados, más exacta que la propaganda. E infinitamente más interesante que cualquiera de los dos”. Esta cualidad documental ha hecho que la crítica anglosajona resalte paralelos entre la Alemania de los años treinta y ciertos fenómenos sociales recientes.

El relanzamiento internacional de la obra (por parte de una editorial británica) se produce tras décadas de olvido motivadas, en parte, por el fallecimiento prematuro de la autora y por la escasa difusión de sus otros dos libros publicados, El prisionero (1936) y Un viajero llegó (1938), ambos secuelas de la novela principal.

Desde su recuperación, la novela se ha interpretado también como advertencia ante el avance de ideologías autoritarias en entornos familiares y aparentemente normales.

Esta atrapante docuserie sigue el ascenso y la caída de Adolf Hitler y los nazis, desde antes de la guerra hasta el Holocausto y los juicios de Núremberg. (Crédito: Netflix)

La publicación de Cruz torcida, que en España llega de la mano de Alianza Editorial, ofrece además un documento literario escrito mientras la historia se estaba gestando. El ‘redescubrimiento’ del libro como fenómeno editorial después de noventa años confirma su vigencia y el interés por comprender cómo ideologías extremas penetran en el tejido social.

El análisis retrospectivo que esta reedición ha suscitado en Reino Unido y en otros países, como Estados Unidos, ha colocado a la novela de Sally Carson como una obra de referencia para estudiar los factores que propician el auge de movimientos autoritarios en el contexto histórico que estamos viviendo.

Temas Relacionados

Adolf HitlerNazismoLibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los directores de ‘Proyecto Salvación’ sobre su despido de ‘Star Wars’: “No importa cómo termine, lo que has aprendido nadie te lo puede quitar”

Tras su arrollador éxito de taquilla en Estados Unidos, Phil Lord y Christopher Miller rememoran el momento en el que fueron apartados a mitad del rodaje de ‘Han Solo’ por Lucasfilms

Los directores de ‘Proyecto Salvación’

El Chojín celebra 25 años de carrera con su mejor disco: “El rap es un mundo muy hostil. La primera vez que subes a un escenario, o eres muy bueno o eres un mierda”

El artista se encuentra en pleno lanzamiento de ‘BALANCE’, un monumental disco de 27 canciones en el que colabora con artistas de 12 países diferentes

El Chojín celebra 25 años

Disney prepara una nueva película de ‘Cenicienta’ en acción real: estará centrada en las hermanastras de la icónica princesa

El estudio ha anunciado el desarrollo de una producción que correrá a cargo de Akiva Schaffer (’Agárralo como puedas’)

Disney prepara una nueva película

Sorpresa en el universo ‘El señor de los anillos’: habrá una nueva película basada en capítulos inéditos del libro de Tolkien sobre los hobbits

El director Peter Jackson ha anunciado por sorpresa que Stephen Colbert ha desarrollado un proyecto que tendrá por título ‘Shadows of the Past’ y que se centrará en Sam, Merry y Pippin

Sorpresa en el universo ‘El

Raúl Arévalo, de triunfar en los Goya a secuestrar a Quini: “Últimamente vuelvo a tener ganas de dirigir, tengo varios proyectos en mente”

El actor y ganador del Goya por ‘Tarde para la ira’ da vida en ‘Por cien millones (Movistar+) a uno de los secuestradores del mítico jugador de Sporting de Gijón y Barcelona

Raúl Arévalo, de triunfar en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Morad, mecánico: “Si le pones

Morad, mecánico: “Si le pones a tu coche unas llantas más grandes, seguramente tengas problemas en la ITV”

Los obispos españoles buscan patrocinadores que financien la visita del Papa León XIV: desde 1.000 euros a 500.000 como “gran benefactor”

La guerra de los purgados contra Abascal congela los acuerdos Vox-PP en Extremadura y Aragón justo cuando se abre el nuevo frente en Andalucía

El Gobierno pagará 8,3 millones a la empresa japonesa que gestiona el programa de cribados de Andalucía para que le ayude a tramitar miles de ayudas del ‘kit digital’

Yolanda Díaz rechaza la postura de Carlos Cuerpo: “Es inaudito que se coloque del lado de las patronales que incumplen las horas extra”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

De Las Rozas a Ciempozuelos: los precedentes que anticipan qué pasará tras la anulación de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid

España enfrenta los problemas económicos por la guerra de Irán mejor que en la crisis de 2008 y que Europa, pero falla en vivienda y productividad

La vivienda, más cerca de tocar techo: la doble barrera de precios disparados y escasa oferta frena a los compradores

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Pagar menos a quien está de baja no es la solución”

DEPORTES

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético de Madrid que cambia de reino: le rechazaron en Francia de niño por su estatura y ahora busca cumplir su sueño americano

Joan García habla sobre su convocatoria con la selección y desmiente el interés del Real Madrid en verano: “Tenía claro que mi destino era el Barça”

Nadal se pronuncia sobre la situación de Alcaraz: “No vamos a preocuparnos por dos derrotas”

Natxo González, el deportista que ha surfeado la ola más pesada: sufrió varias conmociones cerebrales y tardó dos años en volver al mar

El enfado de Lance Stroll con los monoplazas de Aston Martin: “Es la mayor mierda que he conducido en mi vida”