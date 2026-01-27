España

El antisemitismo alcanza niveles “alarmantemente altos” en las aulas: el 78% de los profesores europeos han vivido incidentes contra los judíos

Un informe de la Unesco certifica que el antisemitismo y la negación del Holocausto han alcanzado “niveles nunca vistos desde la Segunda Guerra Mundial”

Imagen de archivo de un aula de instituto. (Shutterstock)

El profesorado europeo ha mostrado su preocupación por la presencia de conductas antisemitas en sus aulas. Una encuesta de la Unesco en colaboración con la Comisión Europea ha evidenciado que más de tres cuartas partes de los docentes del continente ha vivido al menos un incidente antisemita entre estudiantes. Para el 27% del profesorado, estos actos han aparecido hasta 9 veces en su vida.

El informe, titulado ‘Abordar el antisemitismo desde la educación: encuesta sobre el conocimiento y la comprensión del personal docente’, ha contado con la participación de 2.030 docentes procedentes de 23 países de la UE. Entre sus principales conclusiones, ha resaltado la persistencia de niveles “alarmantemente altos” de negación del Holocausto y episodios de violencia física contra estudiantes judíos.

“El discurso de odio, en particular el antisemitismo y la negación del Holocausto, ha alcanzado niveles nunca vistos desde la Segunda Guerra Mundial”, ha advertido el director general de la UNESCO, Khaled El-Enany, y así lo muestran los resultados de la encuesta: el 61% se ha encontrado con estudiantes que negaban o distorsionaban los hechos relacionados con el Holocausto, una actitud que el 11% ve “con frecuencia”.

La violencia física tampoco es ajena a los entornos escolares. Así, más de uno de cada diez profesores (11%) afirma tener conocimiento de al menos un ataque físico contra alumnos judíos. Además, casi la mitad (44%) ha visto cómo sus alumnos hacían gestos nazis, dibujaban esvásticas y usaban simbología nacionalsocialista. Es una actitud que algunos deben aprender en la propia clase, pues el 42% de los docentes tiene constancia de comportamientos antisemitas entre sus propios compañeros.

Los profesores no saben cómo afrontar el antisemitismo

Un profesor en el aula con sus alumnos. (Pexels)

Pese a lo extendido del problema, la mayoría (61%) confiesa que ha sido incapaz de responder a las preguntas de sus estudiantes sobre el antisemitismo en una o dos ocasiones. No es de extrañar, pues el 70% no ha recibido nunca formación profesional sobre cómo reconocer y abordar el antisemitismo actual y menos de un tercio ha participado en cursos de formación al respecto.

“La mayoría de docentes carece de formación específica para enfrentarse a esta realidad, que incluye las consecuencias relacionadas con el desarrollo de la IA. La UNESCO facilita a responsables políticos herramientas pensadas para la formación de docentes en más de 30 países, desde aulas y campus hasta clubes deportivos, y pronto serán más”, ha precisado El-Enany.

Usar historias verdaderas de supervivientes del Holocausto a la hora de enseñar, desarrollar la alfabetización mediática e informativa contra el antisemitismo y fomentar la empatía, y la solidaridad son algunas de las principales estrategias que recomiendan desde la Unesco para combatir el antisemitismo en las aulas. En su manual Estrategias para combatir el antisemitismo, también plantea a los educadores la necesidad de vincular las lecciones sobre antisemitismo con otras formas de odio, trabajar la herencia judía local, y ofrecer espacios donde los estudiantes puedan dialogar y expresar sus inquietudes en ambientes seguros y de respeto mutuo.

Además, junto con la Comisión Europea y la OSCE, la organización ha establecido un programa específico sobre la lucha contra el antisemitismo que se ha extendido a todos los Estados miembros de la UE en 2025.

