Jensen Ackles y Aya Cash encabezan ‘Vought Rising’, la esperada precuela de The Boys

Jensen Ackles dará vida a Soldier Boy en la tercera temporada de "The Boys". (Amazon Prime Video)

Prime Video ha confirmado que la precuela de The Boys, titulada Vought Rising, está en las etapas finales de su rodaje y avanza según lo previsto hacia su estreno, programado para después de la última temporada de la serie principal. Esta nueva producción se sitúa en la década de 1950 y explora los orígenes de la corporación responsable del compuesto V, la sustancia que en la historia ficticia dio origen a los superhéroes manipulados por intereses empresariales y políticos.

Vought Rising adopta un tono de misterio y asesinato en torno a los primeros humanos transformados en supers, con un elenco cuyo reparto ha sido parcialmente revelado y que sigue generando expectativas entre los seguidores que desean conocer el pasado oculto de los personajes icónicos de la franquicia.

El escenario de una franquicia en expansión

El universo de The Boys se ha expandido considerablemente desde su estreno. Tras el éxito de las primeras cuatro temporadas, la expectativa por la quinta y última entrega ha ido acompañada de varios spin-offs. Entre estos se encuentra la serie animada de antología The Boys Presents: Diabolical, además de Gen V, ambientada en una universidad para supers.

Ahora, Vought Rising busca profundizar en los orígenes corporativos y éticos de Vought International en un contexto histórico caracterizado por fuertes tensiones sociales y políticas en los Estados Unidos de mediados del siglo XX. Prime Video ha apostado por mantener el tono crítico y maduro que define a la saga, abordando temas como el abuso de poder, la manipulación mediática y la ambición empresarial.

El elenco y los personajes principales de la precuela

Las imágenes más recientes han mostrado por primera vez a algunos de los protagonistas de la serie. Jensen Ackles, quien interpretó a Soldier Boy en The Boys, regresa en un papel relevante. Aya Cash también vuelve en el papel de Stormfront, conocida en ese periodo como Clara Vought. El elenco principal se completa con Mason Dye como Bombsight, Will Hochman como Torpedo y Elizabeth Posey como Private Angel.

Además, se integran nuevos talentos como KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri y Brian J. Smith. La producción está encabezada por Paul Grellong, acompañado de Eric Kripke, creador original de The Boys, Seth Rogen, Evan Goldberg y otros productores ejecutivos que afiancen la coherencia interna de la franquicia. Tanto Aya Cash como Jensen Ackles ejercen también como productores, consolidando así su implicación en el desarrollo narrativo y estilístico de la serie.

Avances en la producción y detalles de la trama

La filmación de Vought Rising comenzó en agosto de 2025 y se espera que concluya oficialmente el 14 de marzo próximo, según fuentes cercanas a la producción. El equipo encargado de los efectos visuales y la edición será responsable de los últimos detalles antes de su lanzamiento en streaming, previsto para después del final de la serie principal en 2026. A diferencia de las otras series del universo, esta precuela se enfocará en una narrativa de intriga, con asesinatos y misterios que rodearán la fundación de la compañía y la creación de los primeros supers.

Los espectadores podrán presenciar el origen de algunos personajes clave en una época caracterizada por el secretismo, donde los experimentos con el compuesto V formaban parte de una agenda encubierta y riesgosa. Es posible que la serie arroje nueva luz sobre las motivaciones y los orígenes del propio Patriota, uno de los antagonistas más reconocidos de la saga, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

The Boys - Temporada 4 | Imágenes cortesía de Prime - Amazon MGM Studios

Impacto esperado y perspectivas para el futuro

El fenómeno de The Boys ha provocado debates sobre la corrupción institucional, la construcción artificial de figuras heroicas y el papel de los medios en la manipulación social. Vought Rising continuará explorando estos temas, adentrándose en la mentalidad corporativa y los experimentos secretos que dieron lugar a los supers. Si la recepción de la audiencia es favorable, existen planes para una segunda temporada. El equipo creativo, liderado por Eric Kripke, ya cuenta con el respaldo de Amazon para profundizar en estos escenarios, siempre que el público mantenga el interés.

La estrategia de lanzamiento, que incluye materiales promocionales, busca mantener la expectación y fidelidad de los seguidores mientras concluye The Boys y se da paso a nuevas narrativas y personajes. En este esquema, la serie se perfila como un relato que, aunque situado en el pasado, conectará con preocupaciones actuales sobre el poder, el control social y la ética empresarial.